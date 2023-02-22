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Как изменились цены на самые важные товары за год с начала СВО
За детские смеси придется отдать на 100 рублей больше, а цены на отопление в 2023 году поднялись на 350 рублей Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын
Экономика

Как изменились цены на самые важные товары за год с начала СВО

За детские смеси придется отдать на 100 рублей больше, а цены на отопление в 2023 году поднялись на 350 рублей

Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын

С началом специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Это повлияло на ценообразование в стране. Daily Storm сравнил данные Росстата по стоимости товаров первой необходимости на 18 февраля 2022 года и 13 февраля 2023 года. По сведениям службы, за минувшие 12 месяцев больше всего цены выросли на средства личной гигиены. Однако некоторые продукты подешевели. 


На что выросли цены? 


Кризис сильнее всего отразился на стоимости средств личной гигиены. 13 февраля 2023 года Росстат оценил женские прокладки в 141 рубль. В сравнении с 18 февраля 2022 года они подорожали на 45,9%. Тогда их цена составляла 97 рублей за 10 штук.


Также в числе подорожавших средств первой необходимости оказалось мыло туалетное (100 г), а также зубная паста. Рост цен на эти товары составил 39,8% и 39,1% соответственно.


Иная ситуация с сухими кормами для животных. В прошлом году Росстат оценивал эту продукцию в 240 рублей за килограмм, сейчас же — в 320 рублей. Рост составил 32%. Таким образом, еда для питомцев оказалась на четвертой строчке в списке самой подорожавшей продукции. 


Далее опять идут средства гигиены: зубные щетки, туалетная бумага, стиральный порошок. 

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Инфографика: Daily Storm
Инфографика: Daily Storm

Что-то подешевело? 


По итогам 2022 года Росстат оценил инфляцию в 11,94%. При этом продукты подорожали на 10,57%. Впрочем, стоимость некоторых товаров первой необходимости не перешагнула эту отметку. 


Например, килограмм мороженой рыбы с февраля прошлого года подорожал на 10,2% (c 752 рублей до 834 рублей). На 9,6% увеличился в цене ржаной хлеб. В свою очередь, сахар — на 7,6%. 


Топливо также оказалось в числе продукции, которая не подорожала. В феврале 2023 года литр дизеля обходился автолюбителям в среднем в 58 рублей. В прошлом году он стоил 54 рубля. Разница — 6,8%. А бензин и вовсе подешевел на 0,7%, следует из данных Росстата. 


Однако самое ощутимое снижение цен мы наблюдаем на прилавках с овощами и некоторыми крупами. 


Свежая белокочанная капуста подешевела на 56%. Если 13 февраля 2022 года килограмм стоил 64,97 рубля, то 18 февраля 2023 года — только 26 рублей. 


А цены на картофель снизились на 26%. По данным Росстата, в прошлом году килограмм можно было взять за 48 рублей, сейчас же он обойдется в 35 рублей. 


Наконец, один из главных стратегических продуктов для россиян — гречка. Ее стоимость также снизилась на 16%. Сейчас эту крупу можно купить за 101 рубль, но в 2022 году в магазинах средний ценник составлял 122 рубля. 

Инфографика: Daily Storm
Инфографика: Daily Storm
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