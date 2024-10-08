«Мы же не в Африке, где шаманы вызывают что-то!»: на Кубани и Ставрополье пришли в ярость от призывов главы Минсельхоза молиться за урожай

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что россиянам нужно молиться Илье-пророку, чтобы пошел дождь, иначе страна останется без урожая. Из-за засухи посев озимых культур идет плохо. Глава Агропромышленного союза Кубани Сергей Косогор возмущен такими предложениями. Он сказал Daily Storm, что осадков в этом году мало, но нужно принимать меры, а не уповать только на Бога. Важно также заняться очисткой местных рек, из которых можно будет брать воду для полива, которую сейчас негде достать.





«Может быть, она это говорила с легкой долей иронии, потому что представитель власти должен говорить о мерах, которые стоит принять. Мы же не в Африке, где шаманы вызывают кого-то или что-то! Наш народ более восприимчив к мерам, которые помогут преодолеть проблему», — негодуя, ответил Косогор.





Директор Агропромышленного союза Кубани считает проблему засухи очень серьезной, это может привести к крупной потере урожая.





«Вы представляете, если вы должны уже сейчас выходить в поле и сеять культуру, и по всем технологическим параметрам в земле должно быть какое-то количество влаги, а приходится семя класть в сухую землю? Сложно рассчитывать на его рост и на то, что выйдет хотя бы два-три листа озимых, которые могут уйти в перезимовку. А потеря этих сроков может привести к гибели зерен во время заморозков. И это в дальнейшем, конечно же, скажется на урожае, могут потребоваться дополнительные затраты на подкормку культур или вытягивание их с помощью, например, минеральных удобрений. Тогда у товаропроизводителя встает в принципе вопрос «сеять или нет», чему отдать предпочтение», — уточнил он.





Косогор сказал, что Минсельхозу нужно стимулировать производителя, чтобы он не боялся осуществлять свою деятельность, а не просто призывать людей молиться.





«Нужно воодушевить товаропроизводителей, которые ведут свою деятельность, например, призвать их страховать урожай. Ведь если он погибнет, то человек за ущерб должен получить возмещение. Второе — это то, что Минсельхоз продолжит поддержку разнообразными мероприятиями, позволяющими увеличить количество площадей, которые могут быть охвачены в части обеспечения поливом. Или развитие производства технологий, которые позволят этот полив запустить в кратчайшие сроки», — отметил Косогор.





Государство должно помочь создать системы искусственного полива, так как не у каждого фермера есть возможность их использовать.





«Есть оборудование у ребят, с помощью которого можно распылять воду на расстоянии до 152 метров, как туман, работающее при высоком давлении, или бомба, которая выстреливает воду на довольно большие расстояния. Но это не у всех, у некоторых есть лишь поливальные машины. Но этот процент крайне невелик, и они в основном используются на овощных посевах или на производстве сладкой кукурузы, так как она всегда в цене и терять ее никто не хочет. Поэтому ее только и поливают, а все остальное, тысячи, миллионы гектар пшеницы поливать никто не будет, потому что возможности нет, физическая инфраструктура не позволяет. Ведь какие-то системы даже не находятся на кадастровом учете, нужно навести порядок. У нас есть сложности с каналами, которые нужно чистить. Есть технологии, которые позволяют хранить влагу в полях — это система нулевой обработки почвы. В этом году летом было жарко, в Крыму хозяйства, которые работают по ней, принесли неплохие результаты», — добавил аграрий.





Косогор рассказал, что воды для полива зерновых культур не хватает в том числе из-за того, что в России не очищают маленькие речки, это проблема впоследствии часто приводит к потопам.





«По программе экологии у нас колоссальная очистка Волги происходит, например, для сохранения воды. А другие реки не чистят, они засоряются, и с их берегов все по течению идет вниз, из-за этого регионы затапливаются часто. Потому что местным речкам никто внимания не уделяет, а вода не задерживается, а идет по пути наименьшего сопротивления рельефной местности, и это тоже очень большая проблема. Из них же можно брать воду для полива как раз», — упомянул глава Агропромышленного союза Кубани.





На международном форуме «Биопром 2024», который начался в Геленджике 7 сентября, министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что в регионах, где сеют озимые культуры, давно не было дождей, из-за этого урожай находится под угрозой. Она призвала всех молиться Илье-пророку, чтобы пошел дождь, в земле стало больше влаги, ведь тогда сев будет проходить хорошо.