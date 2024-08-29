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«Пять миллиардов — копейки»: решение Киева разорвать контракт с «Газпромом» не окажет большого влияния на доходы России
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Глава Союза нефтегазодобытчиков РФ заявил, что энергоресурсы всегда будут востребованы Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын
Экономика

«Пять миллиардов — копейки»: решение Киева разорвать контракт с «Газпромом» не окажет большого влияния на доходы России

Глава Союза нефтегазодобытчиков РФ заявил, что энергоресурсы всегда будут востребованы

Фото: Global Look Press / Виктор Лисицын

СВО практически не отразилась на газовых отношениях России и Украины. Таким образом, отказ Украины продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа не приведет ни к каким последствиям. Об этом заявил Daily Storm председатель правления Союза нефтегазодобытчиков России Юрий Шафраник.


«Потенциал финансовый там для нас минимальный. Прокачаем пять миллиардов, не прокачаем — копейки в бюджете», — сказал он. 


«Это копейки, повторяю, 10 лет назад я бы считал, что все это прикрыто. Ну а год-два-три назад — тем более. Мелочи для нас. В социальном и энергетическом плане для других? Ну пусть поживут», — продолжил Шафраник. 


Спикер добавил, что нефть и газ, несмотря ни на что, будут востребованными в мире.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года, и «на этом поставлена точка». 

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