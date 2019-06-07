РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей

В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT). Они помогают удаленно следить за состоянием железнодорожных путей.





«Транспортно-логистическая отрасль сегодня развивается самыми быстрыми темпами не только в России, но и в мире. Еще два года назад она находилась на восьмом месте по темпам роста, а сейчас занимает второе. Это отрасль, где требуется привлечение новых технологий», — говорит Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест». Контроль за состоянием путей, температурой рельсов, обледенелыми участками, местами пересечения с автодорогами — всем этим скоро займется интернет вещей.





Интернет вещей (IoT) — это концепция, согласно которой физические предметы связаны между собой единой беспроводной сетью. Для создания этой системы «Ростех» планирует использовать собственную разработку в области энергоэффективной беспроводной связи (LPWAN) — протокол XNB. Технология XNB обеспечивает межмашинное взаимодействие на расстоянии до 10 километров в городских условиях и до 40 километров на открытой местности.





Сама по себе LPWAN (Low-power Wide-area Network) — это технология беспроводной передачи небольших по объему данных на дальние расстояния. В России развитием сети занимается IoT-платформа «Стриж», которую в свое время поддержал «РТ-Инвест».





«Наша компания основные инвестиции всегда вкладывает в предприятия, которые находятся на ранней стадии развития. Еще на уровне изобретения идеи, — рассказал Daily Storm Андрей Шипелов. — Три года назад мы вложили деньги в молодую компанию с небольшим коллективом, но с очень хорошей технологической мыслью. Это была российская компания «Стриж».