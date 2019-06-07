Baring Vostok в рамках ПМЭФ упоминается в прессе чаще, чем официальные партнеры мероприятия

Уголовное дело бизнесмена Майкла Калви стало одним из самых обсуждаемых на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Несмотря на то что Baring Vostok не является партнером мероприятия, инвестиционный фонд упоминается наравне (а иногда даже чаще) с официальными партнерами форума. К такому выводу Daily Storm пришел, проанализировав данные «Медиалогии». Информационный фон вокруг дела Калви, а также Baring Vostok поддерживают статусные участники форума.





Согласно данным «Медиалогии», с 6 по 7 июня (в рамках сообщений по ПМЭФ) Baring Vostok упоминался в российских СМИ 642 раза, без учета перепечаток. Для сравнения, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который является официальным партнером мероприятия, был упомянут 235 раз.





По количеству сообщений, в которых он был упомянут, Baring Vostok обошел даже часть генеральных партнеров, в частности, компанию «Дом.РФ», у которой всего 194 упоминания.





Baring Vostok идет почти вровень со Сбербанком. СМИ упоминали банк 665 раз. При этом Майкл Калви оказался для прессы более интересной персоной, чем руководитель Сбера Герман Греф. Про него написали 272 раза (без учета перепечаток), а про основателя и управляющего партнера фонда Baring Vostok — 395 раз.





Отчасти такие показатели связаны с тем, что статусные участники форума неоднократно затрагивали тему уголовного дела Майкла Калви в своих выступлениях.





Среди именитых персон, упоминавших Майкла Калви на ПМЭФ, был Алексей Кудрин. Глава Счетной палаты сравнил современную судебную практику с событиями, развернувшимися в произведении Александра Пушкина «Дубровский», где «главной нитью [повествования] является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседа».





«Это было очень давно, но у нас встречаются похожие ситуации сейчас. Более 50% наших бизнесменов не доверяют судебной системе, две трети ее не считают независимой. Это говорит о том, что у нас слабые институты в отношении правоохранительных органов, полиции. 70% считают ведение бизнеса небезопасным. <...> Ситуация с Майклом Калви еще раз это показывает. С одной стороны, говорится, что он обладает высокой репутацией, с другой — почему-то [его] держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс. Я назвал арест Майкла Калви шоком для экономики. С начала года отток капитала из России удвоился», — отметил Кудрин.