В Минпромторге подтвердили, что литий в Донбассе пока не добывается из-за отсутствия инвесторов

Несмотря на санкции и отсутствие добычи лития в России, недостатка в этом металле нет, заверили Daily Storm в Минпромторге и «Росатоме». Этого удалось добиться без использования перешедших под контроль ВС РФ бывших украинских литиевых месторождений. По данным Минпромторга, в Донбассе еще даже не начинали добычу редкого металла.





В январе под контроль российских войск перешло село Шевченко в Донбассе, там находится одно из крупнейших месторождений (размером 40 гектар) лития в регионе. Ранее ВС РФ завладели месторождением Крутая Балка в Запорожской области. Однако пока ни одно из залежей не используется Россией, заявили Daily Storm в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.





«Месторождения лития на территориях, перешедших под контроль Российской Федерации, на текущий момент не разрабатываются в связи с необходимостью проведения соответствующих работ по лицензированию, переоценке запасов, а также привлечению инвестиций», — объяснили в министерстве причину.





Российская сторона на данный момент владеет половиной крупных мест добычи лития на Украине. Еще два месторождения — Доброе и Пороховское в Кировоградской области Украины — пока остаются под контролем Киева.





Литий является одним из важнейших компонентов при производстве аккумуляторов для электроники и некоторых сплавов. Россия располагает значительной сырьевой базой лития, однако его промышленная добыча не ведется. Поэтому Москва активно импортировала литий, в первую очередь из богатых этим ископаемым стран: Чили и Аргентины. После начала СВО Минпромторг предупреждал о дефиците этого металла в связи с прекращением поставок из названных стран Латинской Америки.





В министерстве уточнили, что, несмотря на отсутствие добычи лития, в России действуют перерабатывающие предприятия, использующие импортное сырье.

«Переработчиками импортируемого карбоната лития для последующего производства литиевой продукции в форме соединений лития и металлического лития являются частные компании — АО «Химико-металлургический завод» и ООО «Халмек Литиум», которые удовлетворяют внутренний спрос», — подчеркнули в Минпромторге.

Кроме того, чтобы удовлетворить перспективные потребности в редком металле на внутреннем рынке, отечественные инвесторы разрабатывают ряд проектов. Они посвящены созданию горно-металлургических производств, отвечающих современным стандартам мирового уровня, рассказали в ведомстве.

Госкомпания «Росатом» намерена до 2030 года полностью локализовать производство литийионных аккумуляторов. Об этом на форуме «Иннопром-2025» сообщила гендиректор подведомственной «Росатому» компании «Рэнера» Анастасия Михайлова. По ее словам, в ближайшее время будут запущены две гигафабрики по производству литийионных аккумуляторов. В декабре 2025 года — в городе Немане Калининградской области, а в сентябре 2026 года — в московском поселке Красная Пахра.





В пресс-службе «Росатома» также утверждают, что проблем с литием в стране нет. А скоро благодаря усилиям компании может появиться производственный цикл, где будут задействованы и месторождения.





«Проблем с поставками природного лития в Россию в настоящее время нет. «Росатом» работает над созданием в стране полной цепочки литиевого производства — от рудника до утилизации отработавших батарей», — поведали в госкорпорации.