Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко призвал равняться на воссоединенные территории в строительстве солнечных панелей. Об этом он заявил 24 июня на пресс-конференции ТАСС. По его словам, ведомство видит перспективу в развитии возобновляемой энергетики, в том числе ветряков.





«Наличие в Херсонской и Запорожской областях в большом количестве ветряных электростанций позволяет менее проблемно проходить периоды, связанные с обесточиванием тех или иных объектов. Мы как Министерство энергетики видим перспективу развития как солнечных, так и ветряных электростанций», — сказал чиновник, отвечая на вопрос Daily Storm.





По словам Конюшенко, он бы «транслировал это даже на бытовой уровень».





«Допустим, в новых регионах широко развито использование солнечных панелей на жилых домах. Этот механизм есть и в других регионах, где порядка 15 киловатт микрогенерации на домохозяйство разрешено. А в новых регионах исторически, от предыдущего наследия досталось, что у них и 30, и 50, и 70 киловатт. Мы видим, что это позволяло более надежно проходить сезоны в индивидуальном энергоснабжении. Мы с перспективой смотрим и на развитие этого вида в других регионах», — говорит он.





В качестве примера можно привести ветряки или солнечные панели в Курской области. Одна теплоэлектростанция — отличная мишень для дронов, а ветряк или солнечная панель условно в каждом дворе — пустая трата боеприпасов.





В этом году лидерами отрасли стали три региона: Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области. В следующем году планируется создать немалое количество электростанций на Дальнем Востоке и в Сибири, чтобы уменьшить дефицит энергии.





На пресс-конференции обсуждались вопросы статуса, развития и перспектив возобновляемой энергетики в России, были озвучены итоги комплексного инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики за 2024 год.





Эксперты рассказали о статусе и перспективах развития возобновляемой энергетики в субъектах РФ, системе сертификации происхождения электроэнергии и роли ее потребителя.