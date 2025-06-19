Что будет с рублем и российской экономикой: на ПМЭФ выступили Набиулллина и Мантуров

В рамках ПМЭФ прошла сессия «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов». На ней участники обсудили основные экономические вызовы. Daily Storm собрал главные заявления чиновников.





О перегреве экономики





Глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказала мнение, что экономика страны находится в состоянии «выхода из перегрева», который возник из-за роста экономики спроса и отставании экономики предложения.





Министр экономического развития Максим Решетников с ней не согласился и отметил, что страна находится на грани рецессии. По мнению главы ведомства, высокий уровень ключевой ставки демотивирует бизнес не только использовать кредитные ресурсы, но и вкладывать свои средства.





О новой модели роста





Два года экономика России росла достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы и рабочая сила, добавила Набиуллина. По ее словам, к данному моменту этот резерв во многом исчерпан и компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы.





Вследствие этого необходимо думать о некоторой новой модели роста, подчеркнула глава Центробанка. Набиуллина добавила, что это будет переход на новый технологический угол.





Об укреплении рубля





По мнению первого вице-премьера России Дениса Мантурова, оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров составляет около 100 рублей.





Он добавил, что укреплении рубля негативно сказывается на экспортных поставках для ключевых отраслей промышленности. При сильном курсе национальной валюты экспорт становится малорентабельным для российских компаний, отметил вице-премьер.





Мантуров добавил, что поддержание оптимального баланса между рублем и долларом важно для стабильной работы экономики и сохранения конкурентоспособности отечественного бизнеса на внешних рынках.