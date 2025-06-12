Boeing снова упал: откажутся ли от американских самолетов после катастрофы в Индии?

В Индии разбился пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Инцидент с дальнемагистральным воздушным судном — далеко не первый в череде недавних аварий и разбирательств с участием американского производителя. Однако авиакомпании все равно не готовы отказываться от Boeing, рассказали Daily Storm специалисты.





«В ближайшей перспективе это очень маловероятно. Если Boeing уйдет с рынка, то останутся [производства] Airbus, ну и немножко Embraer с Bombardier. Явно, первый не справится со спросом на самолеты. У него и сейчас задержки увеличиваются. <...> Также на мировом рынке большой дефицит магистральных самолетов, который в ближайшие пять лет точно никуда не пройдет», — считает экс-замдиректора департамента Минтранса России Андрей Шнырев.





Концернам из России и Китая нечего предложить взамен, добавил независимый аналитик авиарынка Дмитрий Адамидов. У стран нет аналогов большим Dreamliner. Россия же вообще пока с трудом закрывает свои потребности в пассажирских самолетах.





«Еще дело в том, что это [продажи самолетов] происходит не в свободной конкуренции, а в достаточно жестком политическом торге. В Индии особо нет своих [производителей], но рынок большой. Соответственно, идут договариваться на высшем политическом уровне. Если европейцы попытаются как-то воспользоваться ситуацией, то американцы буду противопоставлять этому что-то. Взятки, шантаж и все остальное», — отметил Адамидов.





Профессиональный пилот и участник профильной комиссии при президенте РФ Юрий Выходцев обратил внимание на другую важную деталь. По его мнению, авиакатастрофы не всегда происходят по вине производителя. Существуют проблемы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией воздушных судов.





«Самолеты изначально создаются надежными, а обслуживание их — это одна сторона дела. Другая — внешний фактор, которым может быть что угодно. Например, птицы могли попасть в кучу или был отрицательный сдвиг при взлете. Это предположения. Ну и ошибка пилотов и обслуживающего персонала», — добавляет опытный авиатор.





Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner разбился в жилом районе индийского города Ахмедабад. Полиция сообщала, что на борту находились 242 человека. По последним данным, из них выжили только двое. Спасатели продолжают поиски.





После трагедии акции Boeing упали на 8%. Президент России Владимир Путин направил руководству Индии слова глубокого сочувствия в связи со случившимся.