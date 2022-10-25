Астролог рассказал, что ждет Россию, Европу и США в период коридора затмений

Стартовал осенний коридор затмений — период между двумя солнечными затмениями, которые пройдут с разницей в 15 дней. Коридор продлится с 25 октября по 8 ноября, затронув Европу, Ближний Восток, Центральную Азию и Западную Сибирь. Астрономическое явление повлияет и на США. Daily Storm узнал у ректора московской Академии астрологии Михаила Левина, с чем России, Европе и Америке предстоит столкнуться в этот непростой период.





По словам Левина, сейчас в мире происходит обострение того, что раньше накапливалось. Коридор сам по себе кардинально ситуацию не изменит, но «потенциальное напряжение будет вырываться наружу», считает эксперт.





Кризис власти в России





«Во-первых, что могу сказать: на поле военных действий [будет] очень большое обострение в течение ближайшего месяца. Во-вторых, судя по тому, что это против Урана, будут идти очень большие смены в руководстве стран. В России тоже будут сыпаться чиновники с кресел».





«В первую очередь затмение задевает те страны, в которых оно видно. В России затмение обещает очень сложную ситуацию. И в экономическом отношении, и в военном — очень трудный период. Трудно, но переживем».





«Коридор затмений дает нарастающий кризис власти, тут никуда не денешься. Но пока что это не приведет к каким-то сокрушительным ситуациям. Когда затмение проходит на территории страны, то в течение трех лет после этого в стране происходят серьезные экономические, социальные и политические изменения. Ну, похоже, все-таки после больших перемен выстоим».





Развал Украины





«На Украине еще тяжелее для власти. Будет нарастать протест против сегодняшней ситуации, кризис власти ожидается. Очень тяжелый кризис в ближайшие три года, распад Украины».





Нового президентского срока Байдену не видать





«В США попроще, но тоже не очень приятный период. У них сейчас обострение со своими, так сказать, братьями и сестрами, с Европой. Не разрыв — просто обострение. Полагаю, что затмение повлияет на Байдена, для него ситуация сложится не очень хорошо. Похоже, что у него будут большие трудности. Луна у него управляет Восьмым домом. Следующего срока ему не видать».





Смена власти в Европе





«Сильнее всего кризис повлияет на Европу, даже не на Штаты. Я думаю, что как раз там будет большая смена лидеров. Правительственный кризис. Грозит серьезным ухудшением отношений внутри Европейского союза. Очень тяжелый экономический кризис и — как следствие — политический».