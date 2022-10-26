«Все бросают чепчики и кричат «ура»: как соцсети отреагировали на гей-свадьбу журналиста Зыгаря и актера Щербака

Журналист Михаил Зыгарь (признан иностранным агентом) 25 октября сообщил, что вышел замуж за актера Жан-Мишеля Щербака. Новый статус оформлен в Португалии, где однополые браки легализованы с 2010 года. Как событие прокомментировали в соцсетях — в материале Daily Storm.





Писатель Армен Гаспарян негативно отреагировал на каминг-аут Зыгаря: «Мишань, ты этим отравил мне вечерний чай. У тебя есть совесть?»





С юмором воспринял свадьбу автора бестселлера «Вся кремлевская рать» и политический консультант Константин Долгов: «Теперь название популярного канала [в Telegram] «НЕЗЫГАРЬ» обрело еще один скрытый смысл. P.S. Сегодня все мы — НЕЗЫГАРЬ».





Журналист Роман Голованов высказался о бракосочетании Зыгаря предельно жестко: «Вот почему у них все через ж***? Паноптикум содомитов и извращенцев. И там целый [телеканал-иноагент] «Дождь» из три-два-расов и маленькая коробочка из [издания-иноагента] «Медузы».





«И как восхищались Зыгарем. Светоч мысли. Живой Карамзин. Теперь помойте рот с мылом. Книжки, кто покупал, можно сложить в нужнике. Вы сами понимаете, какое им применение», — написал Голованов в своем Telegram-канале.





По мнению журналиста, «Русь-матушка очищается от грязи и нечисти»: «Как говорит классик по утрам: «Бесы!» И в чем он не прав?»





Журналистка Надана Фридрихсон с иронией отреагировала на брак Зыгаря: «А что если каминг-аут Зыгаря был только для того, чтобы избежать депортации из Европы по русской квоте?»





«Это ж как надо бояться, что тебя мобилизуют, чтобы записаться в сексуальное меньшинство. Так, мысли вслух», — написала она.





Журналист Максим Кононенко «расчувствовался» и отреагировал на свадьбу Зыгаря и Щербака стихотворением:





Зыгарь на незыгаре





женится с утра





все бросают чепчики





и кричат «ура».





Михаилу Зыгарю 41 год. В 2009-2018 годах он был женат на журналистке Майе Стравинской. У пары есть 12-летняя дочь.





Жан-Мишелю Щербаку 30 лет. До свадьбы с Зыгарем был холост. Известен по ролям в сериалах «Пекарь и красавица», «Сказки Пушкина. Для взрослых», а также по участию в шоу «Замуж за Бузову».