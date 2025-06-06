«Биг Мак» за пять миллионов: как «Макдоналдс» превратился в артефакт на Avito

McDonald’s («Макдоналдс») официально ушел из России три года назад, но память о нем по-прежнему жива — теперь в виде лотов на Avito. На платформе появляются объявления о продаже старой упаковки из-под бургеров, предлагают купить ту самую картошку фри и даже влажные салфетки.
Бывшие сотрудники ресторанов и просто фанаты фастфуда решили не выбрасывать эти артефакты, а монетизировать ностальгию. Вещи, которые еще недавно казались обыденными, теперь — «коллекционные редкости». Причем за немалые деньги.
Так, старая упаковка из-под картофеля фри — красная с желтыми полосками по краям — выставлена за один миллион рублей. Внутри, как ни странно, до сих пор лежит еда. Уже испорченная, конечно: картофельные палочки покрылись своеобразным ржавым налетом.
«Коробка и картошка фри 2012 года, прямо из «Макдоналдса». Это не просто мусор, это — история! Состояние среднее, но, к счастью, остался тот самый картофель 2012 года — готовый на любые экспертизы и пробы», — пишет продавец.
Но это еще не предел. Упаковка от «Биг Мака» выставлена за… пять миллионов рублей. Вместе с ней идет бонус — коробочка сырного соуса.
«Продаю настоящий артефакт из мира фастфуда! Цена — просто бесценна! Ну когда еще у вас будет шанс стать обладателем такой уникальной вещицы?! Состояние — отличное, почти как будто я только что пришла из ресторана. Идеально для тех, кто ностальгирует по ушедшей эпохе, или просто для веселого знакомства с миром «вкусного пластика», — говорится в описании.
Самого бургера внутри, увы, нет.
Помните влажные салфетки в голубой обертке, которыми вытирали руки после обеда? Одна из них сейчас вставлена в стеклянную рамку и продается за 100 тысяч рублей. Такой себе арт-объект из прошлого.
А вот более «выгодное» предложение — целая коллекция упаковок McDonald’s всего за 1,5 миллиона рублей. Салатницы, коробки от бургеров, картошки и пирожков, набор салфеток, фантики от сахара, кофейные стаканчики и даже бумажные пакеты — полный набор!
Все это, по словам продавца, хранится в холодильнике и морозилке в хорошем состоянии. Он купил коллекцию в марте 2022 года, перед самым закрытием ресторанов, и теперь хочет передать свои «драгоценности» в «хорошие руки».
«Не упустите свой шанс», — подчеркивается в объявлении.
Кроме упаковки, на платформе можно найти одежду с логотипом McDonald’s, игрушки из старых мультфильмов, рюкзаки и кошельки. Эти товары стоят куда дешевле — от 200 до 1000 рублей.