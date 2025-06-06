«Биг Мак» за пять миллионов: как «Макдоналдс» превратился в артефакт на Avito

McDonald’s («Макдоналдс») официально ушел из России три года назад, но память о нем по-прежнему жива — теперь в виде лотов на Avito. На платформе появляются объявления о продаже старой упаковки из-под бургеров, предлагают купить ту самую картошку фри и даже влажные салфетки.





Бывшие сотрудники ресторанов и просто фанаты фастфуда решили не выбрасывать эти артефакты, а монетизировать ностальгию. Вещи, которые еще недавно казались обыденными, теперь — «коллекционные редкости». Причем за немалые деньги.





Так, старая упаковка из-под картофеля фри — красная с желтыми полосками по краям — выставлена за один миллион рублей. Внутри, как ни странно, до сих пор лежит еда. Уже испорченная, конечно: картофельные палочки покрылись своеобразным ржавым налетом.





«Коробка и картошка фри 2012 года, прямо из «Макдоналдса». Это не просто мусор, это — история! Состояние среднее, но, к счастью, остался тот самый картофель 2012 года — готовый на любые экспертизы и пробы», — пишет продавец.