Битва года: Путин против Моргенштерна

Не так часто политики, музыканты и спортсмены соревнуются друг с другом в рамках одного топа. Ситуацию решила поправить команда соцсети «ВКонтакте», составив список самых обсуждаемых персон 2020 года. Рейтинг собрали вместе с системой анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. При подсчете учитывались комментарии пользователей и упоминания в постах с января по декабрь.





Владимир Путин ожидаемо возглавил рейтинг (18,6 миллиона упоминаний) — у конкурентов просто не было шансов. На втором месте южнокорейская группа BTS (8,6 миллиона), на третьем — неугомонный хайпожор Моргенштерн (3,2 миллиона). В пятерку также вошли Александр Лукашенко (3,1 миллиона) и Дональд Трамп (2,9 миллиона).





«ВКонтакте» в придачу выкатила и самые упоминаемые темы года. COVID-19 с 53,2 миллиона упоминаний не дал остальным и шанса. На коронавирусной волне все стали обсуждать карантин и самоизоляцию (39,4 миллиона). Рейтинги других тем смотрятся жалко: Конституция РФ (3,9 миллиона), PlayStation (2,4 миллиона) и совсем уж скромно с протестами в Беларуси (1,8 миллиона).