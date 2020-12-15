Лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Декабрь только для того и нужен, чтобы подводить итоги уходящего года. К тому же самое время обзавестись списком фильмов и сериалов к грядущим каникулам и отпускам. Одной из первых удовлетворить зрительскую потребность решила команда «Кино Mail.ru», составившая рейтинг на основе мнений россиян.





Топ фильмов возглавила криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены». Второе место досталось драме Греты Гервиг «Маленькие женщины», третье — фантастическому боевику Кристофера Нолана «Довод». В пятерку лидеров также вошли приключенческая драма «Зов предков» и российский байопик о легендарном советском конструкторе «Калашников». Самой же кассовой кинолентой стала комедия «Холоп».





2020 год выдался уж больно удачным на хорошие российские сериалы. В лидеры рейтинга выбился «Перевал Дятлова» о таинственной гибели группы советских туристов в 1959 году. На втором месте закрепилась мелодрама «257 причин, чтобы жить» о девушке, пытающейся наладить жизнь после тяжелой болезни, на третьем — детектив «Казанова». Четвертое и пятое места заняли драма «Триггер» и приключенческий триллер «Игра на выживание».





Среди зарубежных сериалов народную любовь завоевала спортивная драма «Ход королевы». В пятерку также попали «Защищая Джейкоба», «Мессия», «Чужак», «И повсюду тлеют пожары».