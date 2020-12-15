В Сети показали обман в «Пятерочке» — никогда не выбрасывайте чеки

Недавно пользовательница TikTok под ником oksi_belka выложила ролик о конфликте в супермаркете «Пятерочка». Автор утверждает, что ее обсчитали на 660 рублей. Видео тут же стало вирусным, а в комментариях разразилась настоящая война между сотрудниками магазина и покупателями.





Жительницу Таганрога, по ее словам, обманули в лучших традициях рынков. Она купила конфеты на развес, однако сумма вышла намного больше предполагаемой. Тогда она решила взвесить сладости самостоятельно. Опасения подтвердились: вес купленных конфет, судя по видео, оказался минимум вдвое меньше указанного в чеке. Женщина тут же затеяла разборку с администратором.





Ролик набрал почти два миллиона просмотров, а в комментариях начался нешуточный спор.