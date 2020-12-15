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В Сети показали обман в «Пятерочке» — никогда не выбрасывайте чеки
Внимательная покупательница заявила, что вывела магазин на чистую воду Коллаж: © Daily Storm
Хайп

В Сети показали обман в «Пятерочке» — никогда не выбрасывайте чеки

Внимательная покупательница заявила, что вывела магазин на чистую воду

Коллаж: © Daily Storm

Недавно пользовательница TikTok под ником oksi_belka выложила ролик о конфликте в супермаркете «Пятерочка». Автор утверждает, что ее обсчитали на 660 рублей. Видео тут же стало вирусным, а в комментариях разразилась настоящая война между сотрудниками магазина и покупателями.


Жительницу Таганрога, по ее словам, обманули в лучших традициях рынков. Она купила конфеты на развес, однако сумма вышла намного больше предполагаемой. Тогда она решила взвесить сладости самостоятельно. Опасения подтвердились: вес купленных конфет, судя по видео, оказался минимум вдвое меньше указанного в чеке. Женщина тут же затеяла разборку с администратором.


Ролик набрал почти два миллиона просмотров, а в комментариях начался нешуточный спор.


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«Уважаемый автор! Хочу сказать спасибо. А то я вообще не проверяю чеки».


«Постоянно там обманывают. Проверяйте чеки. Все акции — это вранье. Говорят, что не успели поменять ценники».


Но многие пользователи справедливо заметили, что в ситуации не виноваты сотрудники «Пятерочки» — продавец и администратор магазина все равно бы не положили разницу себе в карман. Среди защитников торговой сети оказались и ее сотрудники.


«Это не вина администратора и продавца! Это управляющие сетью магазина… Не нужно отрываться на работающих за копейки людях!»


«Я работала в пятерочке кассиром, когда товар кладешь на весы, вес автоматически заносится в кассу, кассир вручную вес не вбивает».


«Женщине вообще пофиг, кто обманывает. Я в шоке».


#магазины #деньги #мошенники #пятерочка #обман
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