«Что вы делаете, когда видите муху?»: ненецкий шаман Коля поделился пророчеством об украинских БПЛА

Ненецкий шаман Коля, ставший известным после ритуала по захоронению мирового зла на острове Вайгач, рассказал, чем закончатся попытки Украины атаковать Россию дронами со взрывчаткой. По словам провидца, к ним надо относиться как к насекомым. Это не значит, что надо забыть про бдительность, говорит Николай, но никакой опасности они не принесут. Не стоит переживать, говорит шаман, и за падение рубля. Деньги — дело наживное. Лучше думать о ребятах на передовой!
Наверное, редкий человек, подходя к окну, не разглядывает мерцающие в небе огоньки, пытаясь понять, что это может быть. Самолет на глиссаде или беспилотники, о прилетах которых теперь так часто пишут в СМИ?
Тем более что повод есть. На прошлой неделе такую атаку отразили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и радиоэлектронных средств.
Тревожно? Однако шаман Коля, который после выпуска из детдома ушел от людей, чтобы обрести смысл жизни, и научился общаться с иными мирами, просит не паниковать.
«Насчет беспилотников могу сказать так, — говорит он Daily Storm. — Когда вы вдруг видите в своей квартире муху, вы за ней гоняетесь? Ну вот тут — то же самое!»
«Для России это как муха, — восклицает он. — Если прихлопнули, то прихлопнули. И забыли».
О чем рано говорить, предупреждает ясновидящий, так это об окончании СВО.
«Она будет продолжаться вплоть до конца этого года, — рассказывает он, — а потом начнет «распадаться». И нам придется решать уже совсем другие вопросы. Нефтянка, газоснабжение, рождаемость... Всего сразу не перечислишь».
Обещается и совершенно гигантский прорыв в изучении космоса, благодаря которому у человечества появятся совершенно иные возможности. Но тут уже придется подождать; это произойдет лишь на излете 20-х.
«Что касается самой планеты, — продолжает шаман Коля, — то она будет испытывать движения земной коры. Из-за чего Дальний Восток и Сибирь поднимутся, а Север пойдет под воду — это я знаю уже давно! Знаю, что очень пострадает Северная Америка. Пострадает Аляска. Но до Чукотки не доберется. Короче, катавасия будет еще та!»
Кстати, разговаривая с Николаем, мы обратились к нему еще и с небольшой просьбой. Если он общается с верхними и нижними мирами, может, он проведет какой-нибудь обряд на укрепление рубля? Чтобы люди не боялись заходить в магазин и смотреть на цены?
Но шаман говорит, что ему нельзя. Во-первых, потому что это переход от духовного к материальному, объясняет он, и у них есть определенные границы.
«А во-вторых, когда совершают обряд на финансы, это начинает касаться и других народов», — добавляет провидец.
«Но не переживайте, все идет по плану, — успокаивает он, — который, как известно, есть и у правительства, и у людей, и у растений. В планах России сделать все, чтобы рубль только укреплялся. И уже через три года мы вступим в период процветания и благополучия, когда будут цениться совершенно другие вещи».
Так что это все настолько сиюминутно, что даже не заслуживает внимания.
«К тому же я не видел, чтобы квартиры, машины, дачи хоронили вместе с человеком, — заявляет ненецкий предсказатель. — Все остается на земле! Лучше обратить внимание на ребят на передовой, которые стоят на страже страны и защищают ее границы!»
Напомним, что о белом шамане Коле из поселка Нельмин-Нос впервые заговорили в 2015 году после скандала в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, куда его пригласил с собой кто-то из депутатов. Что очень не понравилось законотворцу Виталию Милонову. Мол, а что это за камлание? Да еще и в период Великого поста?
Сам Николай Талеев (а именно так зовут шамана Колю) сообщил, что просто собирал плохую энергию, чтобы увезти ее туда, откуда она уже не вернется.
Как вспоминали очевидцы, гость был в национальном костюме и с бубном и, проходя по коридорам, периодически рассказывал, какие события происходили в том или ином кабинете еще задолго до того, как там поселились парламентарии.