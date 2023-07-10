«Что вы делаете, когда видите муху?»: ненецкий шаман Коля поделился пророчеством об украинских БПЛА

Ненецкий шаман Коля, ставший известным после ритуала по захоронению мирового зла на острове Вайгач, рассказал, чем закончатся попытки Украины атаковать Россию дронами со взрывчаткой. По словам провидца, к ним надо относиться как к насекомым. Это не значит, что надо забыть про бдительность, говорит Николай, но никакой опасности они не принесут. Не стоит переживать, говорит шаман, и за падение рубля. Деньги — дело наживное. Лучше думать о ребятах на передовой!





Наверное, редкий человек, подходя к окну, не разглядывает мерцающие в небе огоньки, пытаясь понять, что это может быть. Самолет на глиссаде или беспилотники, о прилетах которых теперь так часто пишут в СМИ?





Тем более что повод есть. На прошлой неделе такую атаку отразили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и радиоэлектронных средств.





﻿Тревожно? Однако шаман Коля, который после выпуска из детдома ушел от людей, чтобы обрести смысл жизни, и научился общаться с иными мирами, просит не паниковать.