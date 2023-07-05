Психолог для тараканов, воспитатель поросят, расклейщик страз: самые горячие вакансии этого лета

Пару лет назад на рынке вакансий появилось необычное предложение: приглашали поработать переворачивателем пингвинов. И не где-нибудь, а на самой настоящей полярной станции! Ведь когда милые птички засматриваются на вертолет, пояснялось в объявлении, то так сильно задирают головы, что их откидывает назад, и нужен человек, который поставит их обратно. А есть ли похожие вакансии в России? И чтобы туда можно было без опыта?

Не знаем, как с пингвинами — таких предложений одно на планету, — а вот с насекомыми уже попроще. На днях якутская компания разместила вакансию «психолога по тарапотерапии», или терапевта для тараканов. Потому что когда их травят, они испытывают большой стресс и очень нуждаются в сочувствии.

«Обязанности — проведение индивидуальных консультаций с пациентами, чтобы помочь им преодолеть страхи и тревогу, — сообщается на сайте rabota.ykt.ru.— Создание безопасной и уютной среды и организация групповых сеансов, чтобы тараканы могли поделиться своими историями и найти поддержку у других в ожидании вентиляции».

Опыт работы не нужен, уточняется в объявлении, но требования высокие: например, «безусловная любовь» и «знание методик, основанных на тараканьей мудрости и пролетарской философии». Зарплата — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей.





Кстати, в описании этой вакансии указано, что компания ищет менеджера по продажам. На что только не пойдешь, чтобы найти таких людей!