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Психолог для тараканов, воспитатель поросят, расклейщик страз: самые горячие вакансии этого лета
Куда пойти работать, если нет ни опыта, ни диплома, а очень хочется экзотики? Коллаж: Daily Storm
Хайп

Психолог для тараканов, воспитатель поросят, расклейщик страз: самые горячие вакансии этого лета

Куда пойти работать, если нет ни опыта, ни диплома, а очень хочется экзотики?

Коллаж: Daily Storm

Пару лет назад на рынке вакансий появилось необычное предложение: приглашали поработать переворачивателем пингвинов. И не где-нибудь, а на самой настоящей полярной станции! Ведь когда милые птички засматриваются на вертолет, пояснялось в объявлении, то так сильно задирают головы, что их откидывает назад, и нужен человек, который поставит их обратно. А есть ли похожие вакансии в России? И чтобы туда можно было без опыта?

 

Не знаем, как с пингвинами таких предложений одно на планету, а вот с насекомыми уже попроще. На днях якутская компания разместила вакансию «психолога по тарапотерапии», или терапевта для тараканов. Потому что когда их травят, они испытывают большой стресс и очень нуждаются в сочувствии.

 

«Обязанности проведение индивидуальных консультаций с пациентами, чтобы помочь им преодолеть страхи и тревогу, сообщается на сайте rabota.ykt.ru. Создание безопасной и уютной среды и организация групповых сеансов, чтобы тараканы могли поделиться своими историями и найти поддержку у других в ожидании вентиляции».

 

Опыт работы не нужен, уточняется в объявлении, но требования высокие: например, «безусловная любовь» и «знание методик, основанных на тараканьей мудрости и пролетарской философии». Зарплата от 70 тысяч до 90 тысяч рублей. 


Кстати, в описании этой вакансии указано, что компания ищет менеджера по продажам. На что только не пойдешь, чтобы найти таких людей!

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Скриншот: rabota.ykt.ru

А вот вакансия для любителей живности покрупнее: воспитатель поросят на свинокомплексе в Короче.   

 

«Чем предстоит заниматься... рассказывается в описании на HeadHunter.  Заботиться о поросятах и прививать их хорошие манеры, играть в догонялки, прятки и веселые старты, доносить свои мысли, чтобы поросята понимали и повиновались, кормить из соски, помогать штатному Айболиту в раздаче пилюль».

 

Из плюшек «фитнес с 08:00 до 17:00», горячее питание, компот и зарплата, которая будет составлять 40-46 тысяч рублей в месяц.

 

Из печального строчка «Вам сюда, если вы безгранично любите животных». Ведь что будет с этими поросятками потом, известно.

 

Примерно за такие же деньги можно устроиться котоняней или котонянем в столичный отель «Кот-Мариотт», где вам предложат заниматься бронированием номеров, заселением пушистиков в их временные апартаменты, а также их кормлением и играми.

 

Опыт работы будет преимуществом, уточняет HH.

 

«Если котик первый раз в отеле и стесняется выходить, сообщается на сайте отеля, то котоняня уделит ему время в номере, поговорит, погладит (если котик не против) и обязательно снимет фото и видео».

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Не любите кошек, но очень нужны деньги? Тогда объявление мечты: «Расклейка стразами купальников и платьев для бодибилдинга».

 

Бывают ли такие платья не знаем, но это очень романтично!

 

«От вас потребуется: готовность к продолжительной и монотонной работе, готовность работать с клеем и пинцетом, наличие хорошо освещенного рабочего места», рассказывают авторы и предупреждают, что это никакое не хобби, а тяжелый труд.  

 

Зарплата от 30 тысяч до 70 тысяч в зависимости от занятости.

 

«Если вам сразу не ответили, не переживайте, поток откликов достаточно большой, и наша команда свяжется с вами в порядке очереди», интригуют работодатели.

 

Ну и, пожалуй, самый «воздушный» вариант вакансия «мойщик самолетов».

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Проживание в коттеджах или квартире бесплатно, питание тоже, Wi-Fi, белье, стиральная машинка, количество смен на ваш выбор, сообщается в объявлении. Компенсация проезда. А кроме того, у них всегда действует акция «Приведи друга» по 10 тысяч за человека. 

 

Но самое приятное это графа «зарплата»: от 120 тысяч до 285 тысяч рублей!

 

«Мойка самолетов это несложно! призывают авторы. Без опыта всему научим! Звоните и пишите!» 

 

Ранее сообщалось, что россияне начали рекордно много работать. В январе-марте этого года жители страны трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю, что на четверть часа больше, чем в прошлом году, и считается абсолютным максимумом по сравнению с IV кварталом 2012 года.  

 

Как уточняет РБК, рост рабочей загрузки произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения вовлеченности женщин.

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