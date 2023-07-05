Психолог для тараканов, воспитатель поросят, расклейщик страз: самые горячие вакансии этого лета

Пару лет назад на рынке вакансий появилось необычное предложение: приглашали поработать переворачивателем пингвинов. И не где-нибудь, а на самой настоящей полярной станции! Ведь когда милые птички засматриваются на вертолет, пояснялось в объявлении, то так сильно задирают головы, что их откидывает назад, и нужен человек, который поставит их обратно. А есть ли похожие вакансии в России? И чтобы туда можно было без опыта?
Не знаем, как с пингвинами — таких предложений одно на планету, — а вот с насекомыми уже попроще. На днях якутская компания разместила вакансию «психолога по тарапотерапии», или терапевта для тараканов. Потому что когда их травят, они испытывают большой стресс и очень нуждаются в сочувствии.
«Обязанности — проведение индивидуальных консультаций с пациентами, чтобы помочь им преодолеть страхи и тревогу, — сообщается на сайте rabota.ykt.ru.— Создание безопасной и уютной среды и организация групповых сеансов, чтобы тараканы могли поделиться своими историями и найти поддержку у других в ожидании вентиляции».
Опыт работы не нужен, уточняется в объявлении, но требования высокие: например, «безусловная любовь» и «знание методик, основанных на тараканьей мудрости и пролетарской философии». Зарплата — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей.
Кстати, в описании этой вакансии указано, что компания ищет менеджера по продажам. На что только не пойдешь, чтобы найти таких людей!
А вот вакансия для любителей живности покрупнее: воспитатель поросят на свинокомплексе в Короче.
«Чем предстоит заниматься... — рассказывается в описании на HeadHunter. — Заботиться о поросятах и прививать их хорошие манеры, играть в догонялки, прятки и веселые старты, доносить свои мысли, чтобы поросята понимали и повиновались, кормить из соски, помогать штатному Айболиту в раздаче пилюль».
Из плюшек — «фитнес с 08:00 до 17:00», горячее питание, компот и зарплата, которая будет составлять 40-46 тысяч рублей в месяц.
Из печального — строчка «Вам сюда, если вы безгранично любите животных». Ведь что будет с этими поросятками потом, известно.
Примерно за такие же деньги можно устроиться котоняней или котонянем в столичный отель «Кот-Мариотт», где вам предложат заниматься бронированием номеров, заселением пушистиков в их временные апартаменты, а также их кормлением и играми.
Опыт работы будет преимуществом, уточняет HH.
«Если котик первый раз в отеле и стесняется выходить, — сообщается на сайте отеля, — то котоняня уделит ему время в номере, поговорит, погладит (если котик не против) и обязательно снимет фото и видео».
Не любите кошек, но очень нужны деньги? Тогда объявление мечты: «Расклейка стразами купальников и платьев для бодибилдинга».
Бывают ли такие платья — не знаем, но это очень романтично!
«От вас потребуется: готовность к продолжительной и монотонной работе, готовность работать с клеем и пинцетом, наличие хорошо освещенного рабочего места», — рассказывают авторы и предупреждают, что это никакое не хобби, а тяжелый труд.
Зарплата — от 30 тысяч до 70 тысяч в зависимости от занятости.
«Если вам сразу не ответили, не переживайте, поток откликов достаточно большой, и наша команда свяжется с вами в порядке очереди», — интригуют работодатели.
Ну и, пожалуй, самый «воздушный» вариант — вакансия «мойщик самолетов».
Проживание в коттеджах или квартире бесплатно, питание — тоже, Wi-Fi, белье, стиральная машинка, количество смен — на ваш выбор, сообщается в объявлении. Компенсация проезда. А кроме того, у них всегда действует акция «Приведи друга» — по 10 тысяч за человека.
Но самое приятное — это графа «зарплата»: от 120 тысяч до 285 тысяч рублей!
«Мойка самолетов — это несложно! — призывают авторы. — Без опыта — всему научим! Звоните и пишите!»
Ранее сообщалось, что россияне начали рекордно много работать. В январе-марте этого года жители страны трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю, что на четверть часа больше, чем в прошлом году, и считается абсолютным максимумом по сравнению с IV кварталом 2012 года.
Как уточняет РБК, рост рабочей загрузки произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения вовлеченности женщин.