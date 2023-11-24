Джигурда вслед за Охлобыстиным заявил, что Ефремов попал в тюрьму из-за авторов проекта «Гражданин поэт»

Актер Иван Охлобыстин выразил мнение, что большую роль в злоключениях друга Михаила Ефремова сыграло на тот момент его окружение, в том числе участие в проекте «Гражданин поэт». Шоумен Никита Джигурда согласился с Охлобыстиным, заметив, что так называемые либерасты хотели использовать Ефремова для критики власти, и артист в результате перешел «красные флажки». Поэтов Дмитрия Быкова и Орлушу, чьи памфлеты читал актер, Джигурда назвал «супертлантливыми людьми», которые «встали на сторону врага» и наказали себя сами.





«В словах Вани Охлобыстина есть некое рациональное зерно, поскольку остросатирические, жесткие, суперталантливые памфлеты, которые Ефремов выкладывал в интернет и они набирали миллионные просмотры — именно это стало причиной конфликта Михаила с властями», — сказал шоумен.





«Знаю, что так называемые либерасты хотели, чтобы Миша записал несколько памфлетов против поправок в Конституцию и таким образом мог расшатать ситуацию в России. И Миша согласился. Его отговаривали, встречались с ним представители власти», — утверждает Джигурда.





Он рассказал, что 8 июня 2020 года, в день аварии с участием актера, его якобы должны были выбрать худруком «Современника», который бы позиционировался как оппозиционный театр по аналогии с «Таганкой» советского периода.





«Конфликт с властью закончился посадкой Миши, поскольку он, будучи гениальным артистом, оказался совершенно не воином», — полагает Джигурда.





Он указал, что памфлеты, написанные Быковым, оказались не столь радикальны, как у Орлуши, стиль которого был «более жесткий, народный, площадной». «И с точки зрения власти это был уже переход тех красных флажков, которые, по ее мнению, переходить нельзя. Поэтому, по большому счету, Охлобыстин прав», — заключил собеседник.





Быков и Орлуша — таланты, у которых «с интеллектом все в порядке», однако они «сами себя наказали тем, что пошли против корневой сути русских людей. «Это понятие не национальности, а принадлежности к единой духовной и душевной позиции. Естественно, они уехали, потому что, если бы они продолжали здесь делать то же самое, — их бы посадили», — добавил Джигурда.





Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова связывает давняя дружба. Ефремов является крестным отцом старшей дочери актера — Анфисы.





Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в Москве. Джип актера выехал на встречку, где столкнулся с фургоном. Получивший ранения водитель Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов в ДТП не пострадал.





Суд признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок сократили на полгода. Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Артиста также лишили водительских прав сроком на три года.