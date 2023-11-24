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Джигурда вслед за Охлобыстиным заявил, что Ефремов попал в тюрьму из-за авторов проекта «Гражданин поэт»
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Шоумен считает, что актер, читавший стихи Дмитрия Быкова и Орлуши, был использован в своих целях «либерастами» Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Хайп

Джигурда вслед за Охлобыстиным заявил, что Ефремов попал в тюрьму из-за авторов проекта «Гражданин поэт»

Шоумен считает, что актер, читавший стихи Дмитрия Быкова и Орлуши, был использован в своих целях «либерастами»

Коллаж: Daily Storm

Актер Иван Охлобыстин выразил мнение, что большую роль в злоключениях друга Михаила Ефремова сыграло на тот момент его окружение, в том числе участие в проекте «Гражданин поэт». Шоумен Никита Джигурда согласился с Охлобыстиным, заметив, что так называемые либерасты хотели использовать Ефремова для критики власти, и артист в результате перешел «красные флажки». Поэтов Дмитрия Быкова и Орлушу, чьи памфлеты читал актер, Джигурда назвал «супертлантливыми людьми», которые «встали на сторону врага» и наказали себя сами.


«В словах Вани Охлобыстина есть некое рациональное зерно, поскольку остросатирические, жесткие, суперталантливые памфлеты, которые Ефремов выкладывал в интернет и они набирали миллионные просмотры — именно это стало причиной конфликта Михаила с властями», — сказал шоумен.


«Знаю, что так называемые либерасты хотели, чтобы Миша записал несколько памфлетов против поправок в Конституцию и таким образом мог расшатать ситуацию в России. И Миша согласился. Его отговаривали, встречались с ним представители власти», — утверждает Джигурда.


Он рассказал, что 8 июня 2020 года, в день аварии с участием актера, его якобы должны были выбрать худруком «Современника», который бы позиционировался как оппозиционный театр по аналогии с «Таганкой» советского периода.


«Конфликт с властью закончился посадкой Миши, поскольку он, будучи гениальным артистом, оказался совершенно не воином», — полагает Джигурда.


Он указал, что памфлеты, написанные Быковым, оказались не столь радикальны, как у Орлуши, стиль которого был «более жесткий, народный, площадной». «И с точки зрения власти это был уже переход тех красных флажков, которые, по ее мнению, переходить нельзя. Поэтому, по большому счету, Охлобыстин прав», — заключил собеседник.


Быков и Орлуша — таланты, у которых «с интеллектом все в порядке», однако они «сами себя наказали тем, что пошли против корневой сути русских людей. «Это понятие не национальности, а принадлежности к единой духовной и душевной позиции. Естественно, они уехали, потому что, если бы они продолжали здесь делать то же самое, — их бы посадили», — добавил Джигурда.


Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова связывает давняя дружба. Ефремов является крестным отцом старшей дочери актера — Анфисы.


Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в Москве. Джип актера выехал на встречку, где столкнулся с фургоном. Получивший ранения водитель Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов в ДТП не пострадал.


Суд признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позднее срок сократили на полгода. Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Артиста также лишили водительских прав сроком на три года.

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Dailystorm - В Госдуме предложили пожалеть осужденного Ефремова и не отправлять актера в ЧВК «Вагнер»
#джигурда #иван охлобыстин #ефремов #орлуша #дмитрий быков #тюрьма #гражданин поэт
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