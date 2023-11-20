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Роза Сябитова назвала «глупостями» слова Ксении Бородиной о браке через пару лет отношений
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Главная сваха страны считает, что крепкая семья чаще всего строится на женском терпении Коллаж: Daily Storm
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Роза Сябитова назвала «глупостями» слова Ксении Бородиной о браке через пару лет отношений

Главная сваха страны считает, что крепкая семья чаще всего строится на женском терпении

Коллаж: Daily Storm

Телеведущая Ксения Бородина выразила мнение, что лучше выходить замуж после нескольких лет отношений. Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила Daily Storm, что оптимальный срок от знакомства до похода в загс составляет всего год. Сябитова назвала глупостями совет тянуть со свадьбой несколько лет. Она посоветовала Бородиной, за плечами у которой два развода, почитать ее книги в стиле «Домостроя», а «не выносить хорошим девочкам мозг» размышлениями о правильных отношениях.


«Самый оптимальный вариант: с момента знакомства до свадьбы должен пройти год. Это моя официальная статистика, и я за ее отвечаю. То, что говорит Бородина по поводу, сложатся ли отношения в зависимости от того, сколько встречались, пожили или не пожили — это не имеет вообще никакого отношения к качеству брака! Он должен быть официальный. Его может защитить брачный договор, где все будет прописано и понятно. Брачный договор не вносит смуту или недоверие», —заявила ведущая шоу «Давай поженимся».


Сябитова отметила, что удачный брак чаще всего строится на женском терпении. «Но самое главное: длительность брака зависит от самих партнеров. А если Ксения Бородина выходит замуж за мужчину, который пользуется ею, или она сама позволяет пользоваться... У меня тоже есть такой печальный опыт. Знаете, черного кобеля не отмоешь добела. Поэтому надо понимать, за кого ты замуж выходишь и что кому нужно», — заключила собеседница.


Ведущая «Давай поженимся» добавила, что самые крепкие отношения бывают, когда «люди из одной песочницы», то есть оба из хорошей семьи, с достатком и образованием: «У них будет время любить, а не тырить друг у друга движимое и недвижимое [имущество]», — полагает ведущая.


Однако Сябитова не рекомендует россиянкам до брака жить с любимым под одной крышей, поскольку «ни к чему хорошему это не приводит» и в сожительстве «больше страдает женщина», а «мужчина чаще всего пользуется» этим.


«Говоря о сожительстве, пусть она [Бородина] не выносит мозг девочкам хорошим. Сама пожила — и что в результате?! Не надо жить [до брака вместе]. Все вы узнаете! Я, когда слушаю такие глупости [от Бородиной], диву даюсь. Пусть книжки мои читает! Я там опираюсь чисто на статистику. Это не какие-то придумки, а чистый «Домострой» адаптированный. Все схемы работают до сих пор», — сказала Сябитова.


Ранее Ксения Бородина написала в своем Telegram-канале, что можно избежать больших рисков расставаний, если пара уже находится в отношениях не меньше двух лет. Стоит узнать человека, прежде чем вступать в брак, считает светская львица.


«Первый год вы ходите в розовых очках, все идеально, конфетно-букетный период и эйфория. И очень сложно распознать, что за человек рядом с вами. Но потом розовые очки могут с грохотом разбиться», — пояснила Бородина.


Она была замужем дважды. Первым супругом телеведущей стал бизнесмен Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м Ксения родила дочь Марусю, но через три года после ее появления на свет пара развелась. В 2015-м Бородина сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. Спустя шесть лет, в 2021-м, предприниматель и телеведущая расстались.

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Dailystorm - «Девочки выросли в семьях матерей-одиночек». Роза Сябитова рассказала, почему в России распадаются браки
#женитьба #роза сябитова #россиянка #семья #ксения бородина
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