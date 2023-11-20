Роза Сябитова назвала «глупостями» слова Ксении Бородиной о браке через пару лет отношений

Телеведущая Ксения Бородина выразила мнение, что лучше выходить замуж после нескольких лет отношений. Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила Daily Storm, что оптимальный срок от знакомства до похода в загс составляет всего год. Сябитова назвала глупостями совет тянуть со свадьбой несколько лет. Она посоветовала Бородиной, за плечами у которой два развода, почитать ее книги в стиле «Домостроя», а «не выносить хорошим девочкам мозг» размышлениями о правильных отношениях.





«Самый оптимальный вариант: с момента знакомства до свадьбы должен пройти год. Это моя официальная статистика, и я за ее отвечаю. То, что говорит Бородина по поводу, сложатся ли отношения в зависимости от того, сколько встречались, пожили или не пожили — это не имеет вообще никакого отношения к качеству брака! Он должен быть официальный. Его может защитить брачный договор, где все будет прописано и понятно. Брачный договор не вносит смуту или недоверие», —заявила ведущая шоу «Давай поженимся».





Сябитова отметила, что удачный брак чаще всего строится на женском терпении. «Но самое главное: длительность брака зависит от самих партнеров. А если Ксения Бородина выходит замуж за мужчину, который пользуется ею, или она сама позволяет пользоваться... У меня тоже есть такой печальный опыт. Знаете, черного кобеля не отмоешь добела. Поэтому надо понимать, за кого ты замуж выходишь и что кому нужно», — заключила собеседница.





Ведущая «Давай поженимся» добавила, что самые крепкие отношения бывают, когда «люди из одной песочницы», то есть оба из хорошей семьи, с достатком и образованием: «У них будет время любить, а не тырить друг у друга движимое и недвижимое [имущество]», — полагает ведущая.





Однако Сябитова не рекомендует россиянкам до брака жить с любимым под одной крышей, поскольку «ни к чему хорошему это не приводит» и в сожительстве «больше страдает женщина», а «мужчина чаще всего пользуется» этим.





«Говоря о сожительстве, пусть она [Бородина] не выносит мозг девочкам хорошим. Сама пожила — и что в результате?! Не надо жить [до брака вместе]. Все вы узнаете! Я, когда слушаю такие глупости [от Бородиной], диву даюсь. Пусть книжки мои читает! Я там опираюсь чисто на статистику. Это не какие-то придумки, а чистый «Домострой» адаптированный. Все схемы работают до сих пор», — сказала Сябитова.





Ранее Ксения Бородина написала в своем Telegram-канале, что можно избежать больших рисков расставаний, если пара уже находится в отношениях не меньше двух лет. Стоит узнать человека, прежде чем вступать в брак, считает светская львица.





«Первый год вы ходите в розовых очках, все идеально, конфетно-букетный период и эйфория. И очень сложно распознать, что за человек рядом с вами. Но потом розовые очки могут с грохотом разбиться», — пояснила Бородина.





Она была замужем дважды. Первым супругом телеведущей стал бизнесмен Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м Ксения родила дочь Марусю, но через три года после ее появления на свет пара развелась. В 2015-м Бородина сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. Спустя шесть лет, в 2021-м, предприниматель и телеведущая расстались.