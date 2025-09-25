Ветеран Dota 2 и депутат Госдумы оценили идею добавления видеоигр в школьную программу

В Telegram-каналах появилось сообщение о том, что видеоигры Dota 2, FIFA и Counter-Strike появятся в программе по физкультуре в школах. В Минпросвещения страны эту информацию опровергли, однако Daily Storm решил узнать, что о подобной идее думают ветеран Dota 2 в СНГ Ярослав NS Кузнецов и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.





«Нормально! Знаете, все лучше, чем по подъездам сидеть! Пускай дети развлекаются, конечно!» — оценил идею Кузнецов.





Киберспортсмен поделился с Daily Storm, что в свое время иногда прогуливал школу, чтобы сходить в компьютерный клуб и поиграть там. «В целом не самый лучший пример, я считаю», — предостерег он.





Кузнецов считает, что в реализации инициативы вместе со школами могла бы объединиться Федерация компьютерного спорта России.





«Я знаком с ними, [Дмитрий] Смит, мой друг — глава Федерации компьютерного спорта России. Они проводят [соревнования], у них есть школьные лиги, студенческие, они и так работают в этом направлении. Я думаю, что это не без их участия, скорее всего, будет. Пускай объединяются, конечно! Консолидация, вот это все!» — добавил киберспортсмен.





Анатолий Вассерман же выразил мнение, что видеоигры не имеют никакого отношения к физкультуре. Говоря об их пользе в вопросе тренировки реакции, парламентарий отметил, что для ее развития у молодежи нужно обладать скоростью физических движений.





«А компьютерные игры такого рода отрабатывают разве что скорость движений пальцев. Это тоже бывает полезно. Но в целом, как мне кажется, даже для развития скорости реакции есть множество других физических игр. Причем развивающих скорость разнообразных движений», — считает он.





Депутат отмечает, что компьютерные игры, возможно, для чего-то все же и полезны, однако это должны определять специалисты. Он же считает, что связывать видеоигры с физической культурой излишне.