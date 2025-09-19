Новости
В России зарегистрировали товарный знак «Подгоревший пукан» для производства детских велосипедов
Товарный знак «Подгоревший пукан» зарегистрировали в России, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявка на регистрацию товарного знака

Заявительницей оказалась предпринимательница из Татарстана. Она подала заявку на регистрацию 1 сентября. Под этим брендом планируется выпускать автоматы для видеоигр, игрушки, рыболовные багры, бассейны, батуты, лотерейные билеты, бирки для сумок для гольфа. Также в заявке указано, что под брендом будут продаваться велосипеды для детей, бутылочки для кормления для кукол, матрешки, плюшевые медведи и другие игрушки.


Помимо этого, предприниматель планирует изготавливать спортивный инвентарь, в том числе велотренажеры, воланы для игры в бадминтон, гантели, доски для сапсерфинга, ласты для дайвинга, ленты для художественной гимнастики, спортивные тренажеры и другое. Также в перечне указаны товары для животных, приспособления для рыбалки, свечи и кондитерские изделия.

