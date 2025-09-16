Думают ли депутаты Госдумы о Римской империи?

Два года исполнилось знаменитому мему, но сознание власть предержащих мужчин продолжают будоражить поступь непобедимых легионов, рев толпы в Колизее и блеск пурпура императорских одеяний. Оказалось, что в Госдуме кто-то вообще не в курсе «проблемы», а кто-то продолжает думать о великом Риме, но против сравнений его с Россией.





«Империя рухнула из-за разложения»





Одни воспринимают Римскую империю не как повод для шуток, а как серьезный исторический урок. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов признался:





«Видите ли, я не знаю, в каком контексте вот этот мем используется. Я вспоминаю Римскую империю в контексте того, что самая мощная государственная империя в мире, владевшая половиной земного шара, развалилась из-за разложения нравственного. Поэтому для меня Римская империя — самая часто используемая иллюстрация того, что государство без нравственных основ не может существовать долго», — отметил парламентарий.





Отвечая на вопрос о том, можно ли считать Россию наследницей Рима и Византии, Милонов отметил:





«Нас нельзя напрямую сравнивать с Византией или Римской империей. Мы — уникальная цивилизация на стыке Востока и Запада. Россия существует дольше и, в отличие от них, собирается существовать вечно».





«Третьему Риму не бывать»





Некоторые, напротив, впервые услышали о самом меме. Бывший боксер и депутат Николай Валуев сообщил:





«Не подскажу. Я сам, честно говоря, впервые слышу, что мужчины об этом часто думают. А можно ли Россию считать правопреемницей Древнего Рима и Византии? Ну, пословицу вы знаете: «Третьему Риму не бывать». Это еще наши предки сказали», — заметил Валуев.





«Я думаю о России»





Актер и режиссер Николай Бурляев оказался еще более лаконичным:





«Никогда. Давайте не будем. Без комментариев. И не о Римской империи, я думаю о России», — сказал он.





Что за мем





Мем о «мужской одержимости» Римской империей возник в англоязычном сегменте соцсетей в 2023 году. Пользователи начали записывать видео, на которых женщины спрашивали своих партнеров, как часто те думают о Риме. Оказалось, что многие мужчины действительно вспоминают о древней истории, ее войнах и наследии гораздо чаще, чем принято считать.





В России этот тренд также получил популярность, пользователи шутят о «вечных мыслях» о Цезаре, гладиаторах и падении империи. Однако для политиков и культурных деятелей, как показали комментарии, частые размышления о Римской империи оказались скорее далекой шуткой, чем реальной привычкой.