А он бы вошел и сказал: «Ну вот и все, я вернулся!»: мать уехавшего на СВО актера Георгия Тесля-Герасимова поделилась своим заветным новогодним желанием

Мать ушедшего на СВО актера Георгия Тесля-Герасимова рассказала, как он встретит Новый год. По словам Татьяны Ивановны, ей хотелось бы, чтобы в эту ночь он был рядом с ними и сидел за праздничным столом, только кто его отпустит?! «Но всем родителям — дождаться! — желает она семьям бойцов. — Чтобы наши дети вернулись живыми и невредимыми!»
Пока мы разговариваем с мамой Георгия, на заднем фоне громко работает телевизор. Она думает: а вдруг вот сейчас, вот прямо в эту минуту там объявят о мире? Но чуда пока все не происходит и не происходит...
— Татьяна Ивановна, хотели спросить, как сейчас Георгий и где он встретит Новый год? Там, на передовой, или сумеет приехать домой?
— Вы знаете, я ему написала, и он ответил: «Ну мама, о чем ты говоришь! Давай ближе ко времени, а там будет видно». Но я думаю, вряд ли [приедет домой на Новый год].
— Он по-прежнему за ленточкой?
— Да, он по-прежнему там. И говорит: «Ну мы же не на гулянке где-то. Не в ресторане сидим — а на войне. А там — как жизнь распорядится. Если бы я отдыхал, я бы сразу сказал, что приеду, но от меня ничего не зависит».
Поэтому я даже не предлагала. Знала, что он скажет. Я просто спросила: «Ну как дела, что нового, что получится с Новым годом?» Думала, может, все-таки приедет. Ну хоть на день или два.
— А когда он в последний раз был дома?
— Где-то летом. Господи, но что этих 10 дней! Пролетели — и как не бывало. А как мать может встречать сына? И радость была, и разные мысли: ну он же все равно уедет. Все это так... Шатко, ничего не понятно. И что дальше, никто ничего не знает.
Каждый день переживаешь. Только светает — и начинаешь все в голове ворошить! Утром встала и говорю: «Господи, ну когда же это все закончится? Ну четвертый год! Ну помоги ты восстановить мир, пускай ребята уже едут домой. Господи Боже мой!»
— Он рассказывает, есть ли у них возможность отметить праздник? Или для них это обычный рабочий день?
— Обычный день, и все. Я другой раз даже не хочу и спрашивать, бередить ему душу. Думаю, если захочет, то сам расскажет. Стараюсь это обходить стороной. Потому что так все это больно, так это тяжело, а конца и краю не видно.
— Когда он приезжал, вы, наверное, порадовали его своими вкусняшками?
— Естественно! И котлет нажарила, и торт испекла. Все как раньше, чтобы он чувствовал, что дома. Все для сына, для детей! Как положено нам их встречать. Сегодня одно сделаешь, завтра другое приготовишь — и повкуснее!
— Что бы вы пожелали мамам, которые вот точно так же ждут своих сыновей?
— Дождаться! Дождаться. И чтобы они вернулись живыми и здоровыми! Это самое главное для нас, матерей.
И я даже не представляю... Вот постучит он в дверь, зайдет и скажет: «Ну вот и все, я вернулся!» Случится это или нет?
Переживаем о нем... Ждем! Думаем, вот, может, что-то подпишут. Вот, может быть, сейчас? И так целый день! Це-елый день смотрим телевизор и ждем новостей, а если что-то не расслышим, бежим к соседям. Может, они что-то знают? Когда это закончится?
— Кому верится, а кому нет?
— Когда Трамп пришел к власти, я сразу сказала, что это какая-то игра! Вот какая-то игра! И когда эта игра закончится?.. Мы уже ничему не верим. И молимся, и просим.
Но если это случится, если этот договор подпишут — это будет такая радость! Просто такая радость! Только бы дождаться, нам самим хотя бы дождаться. Потому что ребятам хоть и тяжело, но они молодые, а мы-то уже в годах. Поэтому нам хочется, чтобы они быстрей вернулись. И чтобы им было к кому приехать, а мы бы встретили их как надо!
Я часто думаю, где он [Георгий] берет силы? И день и ночь на службе. А сколько их там таких!
Я ему говорю: «Да что ж тебя заставило-то туда идти!» А он: «Мам, вот ты так рассуждаешь, зачем я туда пошел. А кто пойдет, если так будут говорить все? Я пошел, чтобы к вам не пришли!»
— Тем более что вы почти на границе...
— Ой, это да. Позавчера так бомбили! Не рядом, конечно. Не прямо возле дома. Но такие буханья! А этой ночью вроде спокойнее. Хотя кое-где и бахало, но, видать, далековато.
И Георгий говорит: «Если бы никто не пошел, они были бы сейчас у вас! Остались бы вы живыми?»
— Татьяна Ивановна, я желаю вам только одного: мирного неба и чтобы Георгий поскорей вернулся и обнял свою любимую мамочку!
— Спасибо! Пусть эти слова дойдут до Боженьки! Мы надеемся и просим. А другой раз думаешь, видишь — он и помог! Когда-то же это должно закончиться!