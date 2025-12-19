А он бы вошел и сказал: «Ну вот и все, я вернулся!»: мать уехавшего на СВО актера Георгия Тесля-Герасимова поделилась своим заветным новогодним желанием

Мать ушедшего на СВО актера Георгия Тесля-Герасимова рассказала, как он встретит Новый год. По словам Татьяны Ивановны, ей хотелось бы, чтобы в эту ночь он был рядом с ними и сидел за праздничным столом, только кто его отпустит?! «Но всем родителям — дождаться! — желает она семьям бойцов. — Чтобы наши дети вернулись живыми и невредимыми!»

Пока мы разговариваем с мамой Георгия, на заднем фоне громко работает телевизор. Она думает: а вдруг вот сейчас, вот прямо в эту минуту там объявят о мире? Но чуда пока все не происходит и не происходит...

— Татьяна Ивановна, хотели спросить, как сейчас Георгий и где он встретит Новый год? Там, на передовой, или сумеет приехать домой?

— Вы знаете, я ему написала, и он ответил: «Ну мама, о чем ты говоришь! Давай ближе ко времени, а там будет видно». Но я думаю, вряд ли [приедет домой на Новый год].

— Он по-прежнему за ленточкой?

— Да, он по-прежнему там. И говорит: «Ну мы же не на гулянке где-то. Не в ресторане сидим — а на войне. А там — как жизнь распорядится. Если бы я отдыхал, я бы сразу сказал, что приеду, но от меня ничего не зависит».

Поэтому я даже не предлагала. Знала, что он скажет. Я просто спросила: «Ну как дела, что нового, что получится с Новым годом?» Думала, может, все-таки приедет. Ну хоть на день или два.

— А когда он в последний раз был дома?

— Где-то летом. Господи, но что этих 10 дней! Пролетели — и как не бывало. А как мать может встречать сына? И радость была, и разные мысли: ну он же все равно уедет. Все это так... Шатко, ничего не понятно. И что дальше, никто ничего не знает.

Каждый день переживаешь. Только светает — и начинаешь все в голове ворошить! Утром встала и говорю: «Господи, ну когда же это все закончится? Ну четвертый год! Ну помоги ты восстановить мир, пускай ребята уже едут домой. Господи Боже мой!»