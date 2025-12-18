Режиссер «Солнцепека» — про критику Нагиевым военных фильмов и популярность «Елок»: Из-под палки любви не будет

Режиссер военных картин «Солнцепек» и «Группа крови» Максим Бриус отчасти согласился с мнением актера Дмитрия Нагиева, что в России снимают мало хороших развлекательных картин. Но и фильмы на тему войны после начала СВО стали очень важны и нужны для патриотического воспитания, считает кинематографист. Правда, навязывать их детям и старшему поколению не следует, им самим это должно быть интересно, добавил Бриус.





На какое кино пойдет зритель?





«Я сын военного и воспитывался на советских книгах и фильмах. И мне кажется, особенно для мальчишек история подвига, мужества очень важна. А с кого по большому счету сейчас брать пример? Государство, слава богу, стало обращать на это внимание и финансировать подобные вещи. Когда кино сделано качественно, грамотно, по всем законам драматургии (оно живое, а не пластилиновое) — я однозначно за! На такое кино пойдут люди», — сказал Бриус в беседе с Daily Storm.





Он обратил внимание, что в постсоветский период было снято мало хороших военных фильмов и было все «пластмассовое», ненастоящее. «Чистая форма, накрашенные девушки с макияжем, с наращенными ресницами. До сих пор такое на экраны иногда вылезает, и меня просто трясти начинает. Несмотря даже, может быть, на качественный сценарий — такое смотреть просто не могу. Я апологет жизненной правды в кино», — признался кинематограф.





«Может, Нагиев устал от картин о войне?»





Ранее Дмитрий Нагиев, снявшийся в очередной серии фильма «Елки», объяснил, что эта лента и подобные ей являются «иллюзией мирной счастливой жизни». «Их популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну — просто сил уже нет. Серость, грязь», — сказал актер журналистам.





Бриус ответил на эту тираду Нагиева, заметив, что не все так однозначно. «Может быть, Дима устал от фильмов про войну? Но я не имею ничего против него, отношусь с большим уважением как к профессионалу. Я говорю не о грязи и серости [в военных картинах], а о достоверности. А как о войне показывать — как о праздничной истории?! Пляски на костях и фильмы ужасов на эту тему, правда, тоже не надо делать. Очень больно нашей стране после войны, и до сих пор эта боль чувствуется. Это тема настолько острая, что делать ее абы как или делать из нее развлекательное шоу считаю непозволительным», — рассуждает режиссер.





Лучше меньше фильмов о войне, СВО, но при этом чтобы они были отменного качества, полагает Бриус: «Заваливать ими не надо. А делать точечно, грамотно, четко. Фильм должен быть максимально честным и чистым и может быть обращен и к детям, и к взрослым, и к людям старшего поколения. Если снимаем фильм — надо, чтобы зритель на него пошел».





Россиянам не хватает «легких» комедий, но «Елки» — точно не шедевр





Отдельно собеседник остановился на словах Нагиева о якобы популярности «Елок» у россиян. По словам Бриуса, с актером отчасти можно согласиться насчет того, что комедий выпускается мало: «Действительно, картин развлекательного характера немного. На последние, которые сняты, я без слез не могу ходить. На «Елки» не пойду так точно и не поведу своих детей!»





Люди действительно хотят какого-то «легкого» кино, но эти ожидания были и в советское время. Зрители тогда стояли в очередях на комедии и по несколько раз их пересматривали, заметил режиссер.





«Поэтому хороших фильмов с хорошими сценариями, идущих в кинотеатрах, действительно не хватает. Но ситуация, считаю, исправляется. Прогресс есть, и картины качественные редко, но выходят», — закончил мысль он.





СВО дала толчок росту патриотизма в кинематографе





С началом специальной военно операции власти начали острее обращать внимание на то, что пропагандой (в хорошем смысле этого слова) надо заниматься, отметил Бриус. Пропаганда спортивного образа жизни, патриотические взгляды должны воспитываться в людях, само собой ничего не происходит, убежден кинодеятель.





«Государство в том числе через книги, фильмы этим занимается. Не надо только в лоб это делать. Вызовет лишь отторжение. Нужна такая «мягкая сила». Не заставлять, а приучать, делать хорошо картины, чтобы у людей проявился интерес. Когда будут вдалбливать и впихивать насильно — это даст обратный эффект. Любви из-под палки не бывает», — уверен Бриус.





Нагиев — не враг страны, а «охота на ведьм» портит общество





Бриус также призвал не заниматься «охотой на ведьм», в том числе в отношении Нагиева. На актера после его критических слов о засилье военных фильмов уже пожаловался в Минкульт и Минюст депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев. Он назвал артиста «уставшим деятелем» и попросил признать его иноагентом, а также «не допускать мученика к фильмам с государственным финансированием».





«Я на ТВ много лет проработал. Звучит команда «фас» — и все начинают набрасываться. Я против вот этого вешания ярлыков. Понятно, что это хайп и можно заработать, чтобы на тебя обратили внимание, поставили лайки. Но, считаю, у Нагиева нормальная своя позиция и он имеет на нее право. Упрекать его за это неверно. Сейчас пошли перекосы, что если у человека другая позиция — значит, он враг. Мы же живем в демократическом обществе. Хотелось бы избежать «поиска ведьм». Это портит наше общество», — заключил Бриус.





Дмитрий Нагиев не делал публичных заявлений про СВО с момента ее начала. В 2023 году появились слухи о том, что артист пожертвовал 200 миллионов рублей на нужды армии РФ, но актер это опроверг.





После начала СВО Нагиев перестал вести популярные телепроекты на федеральных каналах и посещать светские мероприятия. В сентябре 2022 года актер прекратил работу на проектах «Голос» и «Голос. Дети», а в 2023 -м отказался вести «Премию МУЗ-ТВ». Нагиев при этом отверг предположения, что якобы проживает за рубежом: «Для тех, кто спрашивает, где я: здесь я. Дима дома».