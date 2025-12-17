«На лестницу — с тростью, а на сцене танцую»: Владимир Винокур гневно отреагировал на слухи о завершении карьеры

Народный артист России Владимир Винокур гневно отреагировал на слухи о завершении карьеры из-за травмы. По словам комика, он действительно ранее надорвал ахилл, но от выступлений не собирается отказываться и силы на это есть.





«Ну а кто за меня работает? — задался вопросом Винокур в комментарии Daily Storm. — У нас тур почти десять концертов. И я выхожу на сцену. Мало того что разговариваю и пою — я еще танцую. Но дело не в этом. Да, была травма в позапрошлом году — частичный надрыв ахилла. Поэтому я иногда использую трость, если есть лестницы. А на сцене я, естественно, выхожу и работаю без всяких...»





Как заверил народный артист РФ, с ним сейчас все нормально, а травмы — неотъемлемая часть работы. «Злопыхательство — мы к этому привыкли. Не верьте! Ни от каких концертов я не отказываюсь. Я еще на гастролях. Все нормально: Винокур на сцене!» — воскликнул 77-летний артист.





CМИ ранее писали, что в графике Винокура нет ни одного новогоднего корпоратива и он отказался от частных мероприятий накануне праздника. Отмечалось, что Винокур якобы с трудом ходит, физически не может выдержать многочасовые выступления, поскольку не в состоянии долго стоять на сцене.





Сообщалось, что комик лишь готов участвовать в постановках, но с короткими монологами и пародиями и не больше 40 минут.





В 1992-м году Винокур попал в ДТП в Германии и получил вывих таза и два перелома на левой ноге. Врачи настаивали на ампутации, но артист смог восстановиться.





Владимир Винокур родился в Курске. В школьные годы участвовал в художественной самодеятельности, пел в хоре курского Дворца пионеров, а в студенческие времена — в Московском цирке на Цветном бульваре. В 1975-1976 годах он выступал в составе ансамбля «Самоцветы».





После этого Винокур начал сольную карьеру как артист Московского государственного концертного объединения (Москонцерт). Он работал в основном в жанре пародии, копируя в своих номерах голоса Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Геннадия Хазанова, Карела Готта и других. В 1989 году Винокур создал и возглавил в качестве худрука Московский театр пародий.