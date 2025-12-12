«Моей энергии не хватит, чтобы актерствовать еще и в жизни»: жизнь и смерть бывшей жены Михаила Ефремова, актрисы Ксении Качалиной

Российские критики и режиссеры поделились своими воспоминаниями о Ксении Качалиной, которой не стало в ноябре 2025 года. Как писали в СМИ, тело артистки обнаружил ее бывший муж Михаил Ефремов, оно лежало в окружении куч мусора и бутылок с вином. Одинокая и всеми забытая, актриса ушла так же тихо, как и провела свои последние годы.
Около шести лет назад на канале НТВ показали страшные кадры. Несмотря на то что Ксения проживала в элитном Брюсовом переулке, вся ее квартира была завалена окурками, грязной посудой и одноразовыми стаканами. Свет был вырублен, повсюду — тараканы.
Общаясь с журналистами, актриса пожаловалась на бедность и сказала, что ее поддерживал только Ефремов.
«Хорошо, хоть у кошек корм есть», — говорила Качалина. А в ответ на вопрос, не хочет ли она вернуться назад, красиво одеться, привести дом в порядок и пойти на хоть какую-то работу, посмотрела своими красивыми бездонными глазами и сказала: «Я не хочу возвращаться!»
«Последнее время мы не поддерживали отношения, — рассказывает Daily Storm режиссер фильма «Цена безумия» Елена Райская, — но она запомнилась мне абсолютно приятным и позитивным человеком. Я помню, что после съемок мы еще долго общались. Она приезжала ко мне на дачу и говорила про Индию, из которой она тогда вернулась и которая произвела на нее просто сильнейшее впечатление. Показывала фотографии. И была так увлечена, что даже слегка утомила слушателей.
Она была увлекающейся девушкой, а как актриса — необыкновенно комфортной. Никаких скандалов, взбрыков, истерик! С ней было очень легко».
Как же так получилось, что ее жизнь закончилась такой смертью, а навещал ее только Ефремов?
«Ну, к сожалению, все к этому и шло, — объясняет Елена Михайловна. — Что говорить? Несмотря на развод, он очень хорошо к ней относился. Кстати, собственно говоря, это он и порекомендовал ее на главную роль. Однако эта история с ребенком (дочь Ксении от первого брака прожила всего три дня. — Примеч. Daily Storm)... Миша переживал. Пытался это как-то исправить. Но, по-моему, на этом она и сломалась».
«Да, Миша помогал ей, поддерживал, — подтверждает режиссер. — Он же на самом деле очень теплый человек, несмотря на все эти дурацкие истории и слухи! И никогда не оставлял своих бывших жен, особенно в трудные минуты».
Предполагалось, что похороны Ксении Качалиной прошли на прошлых выходных. Однако, по уточненной информации, они еще только предстоят.
«Я не знаю, где, потому что вся эта информация засекречена, — говорит Daily Storm кинокритик Наталья Ртищева. — Но возможно, дома. Она девочка из Саратова».
Напомним, что именно Наталья Владимировна напишет о ней так, что невозможно не заплакать.
«Умерла Ксюша Качалина. Дичайший финал, как, собственно, и вторая половина ее жизни. Мегазвезде 90-х в 10 минутах от Кремля, в центре Москвы помереть в 54 года на помойке — это что-то из мелодрам, но не для наших дней. Где прилично демонстрировать достаток и всегда хорошее настроение. Где, если выставишь грустную фоточку, тебе обязательно напишут: «А чего ты такая грустная?» А ну-ка улыбнись в 32 импланта, взъерошь веселье, удовлетвори народ!
Помню, как она открыла дверь своей квартиры в Брюсовом переулке, и все полезли в ее жизнь с камерами, начали охать, смаковать, спешно организовали шоу на телевидении. Милые холеные женщины объясняли, что могут помочь, приодеть, зубы вставить. У людей сейчас хорошие связи и влиятельные знакомые, готовы привести существо к приятному глазу комфорту, ведь в обществе все должно быть комильфо — не дай бог выпасть из колеи и продемонстрировать уязвимость. Выйти в свет бухой или сделать «упал — хватит» в Театре наций.
А существо по имени Ксюша смотрело на это шоу с иронией, спокойно, с давно принятым решением проживать так, как хотела, не играя в жизни так же, как никогда не делала это в кино. Ей просто хватило сил только на первую половину жизни».
«В сущности ее жизнь — это был отложенный финал, — говорится в Telegram-канале критика. — В ней этот финал был виден, когда она стояла в очереди на вступительных во ВГИК. Валерий Рубинчик, набиравший курс с Сергеем Соловьевым, проходя вдоль очереди, просто выхватил лицо. И это красивое депрессивное лицо стало символом времени, заполнило короткий период нашей жизни и что-то про него рассказало».
А как же искренне ответил Дмитрий Месхиев, который снял артистку в ленте «Над темной водой»!
«Извините, я не буду комментировать, — говорит он Daily Storm, — потому что это будет спекуляцией. Ксюша Качалина никому не была нужна... Пока не умерла».
И это горькая, но правда!