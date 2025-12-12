«Моей энергии не хватит, чтобы актерствовать еще и в жизни»: жизнь и смерть бывшей жены Михаила Ефремова, актрисы Ксении Качалиной

Российские критики и режиссеры поделились своими воспоминаниями о Ксении Качалиной, которой не стало в ноябре 2025 года. Как писали в СМИ, тело артистки обнаружил ее бывший муж Михаил Ефремов, оно лежало в окружении куч мусора и бутылок с вином. Одинокая и всеми забытая, актриса ушла так же тихо, как и провела свои последние годы.





Около шести лет назад на канале НТВ показали страшные кадры. Несмотря на то что Ксения проживала в элитном Брюсовом переулке, вся ее квартира была завалена окурками, грязной посудой и одноразовыми стаканами. Свет был вырублен, повсюду — тараканы.





Общаясь с журналистами, актриса пожаловалась на бедность и сказала, что ее поддерживал только Ефремов.





«Хорошо, хоть у кошек корм есть», — говорила Качалина. А в ответ на вопрос, не хочет ли она вернуться назад, красиво одеться, привести дом в порядок и пойти на хоть какую-то работу, посмотрела своими красивыми бездонными глазами и сказала: «Я не хочу возвращаться!»





«Последнее время мы не поддерживали отношения, — рассказывает Daily Storm режиссер фильма «Цена безумия» Елена Райская, — но она запомнилась мне абсолютно приятным и позитивным человеком. Я помню, что после съемок мы еще долго общались. Она приезжала ко мне на дачу и говорила про Индию, из которой она тогда вернулась и которая произвела на нее просто сильнейшее впечатление. Показывала фотографии. И была так увлечена, что даже слегка утомила слушателей.





Она была увлекающейся девушкой, а как актриса — необыкновенно комфортной. Никаких скандалов, взбрыков, истерик! С ней было очень легко».





Как же так получилось, что ее жизнь закончилась такой смертью, а навещал ее только Ефремов?