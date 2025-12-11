Джонни Депп не знает Булгакова и жизни в СССР: Олег Басилашвили возмутился идеей актера снять «Мастера и Маргариту»

Джонни Депп не знает Булгакова и жизни в СССР: Олег Басилашвили гневно воспринял новость о том, что звездный американский актер начал работу над англоязычной экранизацией «Мастера и Маргариты».





По мнению Басилашвили, исполнившего роль Воланда в одноименном сериале 2005 года режиссера Владимира Бортко, проект американцев — не про кино, а просто про зарабатывание денег.





«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это все не снимать. Потому что никакого отношения к тому положению, в котором находился Михаил Афанасьевич Булгаков в 20-30-е годы, они [Депп и его команда] не имеют. У них нет ни малейшего представления о том, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — считает народный артист РСФСР и СССР.





«Пусть они играют, получают свои гигантские бабки, в отличие от нас. Это их дело», — добавил Басилашвили. По словам актера, у него нет ни малейшего желания рассуждать, какой в итоге получится картина у Деппа.





Скептичен в отношении планов голливудской звезды сделать англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты» и режиссер Бортко. «Знаю про его идею. Бог ему в помощь. Я никак к этому всему не отношусь. Советы никакие Деппу давать не собираюсь. Меня, если честно, все это не интересует совершенно», — признался Daily Storm Бортко.





Фильмом будет заниматься компания актера IN.2 Film. Продюсерами, помимо Деппа, выступят имеющая российские корни Светлана Дали, с которой он работал над исторической драмой «Жанна Дюбарри», и Грэйс Ло. Режиссер картины пока не объявлен.





Съемки запланированы на конец 2026 года, пишет издание Variety. По его информации, самому Деппу, вероятно, достанется одна из главных ролей в картине. Произведение Булгакова ранее хотели экранизировать такие знаменитости, как Федерико Феллини, Роман Полански, Терри Гиллиам, Баз Лурман.