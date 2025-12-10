«Cочувствую обеим: кто покупал и кто продавал!»: коллеги Долиной рассказали, за кем правда

— Я объясню ситуацию. У меня давно есть свое отношение и к Ларисе… Ларисе Кудельман. И ко всем людям, которые собрались «на кормушке» и ведут себя абсолютно неадекватно и нагло. В то время как идет священная военная операция и решается судьба России, эти люди, считаю, паразитируют, обманывают и корчат из себя не пойми кого. Причем на стороне этой организации есть некая система, которая сложилась уже давно и породила вседозволенность.

Но вдруг мы увидели, что эта система дала трещину... И в принципе, это революционная ситуация. Система дает трещину и не хочет исправиться!

Мой призыв не к Долиной, не к Киркорову, не к Собчак. Он вообще — избежать гражданской войны! Потому что вот это недовольство народа, оно порождает страшные штуки! Ведь люди с психическими расстройствами будут реагировать на это жестко. Они могут прийти с оружием.

Если народ не чувствует любви, он будет требовать справедливости. А что такое справедливость? Как это называется в России? Бунт... Заход в Ростов-на-Дону с черными флагами... И народ будет это поддерживать!

Мне очень нравится, как говорят Владимир Путин и Александр Бастрыкин: «Пошли по беспределу».

Как это — отжать квартиру, за которую получены деньги?! И если проанализировать эту ситуацию, то она критическая! Нам нужны покаяние, единение, а тут раскол. С одной стороны, на экранах идут сводки. Такие немножко радужные, однобокие мысли. А с другой — разврат за деньги.

В принципе, сама же Долина когда-то спела про все это песню — «За деньги — да!» И это уже лозунг времени!

Люди мимикрируют под любое общество и делают свои дела, а потом разбирают и отстирывают грязное белье на Первом канале. Да еще и с повтором утром и вечером. Ну это уже за гранью!





Что-о вы делаете?! Похоронили так похоронили. Неужели они думают, что народ такой тупой? Вот кто делает всю эту историю — их надо просто гнать ссаными тряпками. Это недоработка всей системы!

Куда мы движемся в этой парадигме? У меня такое ощущение, что на Новый год может и действительно произойти что-то ужасное. Чтобы взорвать пространство, они объединят всех сатанистов* [международное движение сатанизма признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в РФ запрещена], и те что-нибудь споют: «За деньги — да!» или «Погоду в доме».

Там будут Киркоров, Собчак, Дибров. И конечно же, Долина. На бэк-вокале! А все будут смотреть, плеваться и обсуждать — но будет рейтинг.

Верю ли я ее слезам? Я не психолог, но я окончил ГИТИС и мне очень близок Станиславский, который бы выключил это уже на третьей секунде...

Он бы сказал: «Не верю!»





Юрий Антонов, народный артист РФ: