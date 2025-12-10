«Cочувствую обеим: кто покупал и кто продавал!»: коллеги Долиной рассказали, за кем правда

В Сети продолжается общероссийский флешмоб по отмене Ларисы Долиной. Артистку ругают матом, призывают лишить концертов, а некоторые шутят, что их развели мошенники и им надо вернуть деньги за «импульсивные покупки» — вроде похода в клуб или билетов на Бали. Что говорят ее коллеги? И правда ли, что на «Песне года» при ее появлении на сцене зрители стали свистеть и покидать зал?
Напомним, что певица продала квартиру в Хамовниках, но отказалась ее отдавать, объяснив это тем, что действовала под влиянием мошенников. При этом суд встал на ее сторону, а покупательница осталась и без жилья, и без денег. А это — 112 миллионов, которых обычному россиянину, допустим учителю или врачу, не заработать за всю жизнь.
Отсюда и выражение — «эффект Долиной», которое столь же прочно вошло в наш лексикон, как «водолазка извинений» или «войти не в ту дверь».
Позднее певица придет в эфир «Пусть говорят» и пообещает вернуть деньги, а следствие озвучит общий ущерб. Артистка потеряла более 300 миллионов. Что об этом думают те, кто знает ее близко?
Признаться честно, найти таких людей было довольно сложно. Все говорили, что они не в курсе. Например, режиссер комедии «Мы из джаза» Карен Шахназаров, в котором Лариса Долина сыграла зарубежную певицу Клементину Фернандес, сразу сказал, что не сможет комментировать, потому что «ничего не знает». После чего это повторили Елена Цыплакова и Игорь Скляр. Обоих можно увидеть в той же ленте.
«Я не владею информацией, а выражать мнение с недостатком информации — это вообще какой-то... — объяснил Игорь Борисович. — Это на заборе писать!»
Однако такие люди все же есть, и их мнения разнятся.
Игорь Бутман, саксофонист, народный артист РФ:
— Во-первых, это всеми любимая артистка. Одна из лучших артисток России, которая попала в сложную ситуацию. И она не сделала ничего крамольного, чтобы получить такое количество негатива. Ее обманули мошенники! Ведь при всей своей кажущейся внутренней силе и железной воле она обычная хрупкая женщина. Простая и добрая, прекрасный человек, мама и бабушка.
Поэтому мне даже стыдно за тех людей, которые живут в России и вот так себя ведут. В которых столько нелюбви и которые написали ей столько неприятных вещей, включая антисемитские высказывания или уколы по поводу возраста.
Человек попал в беду! Так же, как попала в беду женщина, которая заплатила за квартиру. И они не первые, кто пострадал. Так почему все пишут про Долину, но никто не выражает неприязнь к мошенникам?!
Она защищает свое имя и то, что нажито непосильным трудом. Сколько она ездила на гастроли... Сколько она записывала музыки и выступала... Ну хорошо, если кто-то считает, что Лариса Александровна не права, то нужно разобраться, и это дело суда.
Но обвинять ее в том, что она такая-сякая...
Ну она же не специально отдала 300 миллионов! Она думала, что выполняет особое задание. Старается оградить от мошенников других людей! Хотела помочь органам.
Они обе жертвы — и одна, и вторая, и здесь нет правых и неправых. Обе попали в беду. К тому же, если бы не Долина, то мошенников, которые участвовали в этой схеме, так бы и не поймали. Это уже прецедент.
А то, что все это раздувают, — это часть войны против России. Против ее лучших людей! Против тех, кто поддерживает ее политику.
Это все мошенники, которые мало того, что украли деньги, так еще и раздувают долиноненавистническую кампанию!
Рома Жиган, рэп-исполнитель:
— Я на стороне народа! Скажу сразу, я неплохо отношусь к Ларисе Долиной, но в этой ситуации она не права. И почему — потому что ей сразу нужно было принимать четкое и ясное решение, а не тогда, когда уже поднялся народный гнев и все это вышло в инфополе. А сейчас люди чувствуют эту фальшь — и ее начинают «запрещать».
Не помню, в каком ресторане (по-моему, в «Пушкине»), отменили новогоднее выступление Ларисы Долиной и заменили его на цыганский табор. И мне кажется, что это очень показательно.
А деньги у нее есть. Она очень богатая певица. Очень богатый человек, который всю жизнь занимается творчеством и получает просто баснословные гонорары. Хотя строит из себя бедную, несчастную и ранимую. Но мы-то понимаем, что это не так!
Она очень «продуманная» в этом плане и готова отдать деньги только после общественного резонанса. Сделай она это раньше, ее бы никто не осуждал. Но сейчас это выглядит еще более хитро.
Правда, у Ларисы Долиной есть очень хороший шанс искупить свою вину. Это вернуть покупательнице все, что она ей должна. И плюсом — сделать ряд бесплатных благотворительных концертов. От детских домов до колоний! Чтобы народ понял, что она это искренне. А не за миллионы...
У нас в Ставрополе есть очень хороший геронтологический центр. Я организую ей концерт! И обязательно выступить в военных госпиталях: чтобы посмотреть на этих ребят, которые лежат с ранениями. Вот там надо дать большой ряд благотворительных концертов!
Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ:
— Я не знаю подробностей, но сочувствую обеим: кто покупал и кто продавал! Лариса не аферист — это точно!
Вадим Цыганов, продюсер:
— Я объясню ситуацию. У меня давно есть свое отношение и к Ларисе… Ларисе Кудельман. И ко всем людям, которые собрались «на кормушке» и ведут себя абсолютно неадекватно и нагло. В то время как идет священная военная операция и решается судьба России, эти люди, считаю, паразитируют, обманывают и корчат из себя не пойми кого. Причем на стороне этой организации есть некая система, которая сложилась уже давно и породила вседозволенность.
Но вдруг мы увидели, что эта система дала трещину... И в принципе, это революционная ситуация. Система дает трещину и не хочет исправиться!
Мой призыв не к Долиной, не к Киркорову, не к Собчак. Он вообще — избежать гражданской войны! Потому что вот это недовольство народа, оно порождает страшные штуки! Ведь люди с психическими расстройствами будут реагировать на это жестко. Они могут прийти с оружием.
Если народ не чувствует любви, он будет требовать справедливости. А что такое справедливость? Как это называется в России? Бунт... Заход в Ростов-на-Дону с черными флагами... И народ будет это поддерживать!
Мне очень нравится, как говорят Владимир Путин и Александр Бастрыкин: «Пошли по беспределу».
Как это — отжать квартиру, за которую получены деньги?! И если проанализировать эту ситуацию, то она критическая! Нам нужны покаяние, единение, а тут раскол. С одной стороны, на экранах идут сводки. Такие немножко радужные, однобокие мысли. А с другой — разврат за деньги.
В принципе, сама же Долина когда-то спела про все это песню — «За деньги — да!» И это уже лозунг времени!
Люди мимикрируют под любое общество и делают свои дела, а потом разбирают и отстирывают грязное белье на Первом канале. Да еще и с повтором утром и вечером. Ну это уже за гранью!
Что-о вы делаете?! Похоронили так похоронили. Неужели они думают, что народ такой тупой? Вот кто делает всю эту историю — их надо просто гнать ссаными тряпками. Это недоработка всей системы!
Куда мы движемся в этой парадигме? У меня такое ощущение, что на Новый год может и действительно произойти что-то ужасное. Чтобы взорвать пространство, они объединят всех сатанистов* [международное движение сатанизма признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в РФ запрещена], и те что-нибудь споют: «За деньги — да!» или «Погоду в доме».
Там будут Киркоров, Собчак, Дибров. И конечно же, Долина. На бэк-вокале! А все будут смотреть, плеваться и обсуждать — но будет рейтинг.
Верю ли я ее слезам? Я не психолог, но я окончил ГИТИС и мне очень близок Станиславский, который бы выключил это уже на третьей секунде...
Он бы сказал: «Не верю!»
Юрий Антонов, народный артист РФ:
— Мое отношение? Никакого отношения у меня нет. Я в чужие дела не влезаю, мне совершенно неинтересно, кто кого обманул и кто нажил. Понимаете, это не моя история. Я прочитал один раз — и все, для меня этого было достаточно. У меня свои проблемы, свои дела. Какое мне дело! Одного человека я знаю, другого не знаю. И что?! Ну произошло — разберутся! У нас есть судебная система. Потом будем смотреть, как и что получилось. А сейчас чего говорить об этом...
Игорь Наджиев, певец, композитор:
— Я знаю одно: что должна быть какая-то справедливость. И это касается всех, без разницы, известный или неизвестный он человек. А если эта правда не торжествует, то возникает народное возмущение. Люди начинают злиться: почему никто не слышит? Почему не видят этого произвола?!
Поэтому я все прекрасно понимаю. Но Долина сказала, что обязательно вернет эти деньги, и дай Бог, что все встанет на свои места: госпожа Лурье получит то, что она отдала, а Лариса Александровна больше не попадется на удочку мошенников.
Что я буду делать, если и меня попросят связаться с генералом ФСБ? Ничего. Я даже не отвечаю на чужие номера. Если человеку нужно, он пришлет сообщение.
Но что я хочу сказать... Никто из нас не застрахован! Абсолютно! Лариса Долина столько лет в профессии. Она много чего видела и много через что прошла, а ее взяли и обманули. Уж, казалось бы, женщина-кремень. Однако бывает и такое. И здравомыслящего человека теперь можно обвести вокруг пальца!
Я не хочу во все это вникать. Это ее жизнь, и для чего-то ей это было послано. Ведь все в этом мире для чего-то.
Артист рвется к славе, рвется к признанию, рвется к тому, чтобы быть любимым. Но порой достигая всего этого, он забывает, ради чего все это было. А было это ради людей, чтобы служить им своим творчеством и помогать им жить.
Мой эталон — это Лидия Андреевна Русланова, величайшая русская певица, в этом году было 125 лет со дня ее рождения.
Когда ей предъявили обвинение по «Трофейному делу» и конфисковали все, что она заработала, ее приемная дочь сказала: «Мама, у тебя же все забрали!»
А она ответила: «Доченька, это все пустое. Перед людьми-то как стыдно!»
Вы понимаете? «Перед людьми-то как стыдно...» Вот — главное, что должно быть в любом человеке, публичный ты или нет.
«Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог» — это цитата преподобного Амвросия Оптинского. Эти слова нужно вспоминать как можно чаще!
Так что от сумы и от тюрьмы не зарекайся! Мы все можем оказаться в ситуации, которая изменит все. Но человеком — оставайся! Если у тебя есть совесть, ты будешь поступать по-божески. Как поступают люди достойные, добрые и справедливые.
Лолита, певица, ведущая:
— Только что встречала Ларису Александровну на «Песне года», и мы переживали за нее всем цехом! Хочу сказать, что зал встретил и проводил ее аплодисментами. Я этому свидетель; как и множество моих коллег. И она уже сделала заявление, что пострадавшей — такой же пострадавшей, как и она сама! — вернут все деньги. Мне кажется, что уже на этом можно исчерпать любое обсуждение этой темы.
Видно, что она очень расстроена, но у нас очень тактичный цех и никто не подходил, чтобы ковырять рану. Все все понимают.
Лариса приняла решение отдать деньги — и это порядочно! Остальное должны решить органы. Сделать все, чтобы люди не остались на улице.
Владимир Винокур, народный артист РФ:
— Дорогие друзья! Я хочу сказать, что Лариса Долина — это выдающаяся артистка как советской, так и российской эстрады, которая уже давно заслужила уважение своим мастерством и своим искусством. И никто не может сказать, что появилась новая Долина. Нет! Долина неподражаема.
Поэтому не надо на нее так дружно нападать. Ей нужно помочь, и не только пожеланиями, а наша правовая машина должна изыскать возможности помочь ей выйти из этой жуткой ситуации и победить мошенников.
Долина — это история! Она никуда не исчезла, не уехала. Она в стране. Почему мы привыкли только осуждать?! Я верю, что она победит.