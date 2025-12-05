Актеры из «Кракена» — о критике фильма блогером BadComedian: Спасибо за пиар, но без нового кино ты бы лишился работы

Актеры Диана Пожарская и Виктор Добронравов, снимавшиеся в блокбастере «Кракен», ответили на слова Евгения (BadComedian) Баженова о слабой игре артистов и множестве «фальши» в сценах. Пожарская и Добронравов призвали блогера сказать спасибо создателям новых фильмов, поскольку без них он остался бы без работы. Недостатки можно при желании найти в любой картине, уверены актеры.
«Критики путают реальность с художественным вымыслом»
Ранее в своем блоге на YouTube BadComedian выразил мнение, что сценарий к «Кракену» «писал второклассник». «Главная проблема фильма в том, что ты видишь фальшь буквально в каждой сцене», — считает критик. Ему также не понравилась актерская игра. «Диалоги, будто нарезка для трейлера», — заметил BadComedian.
Однако собеседники Daily Storm с оценкой блогера не согласны и отметили, что работа над картиной получилась для них увлекательной, яркой и оставила лишь приятные эмоции, несмотря на все сопутствующие сложности.
«Знаете, съемки были давно, но я испытала огромное удовольствие от работы с режиссером Николаем Лебедевым. Это было очень захватывающе, профессионально и круто! Нас консультировали настоящие подводники — большие люди! Эти все детали были интересны даже мне, хотя я девочка! Но я прямо максимально углубилась в историю, и это дало, считаю, свои плоды. Прямо ощущаешь атмосферу на подлодке, масштабы. Представляешь все по-настоящему, хотя до правды, конечно же, далеко. Сама бы я в жизни не опустилась на такую глубину! Но это было», — сказала, не сдерживая эмоций, Пожарская.
Она заметила, что критику картины со стороны BadComedian создателям «Кракена» и рядовым зрителям следует принимать, как неотъемлемый атрибут работы блогера.
«Они не могут нахваливать. Интереснее раскритиковать. И критики, как правило, путают реальность с художественным вымыслом. Потому что мы снимали не документальное кино. Если люди посмотрят голливудские блокбастеры о полетах в космос — придраться можно, наверное, к каждому пункту и каждой сцене фильма. Но этого делать не нужно. Надо получить удовольствие либо пропустить его и понять, что это не твое. Но все-таки это зрелище, а не какие-то разборы правдоподобных деталей», — считает актриса.
Диана призналась, что просто пропустила мимо себя слова кинокритика о слабом актерской игре участников картины: «Меня это не трогает совсем. Работа проделана. Я знаю, что все старались на тысячу процентов: от художников-постановщиков до администрации. Это было слаженно, как оркестр. Результат работ, где я участвую, мне редко нравится. Но в случае с «Кракеном» я очень довольна».
Собеседница при этом заметила, что каждый человек имеет право на свое мнение, пусть оно и не совпадает с позицией создателей фильма. «Если это приносит ему удовольствие, вдохновение, заработок — дай Бог ему счастья, удачи в том, что он делает! Пусть еще больше критикует. Спасибо ему за пиар!» — заключила Пожарская.
Отдельно актриса отметила работу коллеги Александра Петрова: «Все было так внутри прожито им. Это так глобально! Это же лодка. В общем, круто!»
«Наплавались в этих отсеках»
Один из исполнителей главных ролей в «Кракене» Виктор Добронравов в разговоре с Daily Storm рассказал, что ему в этой картине работалось замечательно и о каких-то изъянах он точно не вспоминает. «Прекрасная команда, потрясающие партнеры, интересные задачи. Наплавались в этих отсеках. Но все равно это киношная подлодка. Всех тайн будней подводников нам никак не узнать», — заключил актер.
На замечание блогера о «фальши буквально в каждой сцене» он отреагировал так: «Это красота в глазах смотрящего. Кто-то видит одно, кто-то — другое. Это работа BadComedian — обсмеивать все, что выходит. Сатира. Он на этом себе сделал имя. Людям, если надо отзыв узнать, — они читают критика. А если им интересно смешно, талантливо посмотреть, как человек ищет детали или высмеивает все, что выходит, — они смотрят BadComedian. Это нормально. Критика не вчера родилась, и она всегда будет. Я вообще эти замечания не читаю».
Добронравов заметил, что всегда есть право выбора: не нравится картина — не смотри. «Если мы не будем выпускать фильмы — Евгений Баженов лишится работы. Но так или иначе мы все делаем одно дело», — заключил актер.
«Кракен» — фантастический боевик, который появился на экранах в 2025 году. В картине капитан Виктор Воронин (Александр Петров) возглавляет поиск пропавшей подлодки с секретным оружием в Гренландском море и сталкивается с древним морским чудовищем. Помимо Добронравова и Пожарской, в картине были задействованы такие звездные артисты, как Алексей Гуськов и Сергей Гармаш.