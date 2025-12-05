Актеры из «Кракена» — о критике фильма блогером BadComedian: Спасибо за пиар, но без нового кино ты бы лишился работы

Актеры Диана Пожарская и Виктор Добронравов, снимавшиеся в блокбастере «Кракен», ответили на слова Евгения (BadComedian) Баженова о слабой игре артистов и множестве «фальши» в сценах. Пожарская и Добронравов призвали блогера сказать спасибо создателям новых фильмов, поскольку без них он остался бы без работы. Недостатки можно при желании найти в любой картине, уверены актеры.





«Критики путают реальность с художественным вымыслом»





Ранее в своем блоге на YouTube BadComedian выразил мнение, что сценарий к «Кракену» «писал второклассник». «Главная проблема фильма в том, что ты видишь фальшь буквально в каждой сцене», — считает критик. Ему также не понравилась актерская игра. «Диалоги, будто нарезка для трейлера», — заметил BadComedian.





Однако собеседники Daily Storm с оценкой блогера не согласны и отметили, что работа над картиной получилась для них увлекательной, яркой и оставила лишь приятные эмоции, несмотря на все сопутствующие сложности.





«Знаете, съемки были давно, но я испытала огромное удовольствие от работы с режиссером Николаем Лебедевым. Это было очень захватывающе, профессионально и круто! Нас консультировали настоящие подводники — большие люди! Эти все детали были интересны даже мне, хотя я девочка! Но я прямо максимально углубилась в историю, и это дало, считаю, свои плоды. Прямо ощущаешь атмосферу на подлодке, масштабы. Представляешь все по-настоящему, хотя до правды, конечно же, далеко. Сама бы я в жизни не опустилась на такую глубину! Но это было», — сказала, не сдерживая эмоций, Пожарская.