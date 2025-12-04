Подводники сказали: «Господи, это же все про нас!»: режиссер «Кракена» ответил на слова BadComedian о «фальши» фильма

Кинокритик Евгений (BadComedian) Баженов увидел в фильме «Кракен» «фальшь буквально в каждой сцене». Однако режиссер картины Николай Лебедев заявил Daily Storm, что критик просто «слабо погружен в тему». По его мнению, квалификация людей, которые делают кино, получше, чем у тех, кто рассуждает на эту тему.





BadComedian, в частности, указал, что в «Кракене» показаны заклепки на современной подводной лодке, а их якобы перестали использовать еще до начала Второй мировой войны.





«Вместе с подводниками мы ходили по лодке и обсуждали, как и какая деталь (в том числе внутри лодки) может гнуться, чтобы оттуда летели заклепки из обшивки. Каждую заклепку мы обсуждали», — парировал Николай Лебедев.





Он с иронией отреагировал на мнение блогера о том, что сценарий к картине «писал второклассник». «Думаю, эти слова можно расценить как комплимент. Дело в том, что сценарий должен быть сделан очень прочно и грубо, как говорил Михаил Ильич Ромм. Сценарий — это же не червонец золотой, чтобы нравиться всем! У любого фильма (даже самого плохого) есть одно неоспоримое достоинство: его можно просто не смотреть».





В новом выпуске передачи, посвященной «Кракену», BadComedian также выразил удивление от того факта, что в картине на подлодке имеются огромные стеклянные панели посреди отсека.





«Действительно, эта перегородка там существует. Но послушайте, у нас фантастическое кино! Знаете, на подводной лодке много такого, чего вам и не снилось. Сейчас подлодка — это большой компьютерный центр. В фильме есть такой персонаж — механик. Как правило, в нашем представлении это человек с гаечным ключом, который ходит по машинному отделению. А на самом деле он сидит перед компьютером и управляет с помощью него лодкой, общаясь с подчиненными дистанционно. Которые тоже сидят у компьютеров, только в других отсеках. В картине довольно подробно это все показано», — сказал Лебедев.





По его словам, «Кракен» смотрели многие профессионалы, связанные с флотом, и это нормально, что у всех остались разные впечатления: «Я их предупреждал, что это сказка и фантастика. А подводники сказали: «Господи, это же все про нас!»





Прокомментировал режиссер и замечание BadComedian, которому не понравилась актерская игра. «Диалоги — будто нарезка для трейлера», — говорил блогер.





«Это не актерская игра. Это сценарий. Дело в том, что они (герои картины. — Примеч. Daily Storm) изъясняются в фильме так, как моряки на флоте. Конечно, можно было написать литературнее. Но тогда это был бы уже Иван Сергеевич Тургенев! А так мы сидели и общались с подводниками, переписывали, правили команды, реплики и прочее», — пояснил собеседник.





Он добавил, что дело не в литературности реплик, а в том, что люди, находясь на задании, изъясняются конкретными командами. «И я не могу эти команды менять! На съемках каждый день и каждую минуту присутствовал консультант, который является командиром подводной лодки. Он, разумеется, отслеживал все ситуации. В отличие от наших критиков, он как раз понимал, что это кино. И где мы имеем право отойти от правды жизни, а где можем себе это позволить, потому что это образ, а не реальность», — отметил Лебедев.





В заключение режиссер обратил внимание, что часто видит афиши картины, где на первом плане физиономия человека, который критикует. «Таким образом люди хотят приобщиться к фильму. Хотя это про их эго, а не про картину. Я бы не стал так сильно переживать на тему того, что говорят люди, которые хотят ассоциироваться с фильмом и поэтому устраивают вокруг него хайп», — признался Лебедев.





Режиссер добавил, что не обижается на критику со стороны блогера в адрес «Кракена». «В данном случае [с BadComedian] человек, не очень погружаясь в материал, просто рассказывает о своих представлениях. Что ж, это нормально. Человеку хочется высказаться — пусть высказывается», — заключил Лебедев.





«Кракен» — фантастический боевик, который появился на экранах в 2025 году. В картине капитан Виктор Воронин (Александр Петров) возглавляет поиск пропавшей подлодки с секретным оружием в Гренландском море и сталкивается с древним морским чудовищем. В фильме также снялись такие звездные актеры, как Виктор Добронравов, Алексей Гуськов и Сергей Гармаш.