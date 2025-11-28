Без тьмы нет света: стоит ли верить в древние приметы и что делать, если вам вдруг явился домовой?

Много ли среди нас суеверных? По статистике, каждый второй. Мы с тревогой смотрим на прицепившуюся нитку, не садимся за угол стола и думаем, как подметать пол: от двери или к ней. Но мало кто знает, что у каждого поверья своя предыстория. Как они появились? В чем был их смысл? И есть ли он сейчас?
Любая примета — это не просто традиция, а огромный человеческий опыт.
«Не свисти, — говорила бабушка — а то все высвистишь».
«Опять чай пролила — муж будет пьяницей».
«Упал нож — кто-то спешит».
Однако каким же было удивление домашних, когда приехавший к нам гость вдруг спросил, а кормим ли мы свою кукушку. Механическую! Из часов! А потом взял кусок хлеба, залез на табуретку и дал ей «поклевать».
Ведь она — душа дома, объяснил он, и о ней тоже нужно заботиться.
А сколько примет связано с порогом… На нем нельзя стоять, сидеть, передавать через него вещи, а если после выхода из дома вам вдруг понадобилось вернуться, то считалось, что можно уже и не спешить. Дороги все равно не будет.
Дело в том, что в дохристианские времена прямо под порогом хоронили прах покойных. Наши предки верили, что дверь — это граница, за которой бродит нечисть, и вот как отдать им своих мать или отца?!
Сесть разрешалось только в крайних случаях: когда человека одолевала грусть-тоска и ему нужна была поддержка рода.
«Порог — это вход в дом, — рассказывает Daily Storm доцент филологического факультета Воронежского государственного университета, заведующая лабораторией народной культуры Татьяна Пухова, — а дом, как считали древние люди, надо оберегать, потому что в него могла проникнуть злая сила. Поэтому на него присаживались, чтобы произнести заговор. Например, на исцеление больного».
«Да, покойных там и правда хоронили, — говорит Татьяна Федоровна, — но давно. И не только под порогом. Бывало, и внутри двора. Люди тогда жили замкнуто, а так как вокруг лишь леса (а значит, волки), то они особо и не выходили. К тому же покойные — это же предки, то есть положительные персонажи. Чего их бояться?!
«Хотя, надо сказать, дворы были не такие, как теперь, а значительно крупнее, — уточняет наша собеседница. — Но тут надо смотреть по местности. Если это южные районы, там большие расстояния. А в северных, допустим, в Терновском, нам встречались уже крытые. Это когда и жилище, и место для животных — все было рядом и под крышей. Вот умрет человек зимой — и куда его? Естественно, во двор».
Кстати, граница между мирами — это не только порог, замечает исследовательница. Границей могут быть и перекресток, и ворота:
«Неслучайно, когда молодые въезжали через них во двор, их осыпали чем-то мелким. Маком или пшеном. Это делалось для того, чтобы оградить их от ведьм и колдунов. Считалось, что пока те не пересчитают все зерна, они никому не навредят, а когда пересчитают, все уже уедут».
Почитались и духи мест: домовые, лешие, русалки, водяные и полевики (существа, которых сопровождают сильный ветер, искры или огоньки).
«Человек не был одинок! — отмечает фольклорист. — Он знал, что вот тут такой хозяин, а вот тут — такой и нужно жить по их правилам. Если это домовой — то чтобы в доме был порядок, а скотина ухожена и накормлена. И что ему нужно делать приношения. То есть еду, которую следует оставлять под печкой.
Домовые, или, как еще говорили, деды (в Белоруссии «дзяды»), — это ведь тоже предки! А где они могли жить? Там, где тепло и хорошо. Поэтому любой дом начинали строить именно с нее, и туда же потом подсовывали блюдце с молоком или крошки хлеба».
«И так везде, — добавляет Татьяна Пухова. — Если убирали рожь, то оставляли сноп колосьев, а корешкам подкладывали кусок хлеб. Это для полевика, чтобы такой же урожай был и на следующий год. Или говорили: «Илье на бородку».
Илья — это святой, который выполнял его функцию, но уже в христианский период».
К слову, о домовых. Никогда не забуду свою поездку в деревню Ныкола Архангельской области, где стоял старинный дом еще родителей прабабушки. Мне было всего пять или шесть лет, и нас с мамой положили спать на высокую железную кровать. Меня — к стене, а ее на краешек.
Очнулась я уже возле порога. От ощущения, будто какая-то неведомая сила вдруг подняла меня в воздух и аккуратно опустила на пол.
«Просто кровать была еще хозяина, — объясняли потом родственники. — Вот домовой ее и охранял».
И ладно скрип повети, который можно объяснить старостью постройки, но когда в доме вдруг сам собой включается свет или раздаются чьи-то шаги, тут действительно поверишь.
Интересная примета: если домовой трогает вас лапой, нужно спросить: «К добру или к худу?» И он обязательно ответит. Если плачет — жди беды. Но увидеть его сложно. По словам очевидцев, это маленький мохнатый мужичок или неведома зверушка, которая любит стучать в дверь, звенеть блюдцами и громко ходить по коридору, а в случае опасности она «визжыть, мявучить и брешыть пы-собачью».
Зато его могут видеть животные. Поэтому когда ваш кот уставился в пустоту, значит, смотрит на него, а переезжая в новый дом, домового нужно брать с собой.
«Его звали переехать — и жили мирно, — рассказывает Daily Storm директор музея «Поморская изба» в деревне Яреньга Приморского района Архангельской области Маргарита Терещенко. — Если же в доме был домовой от прежних хозяев, он мог вредить тем, кто здесь только поселился. В таком случае ему ставили на шесток миску с кашей и молоко. Задабривали. И приговаривали: «Дедушко доможирушко, нам не вреди, да дом наш веди».
«Почему перед дальней дорогой нужно было обязательно присесть? — продолжает Маргарита Петровна. — Это делалось, чтобы сбить с толку нечисть. Она решит, что все остались дома, и потеряет бдительность. А чтобы не впускать в жилище чужих духов, дверь не следовало широко распахивать и держать открытой».
Но это на севере. Верят ли в них на юге?
«Конечно! — отвечает Daily Storm доктор философских наук, профессор Азово-Черноморского инженерного института и исследователь воинской культуры донских казаков Андрей Яровой. — Если домовой это скорее положительный персонаж, который всегда и во всем любит порядок, то, по нашим старым поверьям, в домах водятся и паразитические существа вроде хоки и шушуки, которые спокойно могут его выгнать и устроить бардак.
Иногда заходишь на порог, а там...
И ты: «О, понятно, кто здесь побывал!»
Есть даже примета — если что-то потерялось, нужно взять пояс, обвязать им вокруг ножки стола и сказать: «Шушука, шушука, поиграла и отдай!» И эта вещь сразу найдется.
(Только не забудьте ее отвязать, а то шушука будет злиться. — Примеч. Daily Storm).
Но домовой может и буянить: например, душить, а в степи живет лобаста, которая может накинуться на спящего казака и привязать его к земле за волосы».
Такие ведьмы обитали в крупных реках и болотах и умели воздействовать на погоду: вызывать ливни, бури, град и ветры. Само слово заимствовано из тюркских языков, где «албаста» — это злой дух, а образ восходит к образу Великой Богини-матери и к палеолитическим Венерам. Хотя по рассказам степных воинов, они больше похожи на чудовищ.
Страшные, звероподобные, от них было не спастись! Ну разве только бегством.
«Из других примет могу вспомнить и такую... — говорит Андрей Викторович. — Когда казак отправлялся в поход и ему нужно было выбрать лошадь, он дожидался первой ласточки, закрывал глаза и поворачивался влево, а потом смотрел на каблук левого сапога. Если на нем был белый волосок, значит, нужно брать белую. Если черный — то черную.
Когда я свистел, бабушка обычно говорила: «Под тобой сейчас земля горит и черти радуются!»
«Есть и не совсем неприличные, — смеется Яровой. — Но я все же расскажу. Как наши предки понимали, что пора сеять? Да когда выходишь в поле, снимаешь штаны и садишься голой попой на сырую землю! Если не мерзнешь, то уже можно начинать!»
А вот и романтичная: «Суженого конем не объедешь».
«Что означает «от судьбы не уйдешь», — поясняет доктор наук, — и если человеку суждено повстречать свою любовь, он ее обязательно найдет, как бы долго он ее ни искал. Казаки верят в предопределение».
И как тут опять не вспомнить свою архангельскую бабушку!
«Если судьба, то человек ошибется и случайно позвонит в дверь».
Есть свои приметы и у жителей Полярного Урала. По словам представительницы хантов Яны Тайшиной, которая руководит клубами «Мастер — золотые руки» и «Вуща олаты ма ханты мирем!» («Здравствуйте, люди!»), их поверья в основном связаны с природой или жизнью рыбаков и оленеводов.
Например, маленькие дети могут услышать: «Не бери палец в рот, ты пока не стал сиротой». Это делается, чтобы уберечь от беды, а заодно привить культурно-гигиенические навыки. А пустую чашу (хув ан) нельзя оставлять на улице, иначе в нее вселятся духи.
«Нельзя класть вещи передней частью, — рассказывает мастерица, — человек может умереть. — Если ворона садилась на низкое дерево, то ожидалась короткая весна, если на высокое — затяжная. Если весной их много, то летом и осенью будет изобилие рыбы, ягод и грибов».
А вот — примета, которая есть у всех: если слышишь вой собаки, это к горю. В нее верили и на суровом Крайнем Севере, и в Центральном Черноземье.
«Но поверья — это уже прошлое, — говорит Daily Storm орловский гусляр и сказитель Любослав (Александр Субботин). — Потому что сейчас начинается новый исторический период. Время единения с Богом и природой! Что такое «жить по совести»? Это «совместная весть». И тогда у нас все идет как надо».
«Вот что мы делаем, если воет собака? — размышляет музыкант. — Многие считают, что это к печали, и у них появляется тревога. Хотя все, что нужно, — это войти в поток и включить интуицию. Задать себе вопрос: а почему она воет? Значит, она хочет о чем-то предупредить. И сделать вывод: тогда я буду осторожнее.
Почему перед дорогой говорят, что нужно присесть? Потому что вера в суете перестает быть верой. Надо посидеть, гармонизироваться... Послушать свою душу, а подойдя к порогу, помолиться и выйти в новую реальность».
И то же самое, если вам нужно пройти через ворота, которые испокон веков считались местом негативной энергетики.
«Когда мы прилетаем в другой город, там тоже есть врата, где все пищит и звенит, — вспоминает Любослав. — И вот там это особо важно. Нужно собрать все свое энергополе и пройти без его потерь».
«Верю ли я в домовых? — спрашивает он. — Верю! И даже помню один случай. Я ездил к мощам Серафима Саровского и остановился у одной женщины, которая рассказала мне про местный храм. Его долго восстанавливали, а он взял и сгорел. То есть там были темные энергии. И когда я лег спать, я проснулся от того, что на мне сидит какая-то сущность. Да еще и барабанит по спине.
Начинаю читать «Отче наш» — и она отпрыгивает, а потом и вовсе исчезает.
Домовые — это тоже энергия! Это — наши предки, которые здесь когда-то жили и которые так и остались в тонких эфирных телах. Они могут помогать, могут и нет, если на что-то обижены, и бывает, что уходят».
Но свет и тьма — это все едино, напоминает Любослав, и не надо их бояться. Мы же на пороге пороге новой эры!
«Ведь Земля уже вышла из темного галактического рукава, — объясняет он, — и начался процесс перехода из неправильного древа миров в правильное. И в 2026-м это уже будет заметно. Это время, когда закончится великий период разъятия, а Среднерусская возвышенность начнет притягивать народы и становиться духовным сердцем человечества.
Здесь родится новое мировоззрение. Мировоззрение радости, любви, счастья и процветания!»