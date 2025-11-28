«Он будет и как консультант, и как участник событий»: о якутском герое, в ножевом бою одолевшем солдата ВСУ, снимут фильм

В кинокомпании «Сахафильм» объяснили свое желание снять ленту о якутском военнослужащем Андрее Григорьеве, чья история потрясла весь мир. Оказавшись один на один с бойцом ВСУ, он вступил с ним в рукопашный, а когда тот попросил проявить милосердие, исполнил его желание и дал проститься с небом. О дате начала съемок, как и о том, кому будет предложен проект, неизвестно, говорит руководитель студии. Но с большой долей вероятности это будут именно они.

В январе 2025 года в социальных сетях появилась запись, сделанная с нашлемной камеры украинского военного во время попытки ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой народной республике. Это были кадры его последнего боя — причем боя на ножах! — и они настолько тяжелые, что их трудно смотреть.

«Отпусти, — говорит он российскому солдату. — Подожди, дай я спокойно умру, ты же мне все вскрыл. Не тревожь меня, все. Уйди, пожалуйста».

А когда тот убирает нож и отходит в сторону, так же тихо добавляет: «Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире!»

Пожалевший противника воин — штурмовик Андрей Григорьев. И о нем теперь хотят снять фильм. Потому что это важно, оставаться человеком. Даже если ранен (после тех боев у Андрея было 14 осколочных и три ножевых ранения, а также серьезная контузия), и твоему противнику в любой момент может прийти помощь.

Предполагается, что картину могла бы снять самобытная якутская кинокомпания «Сахафильм», чьи работы уже стали настоящим феноменом. Вспомнить ленту «Орто Дойду» («Срединный мир») режиссера Алексея Романова, которая уже входит в «золотую коллекцию» и была показана во многих странах мира. Хотя в самой студии предпочитают лишь осторожно надеяться.

«В данный момент есть информация, что о герое с позывным Тута будет снят фильм, — говорят там, — но нет никаких данных ни о дате старта съемок, ни о компании, которая будет этим заниматься».