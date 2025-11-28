«Он будет и как консультант, и как участник событий»: о якутском герое, в ножевом бою одолевшем солдата ВСУ, снимут фильм

В кинокомпании «Сахафильм» объяснили свое желание снять ленту о якутском военнослужащем Андрее Григорьеве, чья история потрясла весь мир. Оказавшись один на один с бойцом ВСУ, он вступил с ним в рукопашный, а когда тот попросил проявить милосердие, исполнил его желание и дал проститься с небом. О дате начала съемок, как и о том, кому будет предложен проект, неизвестно, говорит руководитель студии. Но с большой долей вероятности это будут именно они.
В январе 2025 года в социальных сетях появилась запись, сделанная с нашлемной камеры украинского военного во время попытки ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой народной республике. Это были кадры его последнего боя — причем боя на ножах! — и они настолько тяжелые, что их трудно смотреть.
«Отпусти, — говорит он российскому солдату. — Подожди, дай я спокойно умру, ты же мне все вскрыл. Не тревожь меня, все. Уйди, пожалуйста».
А когда тот убирает нож и отходит в сторону, так же тихо добавляет: «Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире!»
Пожалевший противника воин — штурмовик Андрей Григорьев. И о нем теперь хотят снять фильм. Потому что это важно, оставаться человеком. Даже если ранен (после тех боев у Андрея было 14 осколочных и три ножевых ранения, а также серьезная контузия), и твоему противнику в любой момент может прийти помощь.
Предполагается, что картину могла бы снять самобытная якутская кинокомпания «Сахафильм», чьи работы уже стали настоящим феноменом. Вспомнить ленту «Орто Дойду» («Срединный мир») режиссера Алексея Романова, которая уже входит в «золотую коллекцию» и была показана во многих странах мира. Хотя в самой студии предпочитают лишь осторожно надеяться.
«В данный момент есть информация, что о герое с позывным Тута будет снят фильм, — говорят там, — но нет никаких данных ни о дате старта съемок, ни о компании, которая будет этим заниматься».
Как уточняет глава студии Алексей Егоров, все это будет еще решаться.
«А так как «Сахафильм» является единственной национальной кинокомпанией, — отмечает он в беседе с Daily Storm, — то, скорее всего, мы и будем задействованы».
«Нам это важно, потому что сейчас очень непростые времена, — говорит Алексей Алексеевич, — и такие фильмы должны быть. Во-первых, это дань уважения нашим бойцам, которые сейчас защищают нашу страну. Во-вторых, это нужно для воспитания патриотического духа подрастающего поколения, а для Якутии это еще и возможность рассказать о наших героях».
«Я знаю, что Андрей уже в курсе, — сообщает глава «Сахафильм». — Но в любом случае, фильм будет снят с его согласия, а сам он будет в рабочей группе и как консультант, и как участник событий».
Андрей Григорьев родился в селе Киров в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) и был восьмым ребенком в семье. Учился на водителя-механика. Служил в армии. Женился и стал отцом пятерых детей.
Когда ему показали видео того боя, он не хотел его смотреть. Сказал, у него играет совесть.
«Я не заметил камеры, — делился российский штурмовик. — Но знал — мы оба знали! — выживет только один. Я боялся, что к нему придет подмога, поэтому надо было быстрей кончать его и уходить».
Бойцы ВСУ понимали, что он ранен, и вслух обсуждали, кто он по национальности — якут или тувинец.
Отмечается, что фильм будет снят при поддержке ДНР, о чем ее глава Денис Пушилин и руководитель Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев договорились еще на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума.
«Считаю правильным снимать как можно больше кинолент про героев СВО, как создавали фильмы в Великую Отечественную войну, — заявил Николаев. — Возможно, то кино было не такое технологичное, как десятилетия спустя, но это был первый «пуск», который задавал ориентиры».
«Прообраз героя — Андрей Григорьев с позывным Тута, который в ножевом бою победил своего противника. И [в его истории] не только один поединок, а целая эпопея выживания и выхода к своим», — добавил глава региона.
Картину надеются выпустить при поддержке российского Фонда кино, а работа над ней может начаться уже в 2026 году.