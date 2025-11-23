Хиты Орейро, танцы в карельской пещере и гость из Великого Устюга: в Москве прошла премьера «Письма Деду Морозу»

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 ноября прошел премьерный показ новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу». Главные роли в фильме исполнили Наталия Орейро, Антон Филипенко, Кристина Асмус и Иван Охлобыстин. На премьеру приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, который пообещал: если каждый под бой курантов загадает желание, чтобы наступил мир, — оно обязательно исполнится. А Наталия Орейро по видео передала привет всем поклонникам «Дикого ангела» и спела новогоднюю песню на русском.
В картине рассказывается о семье юриста Петра Безуглова. Благодаря тому, что его сын Ваня находит папины детские письма Деду Морозу, семья отправляется в сказочное путешествие. Там их встречают Наталия Орейро, ожившие игрушки и злой дух.
Премьера прошла по-семейному: многие артисты и участники съемочной группы взяли на показ детей. Сценаристы супруги Венера и Игорь Чернышевы поделились, что они для фильма вдохновлялись историями из собственной семейной жизни. Вместе с ними посмотреть фильм пришел их сын.
«Практически все в сценарии взято именно из нашей жизни. Конечно, что-то из жизни друзей, но большая часть — из нашей жизни. В фильме обыкновенные истории: «Любит — не любит», — рассказал Игорь Чернышев.
Венера Чернышева добавила, что весь фильм получился трогательным, потому что там есть линия отношений родителей и детей, а также в нем выделяется, как важно поддерживать своих детей и их мечты. По мнению ее супруга, одна из самых трогательных сцен в фильме — когда главные герои, сын и отец, мирятся после ссоры.
Режиссер картины Кирилл Кузин выделялся среди гостей премьеры своим нарядом — ярко-зеленым спортивным костюмом. Уже после просмотра картины стало ясно, что выбор костюма — отсылка к фильму. Кузин поделился, что новогоднюю сказку было тяжело создавать.
«Сказку тяжело вообще создавать! Сказка — это высшая стадия художественной литературы. После нее эпос, былины, поэзия... Всегда тяжело сказку создавать, потому что сказки, которые мы помним из детства, в принципе, перепрыгнуть очень сложно», — считает Кузин.
Фильм ему предложили снять коллеги с киностудии Горького. Актерский состав выбирали недолго, сложности были во время отбора детей-актеров на роли, потому что они очень быстро растут и меняются, отметил руководитель картины.
Еще более яркий наряд был у Деда Мороза — настоящего, из Великого Устюга. Он рассказал, что приехал на премьеру, чтобы себя показать и на зрителей поглядеть. И, конечно, волшебник пообещал исполнить все желания.
«Если каждый под бой курантов загадает желание, чтобы наступил мир, то оно обязательно исполнится! И все вместе, сообща, мы сделаем нашу страну и весь мир лучше и добрее», — сказал Дедушка.
Красную дорожку посетили маленькие актеры, исполнившие роли Ванечки и Алисы, — Константин Каримов и Екатерина Темнова. Исполнитель роли Вани верит в Деда Мороза. Он начал отправлять ему послания, как только научился писать. Сыгравшая его сестру Алису юная актриса поделилась, что во время съемок зимой температура доходила до -20 градусов, но артистам помогали утеплиться.
«Утром ранним мы снимаем, на улице холодно, зима, -20... Но мы все равно терпели, как настоящие актеры!» — заявила Темнова.
Она добавила, что, несмотря на языковой барьер, ей очень понравилось сниматься с уругвайской актрисой Наталией Орейро. «Она просто потрясающий, светлый человек! Мне было с ней абсолютно легко разговаривать, я разговаривала на английском и на испанском. Она мне помогала, советы давала», — вспомнила артистка.
Актер Иван Охлобыстин тоже тепло отзывается о работе с Наталией Орейро. «Вот такая тетка, вообще молодец! — показывает артист большой палец. — Она очень классная, красивая такая, с формами женщина! Мы познакомились на съемках».
Охлобыстин пошутил, что сам похож на своего героя: «Да-да, я тоже дед-абьюзер!» В детстве артист не писал письма Деду Морозу и не знает, верил ли в него вообще.
«У нас [в детстве] был Дед Мороз — довольно пьющий киномеханик дядя Боря. Он ходил от дома к дому, ему наливали, и к моменту, когда он приходил к нам, он был немного невменяемый. Так что я мог попросить, а он мог пообещать чего угодно!» — смеется актер.
Премьеру также посетили исполнительница главной роли Кристина Асмус вместе с дочкой, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева и министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
Перед показом Слащева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина, Московский кинокластер и съемочную группу за поддержку: «Если бы не вы, такое кино не получилось бы! Я хочу сказать огромное спасибо всей съемочной группе! Это было очень непросто. А когда у вас в касте международная звезда и все, что происходит на площадке, происходит совсем по-другому, не так, как обычно, это накладывает определенную ответственность и придает особенность съемочному процессу и фильму».
Наталия Орейро перед началом фильма по видео передала привет всем поклонникам сериала «Дикий ангел» и спела на русском детскую новогоднюю песню «Зима (Потолок ледяной)».
В фильме Орейро тоже поет песню на русском языке про зиму и свой главный и самый любимый в России хит Cambio dolor. А еще Наталию Орейро можно увидеть танцующей в карельской пещере.
Зрители встречали появление уругвайской артистки в картине овациями. Долгие аплодисменты также прозвучали, когда на экране появился актер Роман Попов в эпизодической роли охранника. Попов меньше месяца не дожил до премьеры новогоднего фильма.
На экране показана русская зима во всей ее красе: горы, снег, лес... Съемки проходили в Карелии, Москве, Подмосковье и Выборге. Одной из главных площадок был кинопарк «Москино», где было оформлено множество декораций и технических сцен. Фильм был создан Киностудией имени Горького, которая в 2025 году отмечает свой 110-летний юбилей. В широкий прокат картина выходит 27 ноября.