Новости
Новости 18+
St
Хиты Орейро, танцы в карельской пещере и гость из Великого Устюга: в Москве прошла премьера «Письма Деду Морозу»
18+
Главные роли в фильме исполнили Антон Филипенко, Кристина Асмус и Иван Охлобыстин Коллаж: Daily Storm
Культура

Хиты Орейро, танцы в карельской пещере и гость из Великого Устюга: в Москве прошла премьера «Письма Деду Морозу»

Главные роли в фильме исполнили Антон Филипенко, Кристина Асмус и Иван Охлобыстин

Коллаж: Daily Storm

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 ноября прошел премьерный показ новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу». Главные роли в фильме исполнили Наталия Орейро, Антон Филипенко, Кристина Асмус и Иван Охлобыстин. На премьеру приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга, который пообещал: если каждый под бой курантов загадает желание, чтобы наступил мир, — оно обязательно исполнится. А Наталия Орейро по видео передала привет всем поклонникам «Дикого ангела» и спела новогоднюю песню на русском.


В картине рассказывается о семье юриста Петра Безуглова. Благодаря тому, что его сын Ваня находит папины детские письма Деду Морозу, семья отправляется в сказочное путешествие. Там их встречают Наталия Орейро, ожившие игрушки и злой дух.


Премьера прошла по-семейному: многие артисты и участники съемочной группы взяли на показ детей. Сценаристы супруги Венера и Игорь Чернышевы поделились, что они для фильма вдохновлялись историями из собственной семейной жизни. Вместе с ними посмотреть фильм пришел их сын.


«Практически все в сценарии взято именно из нашей жизни. Конечно, что-то из жизни друзей, но большая часть из нашей жизни. В фильме обыкновенные истории: «Любит — не любит»,  рассказал Игорь Чернышев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Венера Чернышева добавила, что весь фильм получился трогательным, потому что там есть линия отношений родителей и детей, а также в нем выделяется, как важно поддерживать своих детей и их мечты. По мнению ее супруга, одна из самых трогательных сцен в фильме когда главные герои, сын и отец, мирятся после ссоры.


Режиссер картины Кирилл Кузин выделялся среди гостей премьеры своим нарядом ярко-зеленым спортивным костюмом. Уже после просмотра картины стало ясно, что выбор костюма — отсылка к фильму. Кузин поделился, что новогоднюю сказку было тяжело создавать.


«Сказку тяжело вообще создавать! Сказка это высшая стадия художественной литературы. После нее эпос, былины, поэзия... Всегда тяжело сказку создавать, потому что сказки, которые мы помним из детства, в принципе, перепрыгнуть очень сложно», — считает Кузин.


Фильм ему предложили снять коллеги с киностудии Горького. Актерский состав выбирали недолго, сложности были во время отбора детей-актеров на роли, потому что они очень быстро растут и меняются, отметил руководитель картины. 


Еще более яркий наряд был у Деда Мороза — настоящего, из Великого Устюга. Он рассказал, что приехал на премьеру, чтобы себя показать и на зрителей поглядеть. И, конечно, волшебник пообещал исполнить все желания.


«Если каждый под бой курантов загадает желание, чтобы наступил мир, то оно обязательно исполнится! И все вместе, сообща, мы сделаем нашу страну и весь мир лучше и добрее», — сказал Дедушка.


Красную дорожку посетили маленькие актеры, исполнившие роли Ванечки и Алисы, — Константин Каримов и Екатерина Темнова. Исполнитель роли Вани верит в Деда Мороза. Он начал отправлять ему послания, как только научился писать. Сыгравшая его сестру Алису юная актриса поделилась, что во время съемок зимой температура доходила до -20 градусов, но артистам помогали утеплиться.

«Утром ранним мы снимаем, на улице холодно, зима, -20... Но мы все равно терпели, как настоящие актеры!» — заявила Темнова.


Она добавила, что, несмотря на языковой барьер, ей очень понравилось сниматься с уругвайской актрисой Наталией Орейро. «Она просто потрясающий, светлый человек! Мне было с ней абсолютно легко разговаривать, я разговаривала на английском и на испанском. Она мне помогала, советы давала», — вспомнила артистка.

Актер Иван Охлобыстин тоже тепло отзывается о работе с Наталией Орейро. «Вот такая тетка, вообще молодец! — показывает артист большой палец. — Она очень классная, красивая такая, с формами женщина! Мы познакомились на съемках». 


Охлобыстин пошутил, что сам похож на своего героя: «Да-да, я тоже дед-абьюзер!» В детстве артист не писал письма Деду Морозу и не знает, верил ли в него вообще.


«У нас [в детстве] был Дед Мороз довольно пьющий киномеханик дядя Боря. Он ходил от дома к дому, ему наливали, и к моменту, когда он приходил к нам, он был немного невменяемый. Так что я мог попросить, а он мог пообещать чего угодно!» — смеется актер.


Премьеру также посетили исполнительница главной роли Кристина Асмус вместе с дочкой, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева и министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Перед показом Слащева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина, Московский кинокластер и съемочную группу за поддержку: «Если бы не вы, такое кино не получилось бы! Я хочу сказать огромное спасибо всей съемочной группе! Это было очень непросто. А когда у вас в касте международная звезда и все, что происходит на площадке, происходит совсем по-другому, не так, как обычно, это накладывает определенную ответственность и придает особенность съемочному процессу и фильму».


Наталия Орейро перед началом фильма по видео передала привет всем поклонникам сериала «Дикий ангел» и спела на русском детскую новогоднюю песню «Зима (Потолок ледяной)».


В фильме Орейро тоже поет песню на русском языке про зиму и свой главный и самый любимый в России хит Cambio dolor. А еще Наталию Орейро можно увидеть танцующей в карельской пещере.


Зрители встречали появление уругвайской артистки в картине овациями. Долгие аплодисменты также прозвучали, когда на экране появился актер Роман Попов в эпизодической роли охранника. Попов меньше месяца не дожил до премьеры новогоднего фильма.


На экране показана русская зима во всей ее красе: горы, снег, лес... Съемки проходили в Карелии, Москве, Подмосковье и Выборге. Одной из главных площадок был кинопарк «Москино», где было оформлено множество декораций и технических сцен. Фильм был создан Киностудией имени Горького, которая в 2025 году отмечает свой 110-летний юбилей. В широкий прокат картина выходит 27 ноября.

#москва #охлобыстин #наталия орейро #дед мороз #новый год #премьера
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...