Хиты Орейро, танцы в карельской пещере и гость из Великого Устюга: в Москве прошла премьера «Письма Деду Морозу»

Венера Чернышева добавила, что весь фильм получился трогательным, потому что там есть линия отношений родителей и детей, а также в нем выделяется, как важно поддерживать своих детей и их мечты. По мнению ее супруга, одна из самых трогательных сцен в фильме — когда главные герои, сын и отец, мирятся после ссоры.





Режиссер картины Кирилл Кузин выделялся среди гостей премьеры своим нарядом — ярко-зеленым спортивным костюмом. Уже после просмотра картины стало ясно, что выбор костюма — отсылка к фильму. Кузин поделился, что новогоднюю сказку было тяжело создавать.





«Сказку тяжело вообще создавать! Сказка — это высшая стадия художественной литературы. После нее эпос, былины, поэзия... Всегда тяжело сказку создавать, потому что сказки, которые мы помним из детства, в принципе, перепрыгнуть очень сложно», — считает Кузин.





Фильм ему предложили снять коллеги с киностудии Горького. Актерский состав выбирали недолго, сложности были во время отбора детей-актеров на роли, потому что они очень быстро растут и меняются, отметил руководитель картины.





Еще более яркий наряд был у Деда Мороза — настоящего, из Великого Устюга. Он рассказал, что приехал на премьеру, чтобы себя показать и на зрителей поглядеть. И, конечно, волшебник пообещал исполнить все желания.





«Если каждый под бой курантов загадает желание, чтобы наступил мир, то оно обязательно исполнится! И все вместе, сообща, мы сделаем нашу страну и весь мир лучше и добрее», — сказал Дедушка.





Красную дорожку посетили маленькие актеры, исполнившие роли Ванечки и Алисы, — Константин Каримов и Екатерина Темнова. Исполнитель роли Вани верит в Деда Мороза. Он начал отправлять ему послания, как только научился писать. Сыгравшая его сестру Алису юная актриса поделилась, что во время съемок зимой температура доходила до -20 градусов, но артистам помогали утеплиться.