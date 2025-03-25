«А он поет в Берлине, в стране миролюбивых немцев»: в эмигрантских кругах бурно обсуждают высказывание Юрия Шевчука про раболепие русских

В немецких соцсетях бурно обсуждают концерт группы «ДДТ» в берлинском зале Uber Eats Music Hall, на котором ее лидер Юрий Шевчук высказался о своих же соотечественниках. По словам очевидцев, музыкант заявил, что не считает Родиной начальство, и отметил, что «это раболепие пройдет». Как это было? И что пишут зрители?
Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал внести лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. По словам мужчины, в словах про раболепие имеется прямое оскорбление, а потому Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту следует проверить его на иностранное финансирование.
Между тем, такой концерт действительно был. Выступление проходило 22 марта в Uber Eats Music Hall и собрало сотни зрителей.
Самый дешевый билет стоил от 63,50 евро (для берлинца это средняя цена, для сравнения: ночь в отеле стоит от 50). Место в галерее — 169 евро. С напитками — 210. В первом ряду — 179 евро. А со сцены звучали и песни, и так любимые артистом размышления о жизни. В том числе и в политическом контексте.
«Я хочу сказать, кто чем Родину считает, — сообщил он после одноименной композиции. — Я, например, что моя Родина — это не начальство. Совершенно не начальство. И это раболепие, я думаю, пройдет. Я надеюсь, что мы излечимся от этого всего происходящего».
«Родина — это мама и папа», — заявил рок-музыкант и посвятил им песню «Это все».
Зрители аплодировали. А вот в Facebook* сейчас горячо.
«Расскажите Шевчуку, что немецкий парламент одобрил увеличение ассигнований на усиление мощи Германии, — пишет Наталья Док. — Миротворец хренов! Что-то все быстро забыли про 20 миллионов. А он поет в Берлине, стране миролюбивых немцев. Охренеть!»
«Г-г-г! В Берлине! Одно и то же 20 лет! Они пели, мы пели, вы поете и они петь будут. А толку ноль! — заявляет Valeriya Mildner. — Макар в Израиле «Поворот» выводит, Шевчук — «Родина уродина». Все такие милые, хорошие, радует, что живы, — и на том спасибо».
«Еду я на родину...» — повторяет за артистом Vasyl Tanasiychuk.
Но ему уже возражает Ян Полянский: «Никто никогда не вернется на родину, это обман».
Хотя есть и защитники. Для которых он все тот же Юра, что в 80-х.
«Я так скучаю по Юрию Юлиановичу! — признается Руслана Селиванова. — Самый правильный учитель всей моей жизни! И подростком ему в ножки готова была упасть, и сейчас в пенсионерском возрасте готова обнять. Нас разметало по расстояниям. И нет уже ни Ленинграда, ни Питера».
«Сочувствующий и понимающий. Честный и надежный, — вспоминает режиссер Кирилл Серебренников. — С которым не страшно, даже если «их немало, а нас немного».
Напомним, что Юрий Шевчук уже заявлял о том, что не все люди знают истинный смысл слова «Родина».
«Они привыкли Родиной называть нашу власть, — делился он в одном из интервью. — Это, ребята, неправильно. Родина — это не органы охраны, это не генералы нынешние, не адмиралы, не наши журналисты-пропагандисты. Это все не Родина».
А Родина — это другое. Она останется тогда, когда все остальное «исчезнет и пропадет».
«Серебро и злато ваше скоро станет ржею, в одном псалме сказано», — объяснил артист.
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