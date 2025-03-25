«А он поет в Берлине, в стране миролюбивых немцев»: в эмигрантских кругах бурно обсуждают высказывание Юрия Шевчука про раболепие русских

В немецких соцсетях бурно обсуждают концерт группы «ДДТ» в берлинском зале Uber Eats Music Hall, на котором ее лидер Юрий Шевчук высказался о своих же соотечественниках. По словам очевидцев, музыкант заявил, что не считает Родиной начальство, и отметил, что «это раболепие пройдет». Как это было? И что пишут зрители?





Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал внести лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. По словам мужчины, в словах про раболепие имеется прямое оскорбление, а потому Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Минюсту следует проверить его на иностранное финансирование.





Между тем, такой концерт действительно был. Выступление проходило 22 марта в Uber Eats Music Hall и собрало сотни зрителей.





Самый дешевый билет стоил от 63,50 евро (для берлинца это средняя цена, для сравнения: ночь в отеле стоит от 50). Место в галерее — 169 евро. С напитками — 210. В первом ряду — 179 евро. А со сцены звучали и песни, и так любимые артистом размышления о жизни. В том числе и в политическом контексте.





«Я хочу сказать, кто чем Родину считает, — сообщил он после одноименной композиции. — Я, например, что моя Родина — это не начальство. Совершенно не начальство. И это раболепие, я думаю, пройдет. Я надеюсь, что мы излечимся от этого всего происходящего».





«Родина — это мама и папа», — заявил рок-музыкант и посвятил им песню «Это все».





Зрители аплодировали. А вот в Facebook* сейчас горячо.





«Расскажите Шевчуку, что немецкий парламент одобрил увеличение ассигнований на усиление мощи Германии, — пишет Наталья Док. — Миротворец хренов! Что-то все быстро забыли про 20 миллионов. А он поет в Берлине, стране миролюбивых немцев. Охренеть!»