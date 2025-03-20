«Давайте оставим Аллу Борисовну в покое!»: Прохор Шаляпин жестко осудил предложение отдать статус Примадонны Надежде Бабкиной

«И, конечно, их нельзя сравнивать! — говорит он об артистках. — Ну разве что характером. Обе очень сильные... А Алла Пугачева тоже народная. Мы все слушали ее песни! Мы обожали их, любили. И они так и остались вместе с нами!

Поэтому я думаю, что это неправильно. Так что давайте уже как-то оставим в покое и Аллу Борисовну, и ее выбор — и пусть она живет так, как ей нравится. Даже если ее мнение не совпадает с мнением большинства, это не говорит о том, что ее прошлые заслуги нужно вот так унижать. Она в любом случае выдающаяся личность!»

Предложение отдать статус Примадонны — естественно, условно. По мнению депутата Николая Новичкова, наша прежняя эстрада была крайне китчевой, а иногда и вовсе неприличной. Но с такими людьми, как исполнительница «Казачки Нади», это будет поправимо.

«Надежда Бабкина — самый достойный кандидат на звание Примадонны российской эстрады, — заявил он в интервью «Абзацу». — Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе Примадонной один раз назвали Аллу Пугачеву — и понеслось. А мы как попугаи это повторяем. Это какая-то ерунда! Сегодня время и ценности уже другие. Пора уже что-то менять».