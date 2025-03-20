«Давайте оставим Аллу Борисовну в покое!»: Прохор Шаляпин жестко осудил предложение отдать статус Примадонны Надежде Бабкиной

Прохор Шаляпин оценил предложение депутата Госдумы Николая Новичкова передать статус Примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной. По мнению певца, это чистый популизм. Так величали Пугачеву. Но обе — народные, и обе — выдающиеся личности. Так зачем что-то делить или отнимать?!
У Надежды Бабкиной юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Певица руководит собственным театром, участвует в воспитании молодого поколения и выступает в госпиталях. Да и вообще, она — легенда. Но значит ли это, что ее нужно звать Примадонной?
«Я считаю, что это популизм чистой воды! — заявляет Прохор Шаляпин. — Ведь Надежда Георгиевна Бабкина уже давно имеет высшее почетное звание за заслуги в области искусства. Она сохраняет код русского человека. Несет в массы уважение, любовь и русские традиции».
«И, конечно, их нельзя сравнивать! — говорит он об артистках. — Ну разве что характером. Обе очень сильные... А Алла Пугачева тоже народная. Мы все слушали ее песни! Мы обожали их, любили. И они так и остались вместе с нами!
Поэтому я думаю, что это неправильно. Так что давайте уже как-то оставим в покое и Аллу Борисовну, и ее выбор — и пусть она живет так, как ей нравится. Даже если ее мнение не совпадает с мнением большинства, это не говорит о том, что ее прошлые заслуги нужно вот так унижать. Она в любом случае выдающаяся личность!»
Предложение отдать статус Примадонны — естественно, условно. По мнению депутата Николая Новичкова, наша прежняя эстрада была крайне китчевой, а иногда и вовсе неприличной. Но с такими людьми, как исполнительница «Казачки Нади», это будет поправимо.
«Надежда Бабкина — самый достойный кандидат на звание Примадонны российской эстрады, — заявил он в интервью «Абзацу». — Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе Примадонной один раз назвали Аллу Пугачеву — и понеслось. А мы как попугаи это повторяем. Это какая-то ерунда! Сегодня время и ценности уже другие. Пора уже что-то менять».
Напомним, что prima donna в переводе с итальянского — первая дама. То есть дива. А еще так называлась песня Пугачевой, которую она писала для мужского голоса.
Планировалось, что ее будет исполнять Валерий Меладзе. Тем более был повод: его отправляли на «Евровидение» в Дублине. Однако артист внезапно заболел — и ехать пришлось автору.
«Пой, для меня лишь пой, Примадонна... — провозглашала Пугачева, стоя в свете софитов. — Пой раненой душой, Примадонна!» И зал просто бушевал овациями...
Правда, взять главный приз не удалось. По результатам голосования песня заняла 15-е место из 25, получив 33 балла. Но статус Примадонны так и остался за артисткой.
Кстати, композиция была посвящена Людмиле Гурченко, а помимо Пугачевой и Меладзе, ее исполнял еще и Николай Носков. Эту песню можно услышать в его альбоме «Паранойя».