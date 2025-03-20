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«Давайте оставим Аллу Борисовну в покое!»: Прохор Шаляпин жестко осудил предложение отдать статус Примадонны Надежде Бабкиной
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По мнению автора идеи, этого требует само время Коллаж: Daily Storm
Культура

«Давайте оставим Аллу Борисовну в покое!»: Прохор Шаляпин жестко осудил предложение отдать статус Примадонны Надежде Бабкиной

По мнению автора идеи, этого требует само время

Коллаж: Daily Storm

Прохор Шаляпин оценил предложение депутата Госдумы Николая Новичкова передать статус Примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной. По мнению певца, это чистый популизм. Так величали Пугачеву. Но обе — народные, и обе — выдающиеся личности. Так зачем что-то делить или отнимать?!

 

У Надежды Бабкиной юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Певица руководит собственным театром, участвует в воспитании молодого поколения и выступает в госпиталях. Да и вообще, она — легенда. Но значит ли это, что ее нужно звать Примадонной?

 

«Я считаю, что это популизм чистой воды! — заявляет Прохор Шаляпин. — Ведь Надежда Георгиевна Бабкина уже давно имеет высшее почетное звание за заслуги в области искусства. Она сохраняет код русского человека. Несет в массы уважение, любовь и русские традиции».

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Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

«И, конечно, их нельзя сравнивать! — говорит он об артистках. — Ну разве что характером. Обе очень сильные... А Алла Пугачева тоже народная. Мы все слушали ее песни! Мы обожали их, любили. И они так и остались вместе с нами!

 

Поэтому я думаю, что это неправильно. Так что давайте уже как-то оставим в покое и Аллу Борисовну, и ее выбор — и пусть она живет так, как ей нравится. Даже если ее мнение не совпадает с мнением большинства, это не говорит о том, что ее прошлые заслуги нужно вот так унижать. Она в любом случае выдающаяся личность!»

 

Предложение отдать статус Примадонны — естественно, условно. По мнению депутата Николая Новичкова, наша прежняя эстрада была крайне китчевой, а иногда и вовсе неприличной. Но с такими людьми, как исполнительница «Казачки Нади», это будет поправимо.

 

«Надежда Бабкина — самый достойный кандидат на звание Примадонны российской эстрады, — заявил он в интервью «Абзацу». — Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе Примадонной один раз назвали Аллу Пугачеву — и понеслось. А мы как попугаи это повторяем. Это какая-то ерунда! Сегодня время и ценности уже другие. Пора уже что-то менять».

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина Фото: Global Look Press

Напомним, что prima donna в переводе с итальянского — первая дама. То есть дива. А еще так называлась песня Пугачевой, которую она писала для мужского голоса.


Планировалось, что ее будет исполнять Валерий Меладзе. Тем более был повод: его отправляли на «Евровидение» в Дублине. Однако артист внезапно заболел — и ехать пришлось автору.

 

«Пой, для меня лишь пой, Примадонна... — провозглашала Пугачева, стоя в свете софитов. — Пой раненой душой, Примадонна!» И зал просто бушевал овациями...

Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Правда, взять главный приз не удалось. По результатам голосования песня заняла 15-е место из 25, получив 33 балла. Но статус Примадонны так и остался за артисткой.

 

Кстати, композиция была посвящена Людмиле Гурченко, а помимо Пугачевой и Меладзе, ее исполнял еще и Николай Носков. Эту песню можно услышать в его альбоме «Паранойя».

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