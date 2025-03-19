Бедрос Киркоров до конца жизни верил в предсказание Ванги, что конфликт между Россией и Украиной продлится не более трех лет

«Сынок!» — сказал он. Сынок! И я понял, что он сейчас обращается ко мне как родной отец. По-болгарски сынок — это «сынка».





«Мы — дети войны, — говорил он. — Мы выросли в те времена, когда кусочек хлеба не выбрасывали в мусорное ведро, а ели». И называл себя россиянином, потому что живет здесь более 50 лет, соблюдает законы страны и получил здесь звание народного артиста.





А еще он много говорил про СВО...





«Русский народ хоть и простой, но он всегда побеждал, — делился артист в августе 2023 года. — Победит и сейчас. Кстати, сегодняшнее время было предсказано еще бабой Вангой, которая говорила, что оно продлится три года. Но до ядерной войны не дойдет. Хотя мы будем уже на грани.





А не дойдет, потому что обе стороны будут иметь вооружение и прекрасно понимать, что произойдет, если оно пойдет в ход. Это будет конец всему земному шарику. Ванга говорила об этом, еще когда Украина была в Советском Союзе, а все ее пророчества всегда сбывались!





Скажу больше. Наступит такое время, обещала она, когда украинцы сами начнут проклинать Америку. Задумайтесь, почему».





﻿Символично, что СВО длится уже три года, а 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор.