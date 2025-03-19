Бедрос Киркоров до конца жизни верил в предсказание Ванги, что конфликт между Россией и Украиной продлится не более трех лет

Уход народного артиста Бедроса Киркорова заставил нас перечитать интервью, которые мы брали у него в последние пять лет, и обратить внимание на один момент. Певец искренне верил, что российско-украинский конфликт закончится уже в 2025-м. Почему он так считал? И что такое «жить по совести»?
Бедрос Киркоров родился в 1932 году в болгарском городе Варна в семье Филиппа и Софии Крикорян. Детство артиста пришлось на войну. Поэтому всю оставшуюся жизнь он будет вспоминать, как встречал советских солдат.
«Все обнимались и кричали: «Братушки, братушки!» — рассказывал певец Daily Storm. — Помню, что многие танки были украшены цветами. Там же лежали арбузы, яблоки, виноград. А один из танкистов вдруг подошел и погладил меня по голове.
«Сынок!» — сказал он. Сынок! И я понял, что он сейчас обращается ко мне как родной отец. По-болгарски сынок — это «сынка».
«Мы — дети войны, — говорил он. — Мы выросли в те времена, когда кусочек хлеба не выбрасывали в мусорное ведро, а ели». И называл себя россиянином, потому что живет здесь более 50 лет, соблюдает законы страны и получил здесь звание народного артиста.
А еще он много говорил про СВО...
«Русский народ хоть и простой, но он всегда побеждал, — делился артист в августе 2023 года. — Победит и сейчас. Кстати, сегодняшнее время было предсказано еще бабой Вангой, которая говорила, что оно продлится три года. Но до ядерной войны не дойдет. Хотя мы будем уже на грани.
А не дойдет, потому что обе стороны будут иметь вооружение и прекрасно понимать, что произойдет, если оно пойдет в ход. Это будет конец всему земному шарику. Ванга говорила об этом, еще когда Украина была в Советском Союзе, а все ее пророчества всегда сбывались!
Скажу больше. Наступит такое время, обещала она, когда украинцы сами начнут проклинать Америку. Задумайтесь, почему».
Символично, что СВО длится уже три года, а 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор.
Тема? Урегулирование конфликта на Украине и необходимость остановить распространение стратегического оружия во всем мире.
Кстати, с Вангой артист был знаком лично. Она помогла ему вылечить больную ногу и предсказала славу его сыну.
«У тебя есть сын. Вижу, как он поднимается в гору, а в руках у него палка, — говорила провидица. — А у тебя хорошая энергетика».
Но предупреждала, что лечить людей ему не стоит, потому что он слишком восприимчив к чужой боли. Аналогия с палкой очевидна: это микрофон.
«Сегодня увидел небольшое интервью с Леонидом Утесовым, в котором он размышляет, что такое жить по совести... — вспоминал Бедрос Филиппович. — «Делать добро! — говорит он. — Никому не завидовать». И это такие правильные, такие точные слова! А я бы добавил, что у каждого народа должно быть еще и уважение к своему правительству».
«Не все украинцы воюют по собственной воле, — отмечал мэтр. — Их заставляют. А сколько людей сидят по подвалам, где их используют в качестве мяса, как когда-то делали фашисты! Только нашу дружбу все равно не разрушить! И когда-нибудь все это обязательно закончится!»
Напомним, что первым о смерти музыканта сообщил его сын Филипп.
«Я больше не ребенок, — написал он. — Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!»
Певцу было 92 года. Прощание с Бедросом Киркоровым пройдет 21 марта, его похоронят на Троекуровском кладбище.