«А сейчас эту Победу у нас пытаются отнять»: в Театре Российской армии показали, сколько советских дивизий боролось за право установить флаг над Рейхстагом

Этот снимок Евгения Халдея когда-то облетел весь мир: штурмовой советский флаг над поверженным Рейхстагом! Однако мало кто знает, что за право поднять стяг боролось множество дивизий. Это было честью и вопросом совести. А как это происходило, можно увидеть в спектакле Игоря Угольникова «Знамя Победы», который сейчас идет в Театре Российской армии и заставляет плакать.
Спектакль Угольникова это не просто постановка, это большое красочное действо на стыке театра, музыки, хореографии и документального кино. А один из показов прошел в день 83-й годовщины победы под Сталинградом. Поэтому в зале — только причастные.
Вот — участник Великой Отечественной войны Иван Петрович Лыкин. В апреле этого года ему исполнится 100.
Вот — непосредственная участница Сталинградской битвы Мария Рохлина, ей 102. Несмотря на почтенный возраст, Мария Михайловна по-прежнему ведет активный образ жизни и мечтает, чтобы городу Волгограду вернули его прежнее название.
А молодые поколения представляют участники СВО. Например, боец Сергей Артемов. За каких-то восемь часов Сергей организовал 12 выездов боевой машины и награжден медалью за храбрость II степени.
Но Сергей горд не за себя. «Спасибо, что вы выстояли! — обращается он к ветеранам. — Если бы не вы, не было бы ни нашего сегодня, ни нашего завтра. Не было бы ничего!»
Немного о спектакле. Весной 1945 года председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину предстояло решить, где водрузить Знамя Победы. Но вариантов было мало. Это либо канцелярия, либо Бранденбургские ворота. Или же Рейхстаг.
«А что выше? — спросил вождь. — Надо, чтобы флаг был виден отовсюду!»
И выбрали третье: чем-то похожее на крепость здание возле сгоревшего Тиргартена. Оставалось сшить знамена и найти этот Рейхстаг. Только как — без фотографий?
«Я прикинул направление и расстояние, — вспоминал советский военачальник, командир 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова II степени дивизии Василий Шатилов. — Да, наверное, он. Ведь должен он хоть чем-то выделяться среди окружающих домов!»
Никакая не (как сейчас модно говорить) элитная. Не прославленная. Это была самая обычная дивизия с самыми обычными парнями! Но именно она вошла в историю и красуется на Знамени Победы.
«Так вот он какой, Рейхстаг! — восклицает один из героев спектакля. — Сколько моих боевых товарищей мечтали дойти до него! А так — амбар амбаром».
Но как же пробирает до мурашек, когда на экране лает Гитлер и звучат стихи Влада Маленко или Роберта Рождественского:
Плескалось
багровое знамя,
горели
багровые звезды,
слепая пурга
накрывала
багровый от крови
закат,
и слышалась
поступь
дивизий,
великая поступь
дивизий,
железная поступь
дивизий,
точная
поступь
солдат.
Один из пожилых людей закрывает лицо руками — вот она, великая сила слова!
«Ой, все просто замечательно! — делится одна из женщин. — И чаем-то напоили, и усадили, а спектакль — это просто какой-то катарсис. Я родилась после войны, но прекрасно помню рассказы родителей и само время. Низкий поклон и авторам, и тем, кто меня сюда позвал! Я как будто увидела отца живым!»
«Этот спектакль посвящен всем нашим дедам, — говорит режиссер работы, народный артист РФ Игорь Угольников. — Победителям в той войне! И наши сегодняшние защитники Отечества оберегают их Победу! Нам всем сейчас приходится это делать: защищать Победу дедов! Потому что ее у них пытаются отнять».
«Это Победа и моего деда, — добавляет он, — погибшего в московском народном ополчении. Всех наших предков над этой чумой, которая опять пытается встать на ноги.
Знамя Победы — это не просто символ. Это надежда! А теперь это знамя мы должны передать и нынешним победителям. Победа будет за нами!»