«А сейчас эту Победу у нас пытаются отнять»: в Театре Российской армии показали, сколько советских дивизий боролось за право установить флаг над Рейхстагом

Этот снимок Евгения Халдея когда-то облетел весь мир: штурмовой советский флаг над поверженным Рейхстагом! Однако мало кто знает, что за право поднять стяг боролось множество дивизий. Это было честью и вопросом совести. А как это происходило, можно увидеть в спектакле Игоря Угольникова «Знамя Победы», который сейчас идет в Театре Российской армии и заставляет плакать.





Спектакль Угольникова это не просто постановка, это большое красочное действо на стыке театра, музыки, хореографии и документального кино. А один из показов прошел в день 83-й годовщины победы под Сталинградом. Поэтому в зале — только причастные.





Вот — участник Великой Отечественной войны Иван Петрович Лыкин. В апреле этого года ему исполнится 100.





Вот — непосредственная участница Сталинградской битвы Мария Рохлина, ей 102. Несмотря на почтенный возраст, Мария Михайловна по-прежнему ведет активный образ жизни и мечтает, чтобы городу Волгограду вернули его прежнее название.