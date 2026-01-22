«Работа с совестью»: в Театре на Малой Ордынке представили спектакль «Лавр» о горьких ошибках и вечном искуплении

В Москве представили новую версию постановки, про которую когда-то говорили, что она не выдержит и первого показа. Но — о чудо! — она продолжает жить и собирать полные залы! Это спектакль «Лавр» по роману российского писателя Евгения Водолазкина. Ранее его ставили во МХАТе имени Горького и Театре Российской армии, а теперь он появился и в Театре на Малой Ордынке.





Действие романа происходит в XV-XVI веках. Это Русь. А главный герой — отрок Арсений, который, потеряв родителей, остается жить вместе со своим дедом, знахарем Христофором.





Однако беда никогда не приходит одна: спустя время у него умирает дед, а затем — тайная любовь, невенчанная жена Устина, которая погибает после тяжелых родов.





Мертв и младенец...





И мучимый чувством вины из-за того, что побоялся позвать повитуху, Арсений уходит из дома и становится странствующим травником. Он путешествует в Иерусалим, постригается в монахи, а потом принимает схиму и берет имя Лавр.





Другой бы не выдержал, сломался. Но роман — про упование на Бога и признан одним из лучших на духовную тематику.