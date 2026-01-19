Даже розы. Автор установленного в Судже креста рассказал, что он полностью выкован из гильз и осколков снарядов

Донецкий скульптор Виктор Михалев рассказал о своей новой работе, которую установили в освобожденной Судже. Это большой кованый крест с тремя розами. Он создан в память о мирных жителях и военных, погибших в ходе боев с ВСУ, и доставлен в город прямо перед праздником Крещения.





Раннее утро. Суджа. Проржавевшие автомобили и руины домов. А посреди всего этого — крещенское чудо: новенький крест!





Пятеро крепких мужчин, среди которых глава Суджанского района Алексей Спиридонов и священник отец Александр, аккуратно выгружают его из машины и несут к месту установки, где его окропляют святой водой.





Почему утром? Чтобы успеть до активности дронов. Неподалеку дежурят военные. Ведь здесь по-прежнему опасно, и нужно проявлять осторожность.





﻿Это — один из 33 знаков, которые сейчас устанавливают в местах памяти. Работа создана в рамках проекта «Крест Победы» при поддержке фонда «Христианское милосердие» и бригады «Кубань». Предполагается, что она будет провожать и встречать солдат, благословлять их на подвиги, а также напоминать о тех, кто отдал свои жизни за Победу.





«Сам крест очень красивый, — рассказывает Daily Storm автор памятного знака, скульптор Виктор Михалев. — На нем можно увидеть и розы Донбасса, и уносящихся ввысь журавлей, и осколки снарядов. А он сам возвышается над разорвавшимися гильзами.