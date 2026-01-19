Даже розы. Автор установленного в Судже креста рассказал, что он полностью выкован из гильз и осколков снарядов

Донецкий скульптор Виктор Михалев рассказал о своей новой работе, которую установили в освобожденной Судже. Это большой кованый крест с тремя розами. Он создан в память о мирных жителях и военных, погибших в ходе боев с ВСУ, и доставлен в город прямо перед праздником Крещения.
Раннее утро. Суджа. Проржавевшие автомобили и руины домов. А посреди всего этого — крещенское чудо: новенький крест!
Пятеро крепких мужчин, среди которых глава Суджанского района Алексей Спиридонов и священник отец Александр, аккуратно выгружают его из машины и несут к месту установки, где его окропляют святой водой.
Почему утром? Чтобы успеть до активности дронов. Неподалеку дежурят военные. Ведь здесь по-прежнему опасно, и нужно проявлять осторожность.
Это — один из 33 знаков, которые сейчас устанавливают в местах памяти. Работа создана в рамках проекта «Крест Победы» при поддержке фонда «Христианское милосердие» и бригады «Кубань». Предполагается, что она будет провожать и встречать солдат, благословлять их на подвиги, а также напоминать о тех, кто отдал свои жизни за Победу.
«Сам крест очень красивый, — рассказывает Daily Storm автор памятного знака, скульптор Виктор Михалев. — На нем можно увидеть и розы Донбасса, и уносящихся ввысь журавлей, и осколки снарядов. А он сам возвышается над разорвавшимися гильзами.
Первое время его хранили в одном из соборов, потому что территория Суджи была заминирована, устанавливать было опасно. А сейчас, видно, Господь решил, что пора!»
По словам Виктора Петровича, работа над крестом заняла чуть больше месяца, и для него это вопрос памяти.
«Это моя душевная боль! — признается он. — Потому что я отлично помню и события 2014-го, и что было потом. У меня был знакомый скульптор — так над ним издевались! Запытали его до смерти.
Поэтому, когда ВСУ вторгались в Суджу, я словно пережил это заново. Хотя был уверен, что ее отобьют и всю эту свору скоро изгонят».
А сейчас он ждет только одного: мира, говорит художник. Ведь там, в Судже, еще живут люди.
Верил ли он Трампу?
«А вы знаете, когда он впервые пришел к власти, — отвечает Михалев, — я еще на что-то надеялся. Мы даже хотели передать ему мою работу. Это глобус. Он весь в розах, а на верхушке — дети, над которыми парят голуби мира.
Мы думали, он все это прекратит. Но он начал мудрить, понаделал всяких «делов» и ушел.
Пришел снова: «Я закончу-перекончу!» И я думаю: а ничего с этим не получится. Если кто все и закончит, то это будет Владимир Владимирович. А он закончит — я в это верую! И желаю ему, как тут у нас говорят, 300 лет жизни без капитального ремонта. Пусть живет долго и наведет порядок во всем мире».
Это не первая работа мастера, которая посвящается памяти погибших. Он же делал арку для «Аллеи ангелов». Одна из его скульптур была создана в знак скорби по 23-летней Кристине Жук, убитой вместе с 10-месячной Кирой. Кристина и Кира погибли 27 июля 2014 года, когда украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке. В момент смерти мать так крепко прижимала к себе дочь, что ее прозвали Горловской Мадонной.
«Господи, как же хочется домой! — пишут под фотографией с крестом. — Мы все равно вернемся. Ты дождись, родная наша Суджа!»
«Родная улица, родная школа! Жаль, что за туями не видно нашего дома. Как же я скучаю!»
Напомним, что Суджа была освобождена 13 марта 2025 года. Это стало возможно благодаря операции «Поток», во время которой бойцы сводного штурмового отряда ВС РФ вышли в тыл украинской армии по трубе магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
По информации на декабрь 2025 года, в Судже оставалось около 50 человек. В основном это люди пожилого возраста.