«Это наше исповедание того, во что мы верим». Актеры спектакля «Лавр» рассказали об опыте работы с режиссером Бояковым

В Театре на Малой Ордынке состоится премьера спектакля «Лавр» режиссера Эдуарда Боякова по роману Евгения Водолазкина. Создатель и участники постановки раскрыли, чем выделяется новая версия спектакля, как удалось создать гармонию в коллективе и почему этот проект стал исповедью для актеров. Сам Бояков поведал, как на его версию произведения смотрит сам автор бестселлера.
Спектакль «Лавр» — это театральное воплощение одноименного романа Евгения Водолазкина. Произведение получило премию «Большая книга» и по версии The Guardian вошло в десятку лучших мировых книг о Боге и духовном пути человека. По сюжету герой проходит длинный и сложный путь от сироты до врачевателя и святого.
На пресс-завтраке в ресторане «Гудман» режиссер спектакля «Лавр» Эдуард Бояков поделился с Daily Storm тем, как подбирал актеров для своей пьесы. Он признался, что на главные роли уже были намечены известные артисты. Однако все остальное стало результатом работы его творческой лаборатории.
«Например, за несколько дней до премьеры мы собрались в нашем камерном пространстве студии, выключили свет, сели в круг и прочитали весь спектакль. Это был риск, я не был уверен в этом эксперименте. Но судя по тому, что мне сказали коллеги в перерыве, это огромная польза. Когда сидишь в темноте и слушаешь только слово, находишь какие-то новые смыслы и ценности. Без лабораторного эксперимента ничего не рождается. В том числе и состав артистов», — заверил Бояков.
Своеобразный подход Боякова к творческому процессу по достоинству оценили все актеры. Исполняющая роль Устины Полина Каменева призналась, что скучала по такому глубокому погружению в атмосферу произведения.
«Я была благодарна каждой минуте, когда мы репетировали, читали, разговаривали в репзалах и на сцене. Это материал, который лично для меня послужил какой-то терапией и очищением. Ни разу не было момента, когда стало скучно или привычно», — заявила актриса.
Валентин Клементьев не раз играл в других версиях «Лавра», для него постановка имеет особый смысл. Однако для него очень важно участие в новом видении произведения Водолазкина глазами Боякова.
«Не всегда художник с принципами может свое ощущение так напрямую исповедовать в творчестве. Убежден, что для Боякова и меня — это наше исповедание того, во что мы верим не только в религиозном, но и в творческом смысле. Это важнейшая история в этой части моей жизни. <...> Это для меня третий опыт, и я сросся с этой историей. Для меня за мою сорокалетнюю биографию это важно», — считает Клементьев.
Исполняющий роли самого Лавра и рассказчика одновременно Валерий Николаев заверил, что недолго думал над предложением Боякова. Ведь ему хотелось поработать с таким мэтром, который подобно ему имеет опыт кино- и театральной режиссуры.
«Мы одногодки, но он (Бояков) явно во многом меня опережает. Было страшно интересно, как это происходит, как он находит время на все. <...> Когда пришло приглашение на Лавра, понял, что это большая честь и ответственность, решил рискнуть. Текста много, это факт. Но он такого качества, что лечит любого актера. Работа требует глубочайшего погружения. Эдуард Владиславович человек терпеливый, дает задания одного уровня, но ждет от тебя другого», — сказал Николаев.
По словам самого режиссера, роман, безусловно, уже занял свое место в мировой литературе на многие века вперед. Бояков же стремился создать совершенно новую историю, которая неразрывно связана и с отношениями внутри рабочей группы. «Лавр» должен стать началом создания потенциально новой среды в Театре на Малой Ордынке. Этому способствуют взгляд общества и даже ситуация в мире.
«Это совершенно новый спектакль. Я легко говорю это не только потому, что это новый адрес или пространственные параметры сцены отличаются. Много и в нас меняется. Все-таки события последних трех-четырех лет в нашей стране и в мире заставили по-другому взглянуть даже на вопрос перемещения героя. Его маршрут идет через Украину, Польшу, Венецию и Иерусалим. Сейчас даже думать, слышать названия этих мест и про границы литовских и русских земель — это все звучит совершенно по-новому», — перечислил постановщик.
При этом режиссер подчеркнул, что у него с писателем Евгением Водолазкиным очень глубокий диалог, благодаря которому удается лучше понять произведение. Хотя спектакль и будет самостоятельным высказыванием, все-таки Бояков получил от литератора право на его создание.
«Есть два типа писателей. Есть те, кто очень держится за свое, начинает цепляться за каждое словечко, критиковать спектакли. А есть люди, которые свободно отпускают. И Евгений Германович из этого числа. Мы просили и настаивали, чтоб он прочитал, и он читал все версии. В конце работы принял мой подход, достаточно радикальный», — заявил Бояков.
Он добавил, что многое позволил себе в отношении романа при подготовке своего спектакля. Например, пришлось пожертвовать частью о путешествии Лавра в Европе. Худрук театра признался, что эту линию удержать было невозможно, иначе пришлось бы делать спектакль многочасовым или вовсе играть его несколько дней. Тем не менее Водолазкин принял все эти правки для своего сюжета и согласился.
Особое место в спектакле занимает музыка, за которую отвечает композитор и музыкант Варвара Котова. «Лавр» Водолазкина — ее любимая книга, а участие в постановке дало возможность привнести в историю что-то свое. По словам Котовой, к тексту писателя очень органично ложилась певческая народная традиция. Прозвучат и знаменный распев из монастырской традиции конца XVI века, и народные духовные стихи XVIII-XIX веков. При этом весь аккомпанемент музыканты выбирали самостоятельно!
«Все, что играем, — это авторская импровизация нашей команды. Во время спектакля у нас нет написанной партитуры, нет ни одной написанной ноты. Иногда меняем по ходу того, как идет спектакль и как играют актеры. Что мы сегодня играем, зависит от нас», — удивила прессу Котова.
Премьера спектакля «Лавр» состоится в Москве в Театре на Малой Ордынке 22 января.