«Это наше исповедание того, во что мы верим». Актеры спектакля «Лавр» рассказали об опыте работы с режиссером Бояковым

В Театре на Малой Ордынке состоится премьера спектакля «Лавр» режиссера Эдуарда Боякова по роману Евгения Водолазкина. Создатель и участники постановки раскрыли, чем выделяется новая версия спектакля, как удалось создать гармонию в коллективе и почему этот проект стал исповедью для актеров. Сам Бояков поведал, как на его версию произведения смотрит сам автор бестселлера.





Спектакль «Лавр» — это театральное воплощение одноименного романа Евгения Водолазкина. Произведение получило премию «Большая книга» и по версии The Guardian вошло в десятку лучших мировых книг о Боге и духовном пути человека. По сюжету герой проходит длинный и сложный путь от сироты до врачевателя и святого.





На пресс-завтраке в ресторане «Гудман» режиссер спектакля «Лавр» Эдуард Бояков поделился с Daily Storm тем, как подбирал актеров для своей пьесы. Он признался, что на главные роли уже были намечены известные артисты. Однако все остальное стало результатом работы его творческой лаборатории.





«Например, за несколько дней до премьеры мы собрались в нашем камерном пространстве студии, выключили свет, сели в круг и прочитали весь спектакль. Это был риск, я не был уверен в этом эксперименте. Но судя по тому, что мне сказали коллеги в перерыве, это огромная польза. Когда сидишь в темноте и слушаешь только слово, находишь какие-то новые смыслы и ценности. Без лабораторного эксперимента ничего не рождается. В том числе и состав артистов», — заверил Бояков.