Владимир Машков показал, как там все у англосаксов

Театр Олега Табакова представил премьеру спектакля «ТОТ самый №13» — третью версию постановки, которая шла уже 25 лет. По словам режиссера Владимира Машкова, это одна из любимых работ их «небесного руководителя», а в спектакле транслируются нетрадиционные для нас британские ценности. Что ж, звучит интригующе. Пойдем смотреть?

Надо сказать, что эта постановка наделала шороху еще до премьеры.

«Эта пьеса имеет возможность принимать все безумие мира здесь и сейчас, тем более что разговор идет о жизни англосаксов», — рассказывал Владимир Львович и шутил, что они пройдутся по полной.

Поэтому, отправляясь на этот спектакль, мы ждали громких заявлений. Так что же там у английского народа? Какие коварства? А может (только тихо), там про однополую любовь?* Да что там говорить, мы даже залезли в интернет и прочли статью «Базовые ценности Великобритании вчера и сегодня», из которой следует, что для одних это деньги, для других — моральная безупречность, а для третьих — политическая карьера.

Однако все это оказалось ненужным! Ведь чтобы пролить свет, надо было лишь отключить голову и, как просил режиссер, «наслаждаться, веселиться и бесчинствовать». Что мы и делали.