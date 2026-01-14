Владимир Машков показал, как там все у англосаксов

Театр Олега Табакова представил премьеру спектакля «ТОТ самый №13» — третью версию постановки, которая шла уже 25 лет. По словам режиссера Владимира Машкова, это одна из любимых работ их «небесного руководителя», а в спектакле транслируются нетрадиционные для нас британские ценности. Что ж, звучит интригующе. Пойдем смотреть?
Надо сказать, что эта постановка наделала шороху еще до премьеры.
«Эта пьеса имеет возможность принимать все безумие мира здесь и сейчас, тем более что разговор идет о жизни англосаксов», — рассказывал Владимир Львович и шутил, что они пройдутся по полной.
Поэтому, отправляясь на этот спектакль, мы ждали громких заявлений. Так что же там у английского народа? Какие коварства? А может (только тихо), там про однополую любовь?* Да что там говорить, мы даже залезли в интернет и прочли статью «Базовые ценности Великобритании вчера и сегодня», из которой следует, что для одних это деньги, для других — моральная безупречность, а для третьих — политическая карьера.
Однако все это оказалось ненужным! Ведь чтобы пролить свет, надо было лишь отключить голову и, как просил режиссер, «наслаждаться, веселиться и бесчинствовать». Что мы и делали.
Вечер под старый Новый год. Сцена театра «Современник» (показ был именно там). Владимир Машков выходит к зрителям, с теплом поздравляет их с праздником, отчего сразу возникает ощущение семьи, и чуть-чуть приоткрывает завесу.
«Все, что написано английским драматургом Рэем Куни, — говорит он, — становится все современнее и современнее. Постановка требует большой энергоемкости, а все артисты играют вживую, без участия искусственного интеллекта. Весь интеллект — естественный!»
После чего звучит объявление — и нет, не выключить телефон:
«В спектакле демонстрируются нетрадиционные для нас британские ценности. Помните: некоторые из них караются законом Российской Федерации! Желаем вам незабываемого вечера!»
В центре истории — помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли, который снял номер, чтобы провести вечер с секретаршей своего политического оппонента. Однако именно в это время они находят в окне чей-то труп, который нужно срочно убрать, чтобы избежать скандала. Но не тут-то было: им вечно мешают то обслуживающий персонал, то супруг любовницы.
Зрители-мужчины томно улыбаются: большую часть первого акта девушка-секретарь мечется по сцене в ажурном белье. На ногах — чулки. Ну вы понимаете!
«Вы — помощник премьер-министра, а я — простая секретарша оппозиции!» — как бы сопротивляется она.
Но мистер Уилли знает, что сказать: «Это и есть ответ демократии!»
Интересна и сама обстановка: несмотря на то что Рэй Куни писал эту пьесу еще в прошлом веке, герои спектакля активно пользуются модными девайсами и острят про «Умный дом».
Есть шутки и про то самое.
«Я бы предпочел, чтобы в следующий раз на подобных ночных дебатах вас сопровождала супруга», — испуганно говорит представитель отеля, увидев, что в номере сидит чужой мужчина.
А когда секретарь помощника премьер-министра Джордж Пигден (Владислав Миллер) пытается застегнуть на нем брюки, тот гордо отвечает, что «он — сам!»
Хотя никакой пошлости. Все тонко и завуалированно, потому что шутить — это тоже искусство.
«А мне понравилась висящая на стене голова кабана, — рассказал нам один из зрителей. — Я сразу перенесся в Средневековье и представил короля Англии Генриха II, который вносил ее под звуки труб. Подача такого блюда считалась символом триумфа».
Но то, что кажется триумфом, однажды может обернуться катастрофой. Вот и в спектакле «ТОТ самый №13» все это смывает волной.
Разливается Темза. Исчезает отель. Пропадает Лондон. И лишь на горизонте идет одинокая подводная лодка...
«Ситуация в мире только обостряется, — рассказывает исполнитель роли Ричарда Уилли народный артист РФ Сергей Угрюмов. — И оставаться в стороне было бы неправильно. Поэтому мы затрагиваем вещи, которые касаются всех: и потерю настоящих человеческих ориентиров, и отсутствие традиционных ценностей. Сама пьеса английская. И, рассматривая их почву, мы пытаемся еще и утвердить свою позицию. Возможно, она консервативная, но верная».
«Дело в том, что такие персонажи, как помощник премьер-министра или секретарша оппозиции, придуманы не нами, — в свою очередь добавляет Владимир Машков. — Но сейчас они звучат иначе. Ведь в 2001-м мы еще не были так знакомы с британской политикой!»
Поэтому — как там у англосаксов? Да плохо у них там. А Машкову — верим!