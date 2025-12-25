Наследник архива Михаила Булгакова, председатель фонда его имени Сергей Шиловский возмущен решением киевских властей демонтировать памятник писателю. Композиция сделана из бронзы и установлена на Андреевском спуске по соседству со зданием, в котором он жил. Интереснее всего, что Булгаков родился там же — в Киеве. И чем он мог помешать?
Памятник Булгакову представляет собой фигуру писателя, сидящего на скамейке. По задумке автора, он закинул ногу на ногу и скрестил руки, а сама работа установлена на гранитном пьедестале, к которому ведет несколько ступеней.
Сейчас монумент обтянут пленкой и завален мешками, а жители Киева несут к нему цветы. Успеть попрощаться — вот и все, что они могут...
Поразительно, но факт: еще каких-то пять лет назад Владимир Зеленский записал видео, в котором сообщил, что все новости о запрете Булгакова это сплошная ложь:
«Как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба! Вы спросите, почему я так активно сыплю цитатами? А вы знаете, просто вспомнил, перелистывая книгу. Какую книгу? А вот эту и вот эту (показывая на камеру романы «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». — Примеч. Daily Storm). Вот — несколько нераспечатанных!»
«Все эти книги, дорогие друзья, изданы на русском языке и, между прочим, как на Украине, так и у них, — убеждал он. — Куплены они вчера. Не из-под полы, а в самом центре Киева. Вот — чеки. Не в прошлом году, не до войны!»
И что мы видим?
В декабре 2025 года Киевским городским советом вдруг принимается решение о демонтаже памятника Булгакову как элемента пропаганды «российской имперской политики» и отмечается, что в творчестве писателя прослеживается явное неуважение к украинскому языку и к украинской культуре.
«Я бы хотел сказать, что это безобразие! — делится с Daily Storm Сергей Шиловский. — И это не укладывается ни в какие рамки. Потому что Михаил Булгаков родился в Киеве и всегда считался русским и украинским писателем. Просто основные произведения он написал уже в России. Но тем не менее... они всегда им гордились!»
«В свое время я неоднократно приезжал в Киев, — добавляет Сергей. — И там был не только памятник — был музей-квартира, а на фасаде университета — мемориальная доска. Поэтому я считаю, что это политика. Только политика! И люди с нечистой совестью сами себя марают, за что им потом будет стыдно, а простые киевляне очень любят произведения Булгакова — это даже без сомнения!»
Сергей Шиловский — хранитель наследия Булгакова и его внук. Только не кровный (потому что детей у писателя не было), а по бабушке, Елене Сергеевне. Она была третьей и последней женой литератора и стала прототипом главной героини в романе «Мастер и Маргарита».
До встречи с Михаилом Булгаковым Елена Сергеевна была замужем за белым офицером Евгением Шиловским, которому родила двоих сыновей. После развода старший остался с отцом, а младший — с матерью, и Михаил Афанасьевич полюбил его как родного.
«Всем почитателям таланта Булгакова хочу пожелать счастливого Нового года, здоровья и исполнения всех желаний, — говорит Сергей Шиловский. — И очень надеюсь, что переговорный процесс по Украине приведет к положительному результату!»
Добавим, что решение о демонтаже было одобрено на пленарном заседании Киевсовета. Помимо скульптуры Булгакова, в этот список попали памятники композитору Михаилу Глинке и поэту Серебряного века Анне Ахматовой. Кроме того, власти намерены убрать знак «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой, обозначение городской границы, памятный камень в честь столетия со дня рождения Владимира Ленина и мемориальную доску, посвященную композитору Петру Чайковскому.
Пожалеют лишь монумент в честь воинов-освободителей в Печерском районе. Вернее как пожалеют? «Доработают». Надпись на памятнике переведут на украинский язык, а упоминание Великой Отечественной войны заменят на «Вторую мировую».