Наследник архива Михаила Булгакова, председатель фонда его имени Сергей Шиловский возмущен решением киевских властей демонтировать памятник писателю. Композиция сделана из бронзы и установлена на Андреевском спуске по соседству со зданием, в котором он жил. Интереснее всего, что Булгаков родился там же — в Киеве. И чем он мог помешать?





Памятник Булгакову представляет собой фигуру писателя, сидящего на скамейке. По задумке автора, он закинул ногу на ногу и скрестил руки, а сама работа установлена на гранитном пьедестале, к которому ведет несколько ступеней.





Сейчас монумент обтянут пленкой и завален мешками, а жители Киева несут к нему цветы. Успеть попрощаться — вот и все, что они могут...





Поразительно, но факт: еще каких-то пять лет назад Владимир Зеленский записал видео, в котором сообщил, что все новости о запрете Булгакова это сплошная ложь:





«Как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба! Вы спросите, почему я так активно сыплю цитатами? А вы знаете, просто вспомнил, перелистывая книгу. Какую книгу? А вот эту и вот эту (показывая на камеру романы «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». — Примеч. Daily Storm). Вот — несколько нераспечатанных!»





«Все эти книги, дорогие друзья, изданы на русском языке и, между прочим, как на Украине, так и у них, — убеждал он. — Куплены они вчера. Не из-под полы, а в самом центре Киева. Вот — чеки. Не в прошлом году, не до войны!»





И что мы видим?





В декабре 2025 года Киевским городским советом вдруг принимается решение о демонтаже памятника Булгакову как элемента пропаганды «российской имперской политики» и отмечается, что в творчестве писателя прослеживается явное неуважение к украинскому языку и к украинской культуре.





«Я бы хотел сказать, что это безобразие! — делится с Daily Storm Сергей Шиловский. — И это не укладывается ни в какие рамки. Потому что Михаил Булгаков родился в Киеве и всегда считался русским и украинским писателем. Просто основные произведения он написал уже в России. Но тем не менее... они всегда им гордились!»