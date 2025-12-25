Звездные актеры — о смерти Веры Алентовой: Невероятно добрая, не интриганка, ушла вслед за любимым мужем Меньшовым

Актрисы Веры Алентовой не стало. Звезде картины «Москва слезам не верит» было 83. Народный артист России Игорь Угольников признался в комментарии Daily Storm, что смерть Алентовой — невосполнимая потеря для отечественного кино. С ним согласна и вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. Она заметила, что потрясена смертью коллеги, и считает, что ушла эпоха, а сама Алентова — образец доброты и человеческой чистоты.





«Вера ушла вслед за своим любимым. За моим любимым режиссером — Владимиром Валентиновичем Меньшовым. И вот, Вера ушла за ним. Так, считаю, бывает у любящих людей. У меня от работы и общения с Верой остались очень теплые воспоминания. Простите, очень тяжело говорить сейчас о ней в прошедшем времени... Выражаю искренние соболезнования», — сказал Игорь Угольников, который снимался вместе с Алентовой в картине «Ширли-мырли».





Заслуженная артистка России Людмила Поргина отметила, что знает единицы таких актрис, как Алентова, в плане человеческих качеств. Вере были не были свойственны зависть, самодурство, интриги за спинами коллег, заявила Daily Storm актриса.





«Мы раньше очень близко общались и с ней, и с ее мужем Владимиром Меньшовым. Вера — удивительный человек. Она никого никогда не осуждала, не ругала. Была очень доброй, отзывчивой. Сосредоточенная на Володе Меньшове. Это большое горе, что ее не стало сегодня. Вера замечательный человечек просто! Я не знаю тех, кто бы мог сказать об Алентовой плохое слово. Она всегда отвечала любовью на любовь и заботой на заботу», — сказала Поргина.





По ее словам, в актерском мире встречается очень много завистников. «Но Вера была в этом плане очень чистый человек. Мы с ней последние годы, правда, не виделись. Алентова — красавица, всегда прекрасно одета. Жалко, понимаете? Очень жалко, что уходят такие лучшие люди. И нам без них плохо. Уходит целая воспитанная эпоха!» — добавила актриса.





Народная артистка России Вера Алентова умерла сегодня, 25 декабря. Ей стало плохо несколько часов назад на прощании с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве.





Актрисе экстренно вызвали скорую, врачи зафиксировали остановку сердца. Предварительная причина ее смерти — острый инфаркт миокарда. Своего мужа Владимира Меньшова (он умер в 2021 году от последствий коронавируса) Алентова пережила на 4,5 года.





Актриса с 1965 года служила в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Среди ее наиболее известных киноролей — Катерина в мелодраме Меньшова «Москва слезам не верит», Светлана Васильевна в драме Юлия Райзмана «Время желаний» и Соня в мелодраме Меньшова «Зависть богов».





Алентова была награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В последние годы актриса вела закрытый образ жизни, но продолжала выходить на сцену Театра имени Пушкина.