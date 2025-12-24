Новости
Нерусская русская елка: из каких государств к нам пришли традиции отмечать январские праздники
Они уходят не только в глубокую древность, но и во все уголки нашей планеты Коллаж: Daily Storm
Культура

Новогодняя ночь, подарки, елка — все это знакомо с детства и кажется нам чем-то русским. Хотя на самом деле большинство этих традиций пришли к нам из других стран мира. Рассказываем, откуда, и какие смыслы заложены в этот праздник!

 

 

Римская республика

 

Традиция начинать год с 1 января появилась при древнеримском правителе Гае Юлии Цезаре, который закрепил эту дату в качестве отправной точки. Это было еще в 45 году до нашей эры.

 

Вместо прежнего лунного календаря был введен солнечный, разработанный александрийским ученым Созигеном и состоявший из 365 дней с одним добавочным днем каждые четыре года, а первый день года ассоциировался с двуликим богом Янусом: считалось, что один его лик смотрит в прошлое, а другой — в будущее.

 

Янус олицетворял переходы, двери, начало и конец. Его храм открывался во время войн и закрывался в периоды мира, а на Новый год жители несли туда сладости и деньги и молились ему о благополучии.

 

Одной из центральных традиций Нового года был обмен подарками. Римляне дарили друг другу веточки лавра или оливкового дерева, а также мед и орехи. Они считались знаками удачи и пожеланиями богатого урожая, а на каждый праздник устраивался пир. На столах были хлеб, вино, мясо и фрукты, символизирующие изобилие и процветание. В амфитеатрах проходили гладиаторские бои или театральные постановки.

Древний Рим, пир Фото: Global Look Press

 

Постепенно Януса стали почитать как божество, управляющее движением времени. На некоторых изображениях на пальцах его рук начертано разбитое надвое римское число CCCLXV (на правой — CCC, на левой — LXV, то есть 300 + 65).

 

В его же честь именуется и первый месяц: Jānuārius mēnsis, то есть «январь», а его название означает «дверь в год» (от латинского слова «дверь» — ianua). 

 

Центральная и Западная Европа (нынешние Франция, Германия и другие)

 

А вот традиция украшать ель, скорее всего, пришла к нам из кельтских и германских обрядов.

 

Кельты верили, что в деревьях обитают духи плодородия, от которых зависит урожай. Поэтому в самую долгую ночь они отправлялись в лес, где выбирали ель или сосну и наряжали ее разнообразными лакомствами, а заодно намекали божествам о том, что им хотелось бы получить.  

 

Например, верхушка дерева украшалась изображением солнца, сделанным из колосьев пшеницы, птиц и звезд. Ближе к земле висели фигурки людей, аппетитные спелые плоды и изображения красивых и ладных домов.

 

По другому преданию, традицию украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер. Дело было в 1513 году. Лютер шел через лес и залюбовался красотой морозного неба, а когда вернулся домой, поставил на стол елочку и украсил ее свечами и звездой — как символ звезды Вифлеема, указавшей путь к пещере, где лежал младенец Иисус.  

 

Иногда деревце ели заменяли на маленький бук, а чтобы это выглядело вкусно, украшали его сваренными в меду яблочками, сливами, грушами и лесными орехами.

 

Как этот обычай оказался в России? Спасибо императору Петру, который подсмотрел его во время поездки в Европу и повелел:

 

«...перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года».

Пётр Великий Фото: Global Look Press / Вадим Некрасов

 Указ был оглашен на Красной площади в Москве, а молодой царь сам зажег первую ракету. И хотя тогда традиция не прижилась...  

 

(«Бесовский «новый год» есть скверна и богомерзкое приношение, во время которого призывается сатана и неразумными людьми ему приносится жертва», — ворчали староверы. А ели ставили лишь в кабаках; их привязывали к колу, который вкапывали у ворот или привязывали на конек крыши — отсюда и выражение «быть под елкой»).

 

... спустя век такая елочка вдруг появится в покоях супруги императора Николая I Александры Федоровны, принцессы Шарлотты Прусской!

 

«Много лет назад я с удивлением узнал, что, в сущности, обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных русских обыкновений, — писал философ Василий Розанов. — Елка в настоящее время так твердо привилась в русском обществе, что никому в голову не придет, что она не русская».

 

Ликия (сейчас территория Турции)

 

Ну, с елочкой разобрались — а кто такой Дед Мороз?!

 

Вероятнее всего, это святой Николай, который родился в III веке в греческой колонии Патара в малоазийской римской провинции Ликия.

 

По преданию, он тайно помогал нуждающимся: например, помог трем бедным сестрам, которых уже хотели отправить зарабатывать продажной любовью.

 

Не имея средств на приданое, отец девушек уже потерял надежду выдать их замуж — однако в доме вдруг начали появляться мешочки с золотом! Будучи очень скромным, Николай тайком пробирался к их жилищу и кидал деньги прямо в окно.

 

Согласно легенде, один из таких мешочков оказался в чулке, оставленном сушиться. Отсюда и произошел обычай вывешивать носки для подарков от Санта-Клауса.

 

Святитель Николай спасал невинно осужденных, усмирял бури и воскрешал мертвых, за что получил прозвище Чудотворец, а его почитание распространилось от Византии до Руси, где он стал покровителем путешественников, детей и всех, кто нуждался в защите.

Николай Чудотворец Фото: Global Look Press / Сергей Булавский

 Другим прообразом Дедушки считают языческих богов, которые олицетворяли зиму. Это — Карачун, Трескун и Зимник. 

 

Но как бы его ни называли, представление о нем было одно и то же: старичок небольшого роста с белыми волосами, длинной седой бородой, в белой одежде, с непокрытой головой и булавой в руках.


Трескунец командовал самыми лютыми морозами. Морозко считался помощником бога Перуна. Он сковывал реки льдом и раздаривал серебро, а Студинец и Зимник являлись покровителями холода.

 

Англия

 

Перенесемся в Англию, где придумали традицию посылать друг другу рождественские открытки! Первая карточка появилась в 1843 году по просьбе государственного чиновника сэра Генри Коула.

 

Художник Джон Хорсли изобразил на ней все три поколения его семьи, провозглашающие тост с пожеланиями получателю счастливого Рождества и Нового года, а по краям показал благотворительные акции помощи бедным.

 

Открытка стала настолько популярной, что с нее отпечатали около тысячи экземпляров, а в конце XIX и начале XX века такие иллюстрации появились и в России.  

 

На них изображали детей, ангелов, зайчат и даже солдат Первой мировой.

 

Интересно, что после революции 1917 года производство рождественских открыток полностью прекратилось — новая власть объявила их буржуазными пережитками. Впрочем, как и елку. У поэта Валентина Горянского даже есть стихотворение:

 

Скоро будет Рождество —

Гадкий праздник буржуазный,

Связан испокон веков

С ним обычай безобразный:

В лес придет капиталист,

Косный, верный предрассудку,

Елку срубит топором,

Отпустивши злую шутку...

 

Однако позже эта тема снова станет популярной, а на открытках времен сороковых начнут писать:

 

«Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

 

«Новогодний привет с фронта!»

 

«С Новым годом, товарищ фронтовик! В 1942 году желаем тебе новых подвигов, новой славы и полной победы над врагом!»

 

«Врага с пути сметающий, к Победе приведет/ великий, наступающий, народный славы год!»

 

США

 

Ну а США подарили нам традицию «Тайный Санта», или «Тайный друг». Это увлекательная праздничная игра, участники которой обмениваются подарками, сохраняя свои личности в секрете.

 

По одной из версий, ее придумал житель Канзас-Сити Ларри Стюарт, который на протяжении последних 25 лет своей жизни раздавал деньги нуждающимся, а когда узнал, что ему осталось недолго, решил раскрыть свое имя и призвал других продолжить его дело.

 

Эта история началась еще в конце 70-х, когда Ларри уволили с работы и он заехал в придорожный ресторан, где увидел девушку, которой было еще хуже. Несмотря на зимний холод, она мыла машины в тоненькой потертой курточке, — и потрясенный Стюарт подарил ей 20 долларов. Ровно столько, сколько когда-то дали ему, когда у него не было денег даже поесть.

Фото: Нейросеть

 

«Я подумал: кажется, я влип, — вспоминал мужчина. — Она стоит на морозе и зарабатывает всего пять-десять центов... А когда я ей помог, увидел, что у нее задрожали губы и потекли слезы. Она сказала: «Сэр, вы даже не представляете, как много это значит!»

 

Позднее Стюарт будет участвовать в деятельности благотворительных организаций, ездить в места трагедий (например, в Нью-Йорк после событий 11 сентября 2001 года и в штат Миссисипи, который в 2005 году опустошил ураган «Катрина») и обучать других «тайных Сант».

 

И пускай что-то подобное было еще до Стюарта — вспомнить Николая Чудотворца, который подбрасывал свои мешочки, или древнюю скандинавскую традицию Julklapp, когда дети бегали по соседским домам, громко стучали в двери и оставляли на пороге подарки, — Ларри стал еще одним примером умения любить и сострадать!

 

Теперь в эту игру играют во всем мире. В Бразилии она называется Amigo Secreto, а в Испании — Amigo Invisible.


Правила просты: сначала определяют участников и пишут их имена на листах бумаги. После чего каждый вытягивает жребий и узнает имя человека, которого он должен поздравить. А когда все подарки подготовлены, на них подписывают адресата и выкладывают их на общий стол.

 

«Кстати, это еще и полезно, — говорят психологи. — Видя улыбку и восторг получателя, мы переживаем настоящую волну радости, а счастье других наполняет нашу жизнь смыслом!»

