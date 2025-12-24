Нерусская русская елка: из каких государств к нам пришли традиции отмечать январские праздники

Новогодняя ночь, подарки, елка — все это знакомо с детства и кажется нам чем-то русским. Хотя на самом деле большинство этих традиций пришли к нам из других стран мира. Рассказываем, откуда, и какие смыслы заложены в этот праздник!
Римская республика
Традиция начинать год с 1 января появилась при древнеримском правителе Гае Юлии Цезаре, который закрепил эту дату в качестве отправной точки. Это было еще в 45 году до нашей эры.
Вместо прежнего лунного календаря был введен солнечный, разработанный александрийским ученым Созигеном и состоявший из 365 дней с одним добавочным днем каждые четыре года, а первый день года ассоциировался с двуликим богом Янусом: считалось, что один его лик смотрит в прошлое, а другой — в будущее.
Янус олицетворял переходы, двери, начало и конец. Его храм открывался во время войн и закрывался в периоды мира, а на Новый год жители несли туда сладости и деньги и молились ему о благополучии.
Одной из центральных традиций Нового года был обмен подарками. Римляне дарили друг другу веточки лавра или оливкового дерева, а также мед и орехи. Они считались знаками удачи и пожеланиями богатого урожая, а на каждый праздник устраивался пир. На столах были хлеб, вино, мясо и фрукты, символизирующие изобилие и процветание. В амфитеатрах проходили гладиаторские бои или театральные постановки.
Постепенно Януса стали почитать как божество, управляющее движением времени. На некоторых изображениях на пальцах его рук начертано разбитое надвое римское число CCCLXV (на правой — CCC, на левой — LXV, то есть 300 + 65).
В его же честь именуется и первый месяц: Jānuārius mēnsis, то есть «январь», а его название означает «дверь в год» (от латинского слова «дверь» — ianua).
Центральная и Западная Европа (нынешние Франция, Германия и другие)
А вот традиция украшать ель, скорее всего, пришла к нам из кельтских и германских обрядов.
Кельты верили, что в деревьях обитают духи плодородия, от которых зависит урожай. Поэтому в самую долгую ночь они отправлялись в лес, где выбирали ель или сосну и наряжали ее разнообразными лакомствами, а заодно намекали божествам о том, что им хотелось бы получить.
Например, верхушка дерева украшалась изображением солнца, сделанным из колосьев пшеницы, птиц и звезд. Ближе к земле висели фигурки людей, аппетитные спелые плоды и изображения красивых и ладных домов.
По другому преданию, традицию украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер. Дело было в 1513 году. Лютер шел через лес и залюбовался красотой морозного неба, а когда вернулся домой, поставил на стол елочку и украсил ее свечами и звездой — как символ звезды Вифлеема, указавшей путь к пещере, где лежал младенец Иисус.
Иногда деревце ели заменяли на маленький бук, а чтобы это выглядело вкусно, украшали его сваренными в меду яблочками, сливами, грушами и лесными орехами.
Как этот обычай оказался в России? Спасибо императору Петру, который подсмотрел его во время поездки в Европу и повелел:
«...перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года».
Указ был оглашен на Красной площади в Москве, а молодой царь сам зажег первую ракету. И хотя тогда традиция не прижилась...
(«Бесовский «новый год» есть скверна и богомерзкое приношение, во время которого призывается сатана и неразумными людьми ему приносится жертва», — ворчали староверы. А ели ставили лишь в кабаках; их привязывали к колу, который вкапывали у ворот или привязывали на конек крыши — отсюда и выражение «быть под елкой»).
... спустя век такая елочка вдруг появится в покоях супруги императора Николая I Александры Федоровны, принцессы Шарлотты Прусской!
«Много лет назад я с удивлением узнал, что, в сущности, обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных русских обыкновений, — писал философ Василий Розанов. — Елка в настоящее время так твердо привилась в русском обществе, что никому в голову не придет, что она не русская».
Ликия (сейчас территория Турции)
Ну, с елочкой разобрались — а кто такой Дед Мороз?!
Вероятнее всего, это святой Николай, который родился в III веке в греческой колонии Патара в малоазийской римской провинции Ликия.
По преданию, он тайно помогал нуждающимся: например, помог трем бедным сестрам, которых уже хотели отправить зарабатывать продажной любовью.
Не имея средств на приданое, отец девушек уже потерял надежду выдать их замуж — однако в доме вдруг начали появляться мешочки с золотом! Будучи очень скромным, Николай тайком пробирался к их жилищу и кидал деньги прямо в окно.
Согласно легенде, один из таких мешочков оказался в чулке, оставленном сушиться. Отсюда и произошел обычай вывешивать носки для подарков от Санта-Клауса.
Святитель Николай спасал невинно осужденных, усмирял бури и воскрешал мертвых, за что получил прозвище Чудотворец, а его почитание распространилось от Византии до Руси, где он стал покровителем путешественников, детей и всех, кто нуждался в защите.
Другим прообразом Дедушки считают языческих богов, которые олицетворяли зиму. Это — Карачун, Трескун и Зимник.
Но как бы его ни называли, представление о нем было одно и то же: старичок небольшого роста с белыми волосами, длинной седой бородой, в белой одежде, с непокрытой головой и булавой в руках.
Трескунец командовал самыми лютыми морозами. Морозко считался помощником бога Перуна. Он сковывал реки льдом и раздаривал серебро, а Студинец и Зимник являлись покровителями холода.
Англия
Перенесемся в Англию, где придумали традицию посылать друг другу рождественские открытки! Первая карточка появилась в 1843 году по просьбе государственного чиновника сэра Генри Коула.
Художник Джон Хорсли изобразил на ней все три поколения его семьи, провозглашающие тост с пожеланиями получателю счастливого Рождества и Нового года, а по краям показал благотворительные акции помощи бедным.
Открытка стала настолько популярной, что с нее отпечатали около тысячи экземпляров, а в конце XIX и начале XX века такие иллюстрации появились и в России.
На них изображали детей, ангелов, зайчат и даже солдат Первой мировой.
Интересно, что после революции 1917 года производство рождественских открыток полностью прекратилось — новая власть объявила их буржуазными пережитками. Впрочем, как и елку. У поэта Валентина Горянского даже есть стихотворение:
Скоро будет Рождество —
Гадкий праздник буржуазный,
Связан испокон веков
С ним обычай безобразный:
В лес придет капиталист,
Косный, верный предрассудку,
Елку срубит топором,
Отпустивши злую шутку...
Однако позже эта тема снова станет популярной, а на открытках времен сороковых начнут писать:
«Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»
«Новогодний привет с фронта!»
«С Новым годом, товарищ фронтовик! В 1942 году желаем тебе новых подвигов, новой славы и полной победы над врагом!»
«Врага с пути сметающий, к Победе приведет/ великий, наступающий, народный славы год!»
США
Ну а США подарили нам традицию «Тайный Санта», или «Тайный друг». Это увлекательная праздничная игра, участники которой обмениваются подарками, сохраняя свои личности в секрете.
По одной из версий, ее придумал житель Канзас-Сити Ларри Стюарт, который на протяжении последних 25 лет своей жизни раздавал деньги нуждающимся, а когда узнал, что ему осталось недолго, решил раскрыть свое имя и призвал других продолжить его дело.
Эта история началась еще в конце 70-х, когда Ларри уволили с работы и он заехал в придорожный ресторан, где увидел девушку, которой было еще хуже. Несмотря на зимний холод, она мыла машины в тоненькой потертой курточке, — и потрясенный Стюарт подарил ей 20 долларов. Ровно столько, сколько когда-то дали ему, когда у него не было денег даже поесть.
«Я подумал: кажется, я влип, — вспоминал мужчина. — Она стоит на морозе и зарабатывает всего пять-десять центов... А когда я ей помог, увидел, что у нее задрожали губы и потекли слезы. Она сказала: «Сэр, вы даже не представляете, как много это значит!»
Позднее Стюарт будет участвовать в деятельности благотворительных организаций, ездить в места трагедий (например, в Нью-Йорк после событий 11 сентября 2001 года и в штат Миссисипи, который в 2005 году опустошил ураган «Катрина») и обучать других «тайных Сант».
И пускай что-то подобное было еще до Стюарта — вспомнить Николая Чудотворца, который подбрасывал свои мешочки, или древнюю скандинавскую традицию Julklapp, когда дети бегали по соседским домам, громко стучали в двери и оставляли на пороге подарки, — Ларри стал еще одним примером умения любить и сострадать!
Теперь в эту игру играют во всем мире. В Бразилии она называется Amigo Secreto, а в Испании — Amigo Invisible.
Правила просты: сначала определяют участников и пишут их имена на листах бумаги. После чего каждый вытягивает жребий и узнает имя человека, которого он должен поздравить. А когда все подарки подготовлены, на них подписывают адресата и выкладывают их на общий стол.
«Кстати, это еще и полезно, — говорят психологи. — Видя улыбку и восторг получателя, мы переживаем настоящую волну радости, а счастье других наполняет нашу жизнь смыслом!»