Нерусская русская елка: из каких государств к нам пришли традиции отмечать январские праздники

Новогодняя ночь, подарки, елка — все это знакомо с детства и кажется нам чем-то русским. Хотя на самом деле большинство этих традиций пришли к нам из других стран мира. Рассказываем, откуда, и какие смыслы заложены в этот праздник!

Римская республика

Традиция начинать год с 1 января появилась при древнеримском правителе Гае Юлии Цезаре, который закрепил эту дату в качестве отправной точки. Это было еще в 45 году до нашей эры.

Вместо прежнего лунного календаря был введен солнечный, разработанный александрийским ученым Созигеном и состоявший из 365 дней с одним добавочным днем каждые четыре года, а первый день года ассоциировался с двуликим богом Янусом: считалось, что один его лик смотрит в прошлое, а другой — в будущее.

Янус олицетворял переходы, двери, начало и конец. Его храм открывался во время войн и закрывался в периоды мира, а на Новый год жители несли туда сладости и деньги и молились ему о благополучии.

Одной из центральных традиций Нового года был обмен подарками. Римляне дарили друг другу веточки лавра или оливкового дерева, а также мед и орехи. Они считались знаками удачи и пожеланиями богатого урожая, а на каждый праздник устраивался пир. На столах были хлеб, вино, мясо и фрукты, символизирующие изобилие и процветание. В амфитеатрах проходили гладиаторские бои или театральные постановки.