Космос Коперника, чувственность Машкова и «волчий» экстрим от Хирурга: топ-5 интересных мест, куда можно сходить в праздники

Новый год — время, когда хочется добрых эмоций. Чтобы забыть все плохое и опять стать ребенком, который радуется елке и с восторгом глядит на сцену. Куда сходить за праздничным настроением и красивыми снимками, которые будут восхищать вас весь 2026-й?

Театр Олега Табакова

Адрес: Москва, Историческая сцена на ул. Чаплыгина, 1А

Куда можно пойти прямо сейчас? Например, в Театр Олега Табакова, где в эти дни проходит цикл праздничных мероприятий «Согревая сердца».

«После долгожданного открытия исторической сцены наш театр вновь обрел дом, где каждый зритель — часть большой и дружной семьи, — рассказывают артисты. — Мы приготовили для вас множество сюрпризов, сказочную атмосферу зимнего двора и, конечно же, незабываемые впечатления.

В преддверии Нового года мы отправимся в необыкновенное путешествие по заснеженной Москве «По улицам Т». Мы прогуляемся по самым любимым улочкам нашего небесного художественного руководителя Олега Табакова, передадим дух его эпохи и раскроем ранее неизвестные детали его творческого пути».