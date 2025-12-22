Космос Коперника, чувственность Машкова и «волчий» экстрим от Хирурга: топ-5 интересных мест, куда можно сходить в праздники

Новый год — время, когда хочется добрых эмоций. Чтобы забыть все плохое и опять стать ребенком, который радуется елке и с восторгом глядит на сцену. Куда сходить за праздничным настроением и красивыми снимками, которые будут восхищать вас весь 2026-й?
Театр Олега Табакова
Адрес: Москва, Историческая сцена на ул. Чаплыгина, 1А
Куда можно пойти прямо сейчас? Например, в Театр Олега Табакова, где в эти дни проходит цикл праздничных мероприятий «Согревая сердца».
«После долгожданного открытия исторической сцены наш театр вновь обрел дом, где каждый зритель — часть большой и дружной семьи, — рассказывают артисты. — Мы приготовили для вас множество сюрпризов, сказочную атмосферу зимнего двора и, конечно же, незабываемые впечатления.
В преддверии Нового года мы отправимся в необыкновенное путешествие по заснеженной Москве «По улицам Т». Мы прогуляемся по самым любимым улочкам нашего небесного художественного руководителя Олега Табакова, передадим дух его эпохи и раскроем ранее неизвестные детали его творческого пути».
Одно из мероприятий состоится 31 декабря. В программе: концерт, интерактивы, а также обязательные атрибуты новогоднего стола — шоколадные конфеты и спелые мандарины.
А 17 и 18 января в театре представят спектакль «ТОТ самый №13», поставленный Владимиром Машковым. У спектакля долгая история, а теперь он возвращается в новой версии! Правда, приходить нужно уже не на Чаплыгина, 1, а в театр «Современник», который на это время превратится в роскошный отель. Гостей ждут угощения и шампанское. Стоимость билета — от 4500 рублей.
Московский планетарий, спектакль «Коперник», 12 +
Адрес: г. Москва, улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1
Любителям удивительного — прямая дорога в планетарий, возродивший «Научный звездный театр», который появился там еще в 1937 году. Тут расскажут об астрономе, открывшем гелиоцентрическую систему мира и заявившем, что Земля вращается вокруг Солнца.
Модель Коперника заменила геоцентрическую модель Птолемея, согласно которой наша планета — центр Вселенной, и полностью перевернула все представление о мироздании!
Так и вспоминается Владимир Маяковский: «Любить — это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Иванны, считая своим соперником».
Благодаря современным проекционным технологиям зрители узнают тайны космоса, а история об этом великом ученом может вдохновить на что-то великое. Ближайшие показы состоятся 26 декабря, а также 10 и 17 января. Цена билета — от 2500 рублей.
Дом-музей К.С. Станиславского, Онегинский зал, 6 +
Адрес: г. Москва, Леонтьевский пер., 6, стр. 1
Поклонников музыки ждут в Онегинском зале Дома-музея К.С. Станиславского, где 31 декабря и 9 января состоится новогодний концерт «Волшебные струны».
«Атмосфера знаменитых музыкальных салонов XIX — начала XX века, — сообщается в анонсе, — классическая гитарная музыка, русские и цыганские романсы, каждый из которых — страстная и волнующая история любви, подарят незабываемый вечер ценителям жанра и тем, кто стремится расширить свои музыкальные горизонты. Кроме того, прозвучит поэзия».
В вечере примут участие: народный артист РФ Евгений Киндинов, заслуженная артистка РФ Галина Киндинова, дуэт «Гитары России» — Юрий Алешников и Михаил Виноградов, солистка Центра вокального искусства Валентины Левко Александра Гришкина и исполнительница цыганских романсов Наталья Виноградова.
Напомним, что зал получил свое название в честь блистательной постановки оперы «Евгений Онегин». Она шла под аккомпанемент рояля, который до сих пор стоит на том же месте, хотя прошло более 100 лет.
Этот дом-музей — одна из главных площадок Музея МХАТ. Константин Станиславский провел тут последние 17 лет своей жизни. Здесь были подготовлены к изданию книги «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актера над собой».
Особняк в Леонтьевском переулке соединяет в себе две архитектурные эпохи. Верхняя часть (жилые помещения) относится к началу XIX века, а нижняя, подклет, — к XVII веку, поэтому это еще и возможность узнать историю!
Мандариновые весы на Старом Арбате
Ориентир: в районе 31-го дома
Если будете гулять по столице, обязательно загляните на Старый Арбат, где разместили огромные весы, измеряющие вес человека в мандаринах. Ну допустим, вы весите 75 килограммов. Это целых 250 штук!
Расчет происходит автоматически: весы измеряют массу тела, а встроенная программа переводит ее в условные единицы. Но чтобы узнать данные, придется отстоять очередь. Гуляющих много, и всем не терпится узнать, сколько в них фруктов.
«А в оливье не измеряют? — шутят прохожие. — Нам даже интересно!»
Кстати, многие встают в очередь с питомцами, а рядом с весами установлен один из павильонов проекта «Зима в Москве» — огромный яркий мандарин, в который можно зайти и купить подарки.
Новогодняя сказка в Байк-центре «Ночные волки»
Адрес: г. Москва, Нижние Мневники, 110
А участники мотоклуба «Ночные волки» подготовили детскую сказку. Ребят ждут «движущиеся диковинные декорации, уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные рискованные трюки».
И все это — прямо в логове «волков»!
«Спектакли пропитаны православием, любовью к своей Родине, русской народной мудростью, которые очень необходимы сегодняшнему молодому поколению, чтобы стать будущими Невскими, Гагариными, Суворовыми, Терешковыми, Зыкиными… — говорится в описании. — Яркие образы, реализованные и раскрытые актерами на профессиональном уровне, показывают юным зрителям, что такое честь и совесть, братство и взаимовыручка, а что такое зависть, злость, гордыня.
В стилизованном представлении раскрываются большое количество содержательных моментов: от светлых и достойных событий российской истории вплоть до текущих геополитических реалий наших дней».
Все спектакли проходят прямо на улице, поэтому зрителей просят одеваться по погоде. Продолжительность — один час.
Показы состоятся с 3 по 18января, а также 23 и 25 января. Стоимость — от 2500 рублей, дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым.
Ближайшие станции метро — «Мневники» (пять-семь минут пешком), а также «Октябрьское поле» и «Полежаевская» (10 минут на автобусе до остановки «Байк-центр» или «Карамышевская набережная»).