«Такие примеры были и есть»: внук Юрия Никулина поблагодарил Путина за то, что тот вспомнил заслуги его деда в Великой Отечественной

Внук Юрия Никулина Максим выразил благодарность Владимиру Путину за то, что он привел в пример его деда. По словам президента, участники спецоперации ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны, которые после возвращения с фронта «достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании». Как например, один из его преподавателей, вернувшийся без одной ноги, или директор Московского цирка на Цветном бульваре.

Владимир Путин сравнил бойцов СВО с фронтовиками сороковых. Об этом он заявил в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос об эффективности программы «Время героев».

«Мне приятно, что он упомянул и моего дедушку, — говорит Daily Storm Максим Никулин. — Потому что такие примеры действительно были! Хорошо бы, чтобы цирк и дальше любили и вспоминали добрым словом, а не плохим, как это бывает в последнее время».

Причем героические люди есть и сейчас, отметил Никулин-младший.

«Например, у нас есть артист, который принял участие в СВО, получил ранение, восстановился и продолжает работать. Его зовут Анатолий Тесленко».

Анатолий — один из сильнейших жонглеров мира и обладатель медали «За отвагу».

«Мы шли на штурм, нас обнаружили и начали закидывать минами — «польками», — вспоминал он в интервью НТВ. — Я был за деревом, мина залетела, осколок сломал мне две берцовые кости, рука повисла. Я надел себе турникет, сделал укол и стал выходить...»

Добавим, что Юрий Никулин в свое время тоже был серьезно ранен, но это не помешало ему вернуться домой и стать великим клоуном.

В Великую Отечественную он воевал под Ленинградом, а после контузии был переведен в 72 отдельный зенитный артиллерийский дивизион на должность командира отделения разведки и позднее стал там помощником командира взвода.

Артист был награжден медалями «За отвагу» (первоначально был представлен к ордену Славы III степени), «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».