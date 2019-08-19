Александр Ф. Скляр: Режиссер комедии про Донбасс, наверное, не видел ни снарядов, ни брошенных поселков

Если Скляр подбирает такие слова, чтобы никого не обидеть, то продюсер Вадим Цыганов говорит, не стесняясь в выражениях. Ему с женой Викой к боевым концертам тоже не привыкать, и они воспринимают события на востоке Украины как личную трагедию.





«По одному названию фильма — «Котик с горящими глазами» — уже понятно, что это провокация, — говорит Цыганов Daily Storm. — Да и кто спонсирует? Семья Порошенко, который не имеет к Украине никакого отношения ни по крови, ни по духу. Это просто человек, который зарабатывает деньги. Так было и раньше, при Януковиче, и сейчас. Мимикрия — вот его профессия. Он всю жизнь занимается мимикрией. Деньги, деньги! Власть!»





«Ужас он принес на Украину. Кровь. Войну. Разруху... Его проклянут однозначно», — пророчит продюсер.





Напомним, что ранее семью Порошенко высмеяли за спектакль со сдачей крови, когда бывшая первая леди вдруг решила стать донором. И все бы ничего, если бы она не отправилась к медикам в сопровождении целой свиты фотографов, оператора и дочерей, которые во время процедуры театрально держали ее за руку. Все это выглядело настолько пафосно, что лежащую с мертвенно бледным лицом женщину тут же сравнили с Панночкой из «Вия».