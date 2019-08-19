Александр Ф. Скляр: Режиссер комедии про Донбасс, наверное, не видел ни снарядов, ни брошенных поселков

Украинский культурный фонд, который возглавляет жена бывшего президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен на комедию Владимира Тихого о войне в Донбассе. Фильм под названием «Котик с горящими глазами» выйдет в прокат в октябре. «Снимать об этих событиях в таком жанре очень сложно, так что Володе удачи!» — желают ему украинские коллеги. А в России — лишь недоумевают: видимо, у человека какой-то особый нравственный кодекс.
О новом фильме известно немного. Сообщается лишь, что он уже победил в конкурсе «Госкино», получив дополнительно 7,4 миллиона гривен. То есть суммарно на него выделили 16 миллионов гривен. Это около 42 миллионов рублей. Еще говорят, что это не просто еще одна картина, а художественная терапия для всего украинского общества.
«Комедия должна помочь украинцам избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, — сообщается на сайте фонда, — потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного и коварного врага».
Терапия? Лекарство против войны? Ну а почему бы и нет, считает режиссер, заслуженный артист Республики Крым Ахтем Сейтаблаев, который когда-то тоже снимал про Донбасс. Его художественный фильм «Киборги» рассказывает о боях в аэропорту имени Сергея Прокофьева в сентябре 2014 года и нелегкой попытке главного героя осознать, зачем же он в них участвует.
«Понятное дело, что снимать о трагическом в жанре комедии — это очень сложно, — размышляет он в беседе с Daily Storm, — и в первую очередь потому, что когда идет война, все по-живому. Я бы, наверное, не смог, но если Володя согласился, я желаю ему только удачи».
«Самое тяжелое — это смотреть в глаза детей, оставшихся без родителей, — добавляет Ахтем. — Вот это действительно страшно».
Есть своя точка зрения по этому поводу и у российского музыканта Александра Ф. Скляра, который тоже был в Донбассе той кровавой осенью 2014-го.
«Что я помню? Многое, — говорит он. — И Захарченко живьем, и разрушенный аэропорт имени Сергея Прокофьева. Помню содранную снарядами кору деревьев и валяющиеся под ногами гильзы. Заброшенные поселки. Только режиссер, наверное, всего этого не видел, раз хочет снимать комедию...»
Впрочем, считает артист, если у Владимира Тихого такая позиция, то он имеет на нее полное право, ведь творческому человеку ничего не запретишь.
«Я бы, конечно, такой фильм снимать не стал. И песню бы такую не сочинил, — объясняет Александр. — Но у него, видимо, другой нравственный кодекс, который мы бессильны изменить».
Если Скляр подбирает такие слова, чтобы никого не обидеть, то продюсер Вадим Цыганов говорит, не стесняясь в выражениях. Ему с женой Викой к боевым концертам тоже не привыкать, и они воспринимают события на востоке Украины как личную трагедию.
«По одному названию фильма — «Котик с горящими глазами» — уже понятно, что это провокация, — говорит Цыганов Daily Storm. — Да и кто спонсирует? Семья Порошенко, который не имеет к Украине никакого отношения ни по крови, ни по духу. Это просто человек, который зарабатывает деньги. Так было и раньше, при Януковиче, и сейчас. Мимикрия — вот его профессия. Он всю жизнь занимается мимикрией. Деньги, деньги! Власть!»
«Ужас он принес на Украину. Кровь. Войну. Разруху... Его проклянут однозначно», — пророчит продюсер.
Напомним, что ранее семью Порошенко высмеяли за спектакль со сдачей крови, когда бывшая первая леди вдруг решила стать донором. И все бы ничего, если бы она не отправилась к медикам в сопровождении целой свиты фотографов, оператора и дочерей, которые во время процедуры театрально держали ее за руку. Все это выглядело настолько пафосно, что лежащую с мертвенно бледным лицом женщину тут же сравнили с Панночкой из «Вия».