«У православных с нимбом только святые, а тут какое-то существо!»





— Андрей, СМИ пестрят заголовками, что кто-то кого-то раздел, оскорбился, привлек полицию. А как все было в действительности?

— На самом деле никто не заставлял снимать парня эту майку — он сделал это сам, после того как наш православный активист сказал, что на его футболке принт, напоминающий православную иконографию, каноническую систему изображений святых...

— Можно перебить? Вы сказали «иконографию», но не сказали, что был изображен святой.





— Ну естественно, что никакого святого не было. Давайте еще будем изображать святых с шестью руками и выпученными глазами! Так вот, наш активист посчитал, что это кощунственно, и сообщил молодому человеку, что не собирается проходить мимо и попросит провести экспертизу. В ответ парень спросил, как можно исчерпать этот конфликт. Ну, наверное, не носить такую майку, предложили ему. И он согласился. Так что никто никого не раздевал, никто ни с кого ничего не срывал. Все происходило путем мирного диалога. Зачем из всего этого раздувать то, чего не было? Наверное, чтобы в очередной раз напасть на православие!





— Говорят, что все это происходило в присутствии полиции. Как она реагировала на столь необычную ситуацию?





— Как я понимаю, ребята пригласили их быть судьями, но полицейские ведь не могут во всем разбираться — лишь немногие в нашей стране знают иконографию и понимают значение нимба. Поэтому они просто наблюдали за всей этой историей.





— Тогда расскажите, как разобраться. Для непосвященных.





— Ну смотрите, как все это выглядело чисто визуально. Идет православный человек, а навстречу ему — парень, у которого на футболке персонаж с глазами вампира, шестью руками да еще и нимбом. Понятное дело, что у тех, кто ходит в храм и причащается, это вызывает естественное отторжение, потому что у них с нимбом только святые, а не какое-то непонятное существо. Тут даже разбираться не надо, это сразу приводит в смущение и оскорбляет.





— А в Сети пишут, что это никакой не нимб, а луна. Он действительно был?





— Если внимательно посмотреть на картинку, то круг за спиной существа соответствует изображению сияния, символизирующего святость. Да, кто-то там написал, что это луна, но ведь никто не ходит по улицам с лупой или микроскопом, чтобы разглядеть, что там на самом деле. Ты смотришь на человека и видишь перед собой именно нимб.





— Что бы вы сказали всем тем людям, которые после этой новости тут же бросились вас критиковать?





— Пока, наверное, ничего, но в ближайшее время мы планируем выпустить заявление о том, почему ложь выдается за правду. У нашей организации огромное количество больших благотворительных проектов. Мы ездим в Сирию, ездим в Донбасс, помогаем людям в горячих точках, но это никому не интересно. А как только появляется какой-нибудь горяченький инфоповод и возможность напасть на православную церковь — все тут как тут! Спрашивается, почему? То же самое со священниками. Обычно про них никто и не вспоминает, но не дай бог кому-нибудь из них случайно сбить пешехода или «неправильно покрестить»...





— Как вы думаете, кому это нужно?





— Есть такие заинтересованные люди, которые хотят, чтобы мы все сдохли, и специально финансируют геноцид русского народа. Они же проплачивают информационные атаки на Русскую православную церковь и движение «Сорок сороков». Но мы не отчаиваемся. Мы просто делаем свое дело и стараемся, чтобы кощунств было как можно меньше!