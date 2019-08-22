«Бородатые мужики» Сибири и Урала сплотились против кощунствующего Шнура

Если о новосибирцах пресс-секретарь Сергея Шнурова еще вспоминает, имя екатеринбуржца Геннадия Чеурина, обвинившего фронтмена «Ленинграда» в провоцировании гражданской войны и распространении импотенции, вызывает у него лишь желание поскорее закончить разговор: мол, это старая история, «которую проехали еще в июне».





Между тем для самого Геннадия Семеновича она никакая не старая. Он настаивал и продолжает настаивать на том, что именно Шнуров — источник многих российских бед. Ну разве что на дуэль больше не приглашает — нельзя.





«После того как я объявил его трусом и подлецом, для меня он больше не человек, и обращаться к нему — ниже моего достоинства, — заявляет Чеурин Daily Storm. — Но я готов вызвать на дуэль тех, кто его пригласил в Новосибирск. Надеюсь, там найдутся люди, готовые стать секундантами!»





По словам Чеурина, в Новосибирске он был буквально пару дней назад и обсуждал эту ситуацию с местной общественной организацией «Вече».





«В данном случае я болею не за какой-то отдельный город, а за всю Россию! — объясняет он. — Шнур идет по пути Гитлера: Калининград, Москва, Нижний Новгород, Самара, Казань... Дошел до творческой столицы — Екатеринбурга, где получил по зубам, — и занялся Крымом. Отправился в Волгоград — бывший Сталинград. А теперь хочет взять Сибирь? Нет, не получится. Раньше ведь как было? Все только смеялись: мол, собрались вместе какие-то малахольные, против Шнура решили выступить. Но оказалось, что все всерьез. Любая цель достижима, если взяться за нее всем миром!»





Впрочем, достижима или нет, это еще вилами на воде. По крайней мере, в правительстве Новосибирской области пока не говорят ничего определенного. На вопрос, какое решение было принято по поводу выступления группы «Ленинград», в ведомстве ответили, что запрашиваемая информация касается обращения гражданина в форме личного приема и разглашение таких сведений не допускается. Тем временем в Сети сообщается, что оно обязательно будет, правда, последним: «Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» едут в Новосибирск с финальным концертом».





Верится ли в это? Как-то не очень. Шнур — он, конечно, на все способен, но вряд ли ему удастся не повторить Пугачеву!