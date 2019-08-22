«Бородатые мужики» Сибири и Урала сплотились против кощунствующего Шнура

Представители новосибирского Координационного совета в защиту нравственности предложили отменить концерт Сергея Шнурова, который должен пройти 23 октября в Ледовом дворце спорта «Сибирь». Главная причина возмущения — на государственной площадке вот уже четвертый год подряд будет звучать нецензурная речь. Чтобы этого не произошло, общественность обратилась в правительство области. Следующий шаг, если не услышат, — обращение к губернатору. А там, возможно, митинги и пикеты...
За чистоту нравов в Новосибирске борются уже не первый год, и нельзя сказать, что безрезультатно: организатор концертов группировки «Ленинград» дважды привлекался к ответственности за сквернословие. Сам Шнуров уже привык, что его здесь «не очень», однако продолжает приезжать. Не сдаются и активисты, надеясь на то, что их наконец-то услышат и коллектив сюда больше — ни за что и никогда. На днях их принял замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов вместе с замминистра культуры Юрием Зимняковым и замминистра спорта Мариной Курносовой.
Отправляясь на встречу с чиновниками, участники Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных ценностей Новосибирска подготовили большую доказательную базу, почему творчество Сергея Шнурова не несет ничего, кроме разрушения. Начиная со статистики по умершим от алкоголя (ежегодно Россия теряет до 500 тысяч человек) и заканчивая цитатами из творчества «великого»:
«Я люблю пиво, я люблю водку,
Я люблю баб и жирную селедку,
Я не люблю твоих печеных булок,
Я — алкоголик, ****й придурок!»
«С нашей стороны было четыре бородатых мужика, — вспоминает в разговоре с Daily Storm новосибирский активист Иван Квасницкий, — в том числе специально прилетевший из Москвы представитель движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов. Беседа длилась 30 минут, после чего замгубернатора обратился к присутствующим на встрече заместителям министров: «А вот мы пишем обращения к руководителям хоккейного клуба «Сибирь», на площадке которого проводятся эти концерты, — ответы-то получаем?» Нет, сказали ему, ни в этом, ни в прошлом году. Нелюбов заметил, что закон должен работать, и взял время, чтобы разобраться».
Достучаться до Ледового дворца спорта, говорит Квасницкий, действительно невозможно. Группа выступала на этой площадке трижды, и столько же раз правительство Новосибирской области и мэрия города просили организатора концертов не допускать на выступлении нецензурной брани, а хоккейный клуб — смотреть, кому он сдает площадку. Однако все заканчивалось игнором. Не помогло и предупреждение о необходимости соблюдения законов РФ о государственном языке и недопустимости экстремистских призывов, сделанное главой Новосибирска Анатолием Локотем в адрес самого коллектива. Пресс-служба Шнурова ответила, что просто не представляет, как это мэрия может следить за соблюдением законности, поэтому все будет как всегда: из песни слов не выкинешь!
«В связи с этим почему-то вспоминаются 2002-2003 годы, когда мэр Москвы Юрий Лужков взял и фактически запретил выступление «Ленинграда» одним своим письмом: ни одну площадку под концерт Шнура не предоставлять! — продолжает Иван Квасницкий. — Это была его политическая воля. Человек сказал — человек сделал. А у нас пока думают. Но, как видим, рекомендацию правительства Новосибирской области не выполняет даже ХК «Сибирь», несмотря на то что ведомство является его спонсором и учредителем. Но следующие ходы уже прописаны: если не получится решить вопрос обращениями, придется прибегнуть к митингам и пикетам».
Кстати, в порядке эксперимента мы и сами попробовали дозвониться до ЛДС, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Нас или перекидывали с номера на номер, или попросту сбрасывали. Ответил лишь атташе Шнурова — Дмитрий Гугучкин. На вопрос, знает ли он, что концерт «Ленинграда» вновь готовятся запретить, он ответил, что на них пока никто не выходил. «Но для Новосибирска это обычная история, — говорит он. — Есть там активисты...»
Если о новосибирцах пресс-секретарь Сергея Шнурова еще вспоминает, имя екатеринбуржца Геннадия Чеурина, обвинившего фронтмена «Ленинграда» в провоцировании гражданской войны и распространении импотенции, вызывает у него лишь желание поскорее закончить разговор: мол, это старая история, «которую проехали еще в июне».
Между тем для самого Геннадия Семеновича она никакая не старая. Он настаивал и продолжает настаивать на том, что именно Шнуров — источник многих российских бед. Ну разве что на дуэль больше не приглашает — нельзя.
«После того как я объявил его трусом и подлецом, для меня он больше не человек, и обращаться к нему — ниже моего достоинства, — заявляет Чеурин Daily Storm. — Но я готов вызвать на дуэль тех, кто его пригласил в Новосибирск. Надеюсь, там найдутся люди, готовые стать секундантами!»
По словам Чеурина, в Новосибирске он был буквально пару дней назад и обсуждал эту ситуацию с местной общественной организацией «Вече».
«В данном случае я болею не за какой-то отдельный город, а за всю Россию! — объясняет он. — Шнур идет по пути Гитлера: Калининград, Москва, Нижний Новгород, Самара, Казань... Дошел до творческой столицы — Екатеринбурга, где получил по зубам, — и занялся Крымом. Отправился в Волгоград — бывший Сталинград. А теперь хочет взять Сибирь? Нет, не получится. Раньше ведь как было? Все только смеялись: мол, собрались вместе какие-то малахольные, против Шнура решили выступить. Но оказалось, что все всерьез. Любая цель достижима, если взяться за нее всем миром!»
Впрочем, достижима или нет, это еще вилами на воде. По крайней мере, в правительстве Новосибирской области пока не говорят ничего определенного. На вопрос, какое решение было принято по поводу выступления группы «Ленинград», в ведомстве ответили, что запрашиваемая информация касается обращения гражданина в форме личного приема и разглашение таких сведений не допускается. Тем временем в Сети сообщается, что оно обязательно будет, правда, последним: «Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» едут в Новосибирск с финальным концертом».
Верится ли в это? Как-то не очень. Шнур — он, конечно, на все способен, но вряд ли ему удастся не повторить Пугачеву!