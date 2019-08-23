Андрей Григорьев-Апполонов о памятнике себе: Дурной знак? Экстрасенсы могут говорить что угодно!

Почему эта скульптура именно в Сочи, объяснять не надо. Именно здесь Андрей вырос, здесь, на набережной, вместе с друзьями танцевал брейк-данс, здесь начинал музыкальную карьеру и именно сюда возвращается, чтобы отдохнуть. А вот зачем она нужна — для некоторых уже вопрос.





«Понимаете, в чем дело... Каким бы прекрасным ни выглядел этот памятник, его лучше не ставить, потому что он ассоциируется с «тем» миром, — рассказывает Daily Storm экстрасенс Павсекакий Богданов. — А если поставили, в ближайшую пару лет можно ждать каких-нибудь неприятностей. Человек берет и начинает тихонько потухать».





Как отмечает маг и астролог, так бывает не со всеми, а с теми, кто особенно восприимчив и суеверен. Но Андрей, по его мнению, именно такой. Чувствуется, что у него есть некая предрасположенность к магическим силам и постоянному познанию себя.





«А вообще, это легко проверить, — продолжает Павсекакий. — Если он, узнав про скульптуру, принял эту новость легко и не допустил никаких негативных мыслей, значит, все хорошо. А если хоть на секундочку задумался «блин, я ж живой, какие мне памятники?» — значит, процесс разрушения уже начался и ему нужно быть осторожнее».





Между тем сам Андрей ни во что такое не верит. Для него «Счастливчик» — это лишний повод порадоваться. Тем более что работ, сделанных еще при жизни артистов, в России раз-два и обчелся.





«Дурной знак? А кто это сказал? — спрашивает он в беседе с Daily Storm. — Экстрасенсы? Ну экстрасенсы многое говорят, в том числе и то, что нельзя фотографироваться. Тем не менее я делаю это по 100 раз на день, и ничего. К тому же я не суеверный — это во-первых. А во-вторых, «Счастливчик» — не памятник, потому что на нем нет дат рождения и смерти, а скульптурная группа. Человек, облака... Все очень весело и позитивно!»





По словам Андрея, работу поставили его поклонники, пожелавшие остаться неизвестными, а он сам не стал вдаваться в подробности. Главное, что она — почти полная его копия: даже кеды такие же!





«А не боялись, что, узнав о скульптуре, на вас тут же набросятся, начнут осуждать?» — спрашиваем мы.





«Николай Расторгуев предупреждал, что подобное возможно: «Готовься, съедят!» Но пока ничего такого не было, — говорит Андрей. — Кстати, у Николая тоже есть прижизненная скульптура. Он и Дуся-агрегат давно стали одной из достопримечательностей Люберец».





«Так что стоит легче ко всему относиться. Сочи — город-курорт. Здесь надо отдыхать, развлекаться. А скульптурная группа «Счастливчик» — как аттракцион. Подойдите, потрите на удачу — и будет вам счастье! В общем, движуха, кайф! Ну а надоест — найдут кран, поднимут и увезут», — шутливо добавляет певец.





Напомним, что скульптуры солиста «Иванушек» и Николая Расторгуева — не единственные примеры прижизненных посвящений. В 2003 году в Донецке был открыт памятник Иосифу Кобзону работы знаменитого Александра Рукавишникова. Поначалу артист был против его установки, но после долгих уговоров все же сдался. В 2015-м личная скульптурная композиция появилась и у Олега Табакова, представшего перед поклонниками в образе своего персонажа Олега Савина. Еще одним элементом скульптуры стал бронзовый кот Матроскин, которого Табаков озвучивал в мультфильме «Трое из Простоквашино». Памятник установлен напротив бывшего Дома Пионеров, где будущий народный артист занимался в театральном кружке и впервые вышел на сцену.





А несколько лет назад в Красноярске мог бы появиться проезд... Гарика Сукачева. Мог бы — потому что идея не прошла все стадии согласования. «Я всерьез испугался, ведь я живой еще, а мне уже памятник такой решили воздвигнуть, — вспоминал музыкант в одном из своих интервью. – Решил было, что это шутка, но когда мне показали доказательства, пребывал в смешанных чувствах. Нужно еще пережить время, чтобы заслужить подобную высокую честь».





Теперь табличка с названием проезда висит в его рабочем кабинете — как вечное напоминание, что все не зря. «А когда умрете, вашим именем еще и улицу назовут», — уверяли меня!» — шутил Сукачев.